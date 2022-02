Ruotsissa jaettavan Polar-palkinnon saa myös ranskalainen nykytaidemusiikin instituutio Ensemble Intercontemporain.

Vuoden 2022 Polar-palkinnon saa amerikkalainen punkin ja rockin legenda Iggy Pop.

Klassisen musiikin palkinto annetaan ranskalaiselle Ensemble Intercontemporainille.

Iggy Pop, oikealta nimeltään James Newell Osterberg Jr., murtautui suuren yleisön tietoisuuteen yhtyeensä The Stoogesin kanssa 1960-luvun lopulla. Nykyään häntä kutsutaan punkrockin kummisedäksi. Hän on maailman merkittävimpiä punkrockin kehittäjiä, ja erityisen kuuluisa hän on aggressiivisesta lavaesiintymisestään.

”Iggy Pop on tunnettu rehvakkaasti puhuvana machona elohiirenä, joka on aina heittäytynyt esiintymisiinsä turvallisuudesta piittaamatta, jopa henkeään uhmaten", kuvaili musiikkitoimittaja Mikko Aaltonen Iggy Popia levyarvostelussaan vuonna 2019.

Soolouralle Iggy Pop siirtyi 1970-luvun lopulla punkin nousun myötä. Nousussa auttoi läheinen ystävä David Bowie (1947–2016), joka tuotti kaksi ensimmäistä soololevyä vuonna 1977. Sooloura on jatkunut näihin päiviin asti.

”Iggy Pop ei ole pysähtynyt koskaan sooloartistina, vaan vienyt taidemuotoa eteenpäin puoli vuosisataa. Iggy Pop on ’kaikkien kyllästyneiden puhemies’, joka kuvaa syrjäytymistä runollisesti. Täysin ainutlaatuinen artisti, joka ilmentää sitä, mistä rockmusiikissa on kyse”, perustelee tuomaristo valintaansa.

Kamariorkesteri Ensemble Intercontemporain toimii Pariisissa. Sen perusti vuonna 1976 säveltäjä Pierre Boulez (1925–2016).

Kokoonpano on erikoistunut nykytaidemusiikkiin ja on tullut tunnetuksi tutkiessaan uudenlaista taiteellista ilmaisua. Ryhmä luonnehtii itseään 31 solistin yhtyeeksi, mutta koko ja kokoonpano vaihtuvat musiikin mukaan. Ryhmään kuuluu erityisen paljon puhaltimia ja lyömäsoittimia, kun yleensä jouset dominoivat. Heitä johtaa kapellimestari Matthias Pintscher, joka seuraa tehtävässään Susanna Mälkkiä.

Ruotsin kuninkaallisen musiikkiakatemian myöntämä palkinto on rahasummaltaan maailman suurimpia musiikkipalkintoja. Voittajat saavat miljoona Ruotsin kruunua eli noin 120 000 euroa.

Abban manageri Stig ”Stikkan” Andersson perusti palkinnon vuonna 1989, ja se jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Suomalaisista palkinnon on saanut säveltäjä Kaija Saariaho.

Palkinto myönnetään musiikin alan poikkeuksellisen suurista ansioista, ja se jaetaan joka vuosi sekä populaarimusiikin että klassisen musiikin tekijälle, joko muusikolle, ryhmälle tai instituutiolle. Viime vuonna palkintoa ei jaettu pandemian vuoksi.

Palkinnon jakavat Ruotsin säveltäjien ja sanoittajien, Ruotsin säveltäjäliiton sekä Musiikkikustantajien edustajat.

Tänä vuonna palkintojenjakotilaisuus järjestetään 24. toukokuuta Tukholman Grand Hôtelissa.