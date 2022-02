Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista teattereista, jos tarkastellaan sen vuosittaisten ensi-iltojen määrää. Kaikille avoimista esityksistä voi aavistaa, miltä tulevaisuus teatterissa näyttää.

Viisi nuorta naisoletettua kirmailee Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun studionäyttämön lavalla. Riisuu onnellisina vaatteitaan, koskettelee ja pelleilee. Yleisö kohtaa viisi alastomasta kehostaan nauttivaa esiintyjää, näkee liikkeitä, joista jokainen vaikuttaa tuottavan esiintyjälleen nautintoa, esimerkiksi spontaania tanssia. Katsojat voivat valita puhelimestaan lempimusiikkiaan tätä liikehdintää säestämään.

Studiotila on vuorattu paperiarkeilla, joissa lukee kysymyksiä, joilla haravoidaan turvallisen ja demokraattisen tilan periaatteita. Kuten esimerkiksi: Miten vastuu jakautuu?

Nämä kysymykset ovat toimineet esityksen lähtökohtana, mutta toisin kuin ehkä voisi luulla, ei teos itsessään ole lainkaan dogmaattinen tai moralisoiva. Kysymyksillä vuorattu tila, jossa on lisäksi kauniita vaatteita rekeissä, pikkuruinen amme ja dj-pöytä kutsuvat mukaan vapautuneeseen tunnelmaan.

On nimittäin äärimmäisen vapauttavaa, että kun rekeistä löytyvä kaunis vaate ei aivan istu rintojen kohdalta, ei se ole ongelma eikä mikään. Antaa kehon näkyä ja tuntua!

Kyseessä on esitys Pleasure Ride, joka on lavastajaksi valmistuvan Kaisa Rajahalmeen lopputyö. Esitys toden totta tavoittaa nautinnon kaikki sävyt, mutta myös määrittelee suhdettamme nautintoon uudella tavalla. Nämä tyypit ovat häpeästä vapaita, mutta eivät vastuuttomia. Pleasure Ride sai ensiesityksensä 1. helmikuuta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Kaikille avoimista esityksistä voi aavistaa, miltä tulevaisuus teatterissa näyttää. Viime viikolla sai ensi-iltansa Pleasure Riden lisäksi neljä muuta tunnin mittaista ”materiaalilähtöiseksi ” nimettyä esitystä.

Mitä materiaalilähtöisyys tarkoittaa? Useimmitenhan arkikielessä kysymme: Mistä teos kertoo? Tai: Mikä on sen aihe?

Aina nuo eivät kuitenkaan ole niitä kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä. Esityksen pohjalla oleva ajattelu saattaa rakentua muulle kuin aiheelle.

Teatterikorkeakoulun materiaalilähtöisten teosten kohdalla kannattaakin kysyä: Mikä on esityksen materiaali?

Aihelähtöinen teos keskittyy johonkin ilmiöön tai kysymykseen sekä niiden parhaaseen mahdolliseen käsittelyyn. Materiaalinen lähtökohta puolestaan pyrkii seurailemaan materiaalin itsensä sisältämää logiikkaa.

Mihin tällaista lähestymistapaa oikein tarvitaan?

Lähdin ottamaan siitä selvää katsomalla kaikki viisi esitystä.

Nautintoon keskittyneen Pleasure Riden lisäksi esityksissä tarkasteltiin planeettaamme kiertävää kuuta, seksuaalista halua virtuaalipornoa pursuavassa maailmassa, valtamerta sekä ilmastokriisin voittamiseen tarvittavia työkaluja.

Iina Nyländen näyttelee Kuukammoon-esityksessä.

Kuukammoon on ohjaajaopiskelija Miika Karvasen kirjoittama ja ohjaama teos, joka toi näyttämölle ei enempää eikä vähempää kuin ihmisen suhteen kuuhun.

Eri aikatasoissa liikkuva humoristinen teos kuljetti Uuno Kailaan, Edith Södergranin ja H. P. Lovecraftin inspiroimana näyttämölle ihmisen epätoivoiset, hellyttävät ja kauhuromanttiset tavat määritellä maailmankaikkeutta. Historiatietoisuus näkyi vahvana, muttei kahlitsevana.

Siiri Lamminsivu ja Jael Assulin esiintyvät Downloading Edenissä.

Maija Alanderin kirjoittama ja Ismael Peuran ohjaama Downloading Eden puolestaan tarkasteli luomiskertomusta uudesta näkökulmasta.

Esityksessä virtuaaliporno ei ole pysynyt ihmisten hallinnassa vaan tulevaisuuteen sijoittuvassa dystopiassa seksiä on alettu säännöstellä ja ihmisten pitää ostaa lisenssejä seksirobotteihin. Spontaani seksi on rangaistu. Yhtäältä robotit alkavat muistuttaa ihmisiä niin paljon, että ne ovat ottaneet vallan.

Scifi vaatii näyttelijöiltä antautumista leikkiin robottien kanssa. Komiikka siivittää sarjakuvamaisen iskeviä ja pelkistettyjä kohtauksia.

95%ploop on Michelle Oreniuksen ohjaama teos, joka tapahtuu meren pohjassa. Sukellus valtamereen sisältää erilaisten olentojen ja meressä ajelehtivien muovien kohtaamista. Muoviroskista rakennettu installaatio muistuttaa hyvällä tavalla lastenteatteria, äänimaailmaltaan huumaava teos sisältää riipaisevia monologeja luontosuhteesta.

Tarvehuone on Eeva Rajakankaan ohjaama esitys, joka on saanut ideansa Harry Pottereissa esiintyvästä Tarvehuoneesta. Se on huone, jonka voi taikoa esiin ja se on sisustettu juuri sellaiseksi kuin taikoja sen haluaa.

Tarvehuoneeseen on pyritty tuomaan ne asiat, joita ihminen tarvitsee voidakseen ratkaista ilmastonmuutoksen. Tarkoittaako se esineitä vai sittenkin jotain rakkauden ja ideoiden kaltaista?

Taikominen on ehkä aika hyvä vastaus, kun pohditaan, miten taide voi ilmastokriisissä olla avuksi. Ohjaaja tosin ilmoittaa käsiohjelmassa siirtyvänsä tämän teoksen jälkeen ehkä täyspäiväisesti Elokapinan riveihin. Taiteentekemisen mielekkyys nykyisessä maailman tilanteessa on polttava kysymys.

Ensireaktioni esitysten jälkeen oli vahvasti se, että minulle oli tarjottu ennen muuta kokonaisia, upottavia maailmoja ja tarjottu erilaisia tapoja oleilla niiden sisällä yhdessä muiden kanssa. Tätä eivät muut taidelajit kuin teatteri kykene tarjoamaan.

Ekokriisin ja yhteiskuntaamme monen tavoin repivien polarisoitumisten aikana materiaaliin keskittyminen tuntuu erityisen tärkeältä. Se kun on yritys hahmottaa maailmaa toisin, moninapaisesti ja uusia yhteyksiä luoden. Samalla tämän kaltainen lähestymistapa tunnustaa tosiasiat esimerkiksi luonnonvarojen kulutuksen suhteen.

Ajattelen näiden teosten jälkeen, että herkistymällä materiaaleille saatamme havainnoida maailmaakin rehellisemmin, valmiista dogmeista vapaina.

Kaikki esitykset Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun studionäyttämöillä. Tekijöinä Teakin ja AALTO Artsin opiskelijat ellei toisin mainita. Esityksiä 16.2. saakka.

Pleasure Ride. Ensiesitys 1.2. Kaisa Rajahalme (esittävien taiteiden lavastuksen maisteriopiskelija), Veera Kopsala (Kuvataideakatemia) Milla Kuikka (näyttelijäntaiteen maisteriopiskelija) Menni Renvall (vierailija), Anna Suhonen (vierailija).

Kuukammoon. Ensi-ilta 9.2. Ohjaus ja käsikirjoitus Miika Karvanen. Dramaturgi Juti Sari, lavastus Hanna Erämaja, valot ja video Katinka Ebbe, äänet ja laulut Miia Junes, puvut ja naamiointi Tuuni Jacobs. Esiintyjinä Laajasalon opiston näyttelijäntaiteen II-linjan opiskelijat Ada Heikkilä, Rosa Honkonen, Iina Nyländen, Krista Raitalahti ja Soile Vesala.

95%ploop. Ensi-ilta 9.2. Ohjaus Michelle Orenius, valot Pinja Kokkonen, äänet Janna Hyrynkangas, lavastus Tiina Pietiläinen, puvut Ella Snellman. Esiintyjinä Laajasalon opiston näyttelijäntaiteen II-linjan opiskelijat Anna Arola, Aarne Lehtimäki, Evita Pekkala ja Vilma Tarkiainen.

Downloading Eden. Ensi-ilta 9.2. Teksti Maija Alander, Ismael Peura ja työryhmä, ohjaus Peura, valot Erno Seppälä, äänet Henri Nikkilä, lavastus Toini Nissinen, puvut Iida Kilpeläinen. Esiintyjinä Laajasalon opiston näyttelijäntaiteen II-linjan opiskelijat Susanna Heinonen, Siiri Lamminsivu, Julius Kalliokoski, Olga Kastemaa ja Jael Assulin.

Tarvehuone. Ensi-ilta 9.2. Ohjaus Eeva Rajakangas, teksti työryhmä, dramaturgia Senja Rajalin, valot Saana Ott, äänet Ilja Pippa, lavastus Tua Holappa, puvut Satu Muurinen. Esiintyjinä Laajasalon opiston näyttelijäntaiteen II-linjan Miika Aitto-oja, Samuli Helle, Otto Mäkelä, Tii Taxell, Toivo Tuppurainen.