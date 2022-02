Kiinnostavinta The Gulf -rikossarjassa on sen miljöö Uusi-Seelanti ja päähenkilön kiperä muistiongelma

Rikosetsivä ei muista jo kerran tutkineensa nyt käsillä olevaa tapausta.

Kolmesta ensimmäisestä jaksosta päätellen The Gulf (2019–) ei pärjää kuuluisimmalle Uudessa-Seelannissa kuvatulle jännityssarjalle, Jane Campionin Top of the Lakelle (2014–2017), mutta ei se vailla vahvuuksiakaan ole.

Waiheken saarella työskentelevä rikosylikonstaapeli Jess Savage (Kate Elliott) on aiemmin syöksynyt autoineen jyrkänteeltä veteen. Hän on menettänyt onnettomuudessa aviomiehensä ja osan muististaan. Töihin Savage palaa kumman nopeasti.

Kiinnostavaksi muistiongelma käy, kun viisi vuotta aiemmin kadonnut poika löytyy elossa maantien varresta ja Savagelle paljastuu, että hän on juuri ennen auto-onnettomuuttaan tilannut poliisiarkistosta kyseistä tapausta koskevat mappinsa.

Savagen tutkittavaksi saapuvia rikostapauksia ratkotaan aina kahden jakson ajan. Ensimmäisen tutkimuksen kohdalla käsikirjoittajat Paula Boock ja Donna Malane päätyvät kiiruhtamaan, ja näyttelemisen laatu vaihtelee, mutta ei liian häiritsevästi. Uuden-Seelannin puhetavassa ja maisemissa on omanlaistaan imua.

Uuden-Seelannin vuoristoisemmat kolkat pääsevät esiin sunnuntaina 13. helmikuuta, jolloin julkaistaan ensimmäinen traileri Prime Videon ennätyksellisen kalliista sarjasta The Lord of the Rings: The Rings of Power. Siitä tulee saman tien tunnetuin maassa kuvattu sarja.

