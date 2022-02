Näyttämölle kehkeytyy ihastuttavan posketon soppa.

Nykysirkus

Tanssiteatteri Minimin Irtikytkentä Cirko – Uuden sirkuksen keskuksessa 10.2. Konsepti ja ohjaus Meri-Maija Näykki, esiintyjät Armas Lintusaari, Noomi Forslund, Saana Leppänen, äänisuunnittelu ja musiikki Markus Tapio.

Lukuisissa satunäytelmissä lompsuttelevan, homssuisen hevoshahmon rakenne on tuttu: roolitus jakautuu niin, että yksi esiintyjä suorittaa etujalkojen ja pään virkaa, kun taas toinen saa osakseen peräpään. Mutta mitä tapahtuu, jos kyseiset kaksi osaa lähtevät omille teilleen? Jos pää haaveilee kuumista hetkistä villissä lännessä, kun häntä puolestaan paneutuu pöyhkeilemiseen ja poseeraukseen?

Cirkon Solmu-salissa leijailee vieno, sirkusteltan maneesista tuttu tuoksu. Näyttämön lattiaan on sahanpuruilla piirretty iso ympyrä – muoto, jolla on täysin korvaamaton merkitys sirkuksen historiassa. Hevosten kilpa-ajoihin ja taitoratsastusnäytöksiin on tarvittu yleisön edessä avautuva päättymätön, pyöreä rata, jonka 1700-luvun Englannissa pystytetyt, maailman ensimmäiset sirkusteltat ottivat omakseen.

Olennaista kulmattomassa tilassa on myös se, että pyörivän liikkeen aiheuttama keskipakoisvoima auttaa sirkuksen taitoratsastajia säilyttämään tasapainonsa.

Mutta vaikka Irtikytkentä-esityksen pääosassa on hevonen, yleisön edessä ei röyhistele tahdikas, kehää kiertävä sirkusori, vaan näyttämölle kehkeytyy ihastuttavan tottelematon, posketon ja hiukan haikeakin soppa.

Ensin hevosen vahvaluonteiset etu- ja takaosa eksyvät väärään järjestykseen, kunnes lopulta edetään rohkeaan roolileikkiin, jossa hevonen harjaa kouluttajaansa. Köysikeinussa keinutaan kaikki kolme toistensa hartioille nousten, kouluttaja luonnollisesti hevosen etu- ja takapään välissä.

Esiintyjäkolmikko ilmaisee vauhdikkaan ja monipuolisen esityksen tarinaa muun muassa naamioteatterin, tanssin, pariakrobatian, hiuksista roikkumisen ja ilma-akrobatian keinoin. Armas Lintusaaren cyr-rengasnumero on tanssillinen ja kaunis.

Hauskaa on, että vielä muutama vuosi sitten harvinainen näky, hiuksista roikkuminen, on alkanut kiinnostaa yhä useampia sirkustaiteilijoita. Irtikytkennässä hiuksistaan roikkuu vahvalla asenteella hevosen päänä tulkitseva Saana Leppänen.

Mitä meneillään olevasta maailmantilanteesta juontuva irrallisuus ja erillisyys tekee ihmiselle? Osaammeko enää toimia fyysisesti lähekkäin? Kohtaamisen ja irti riistämisen teemat ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan. Esityksessä irrallisuus huipentuu, kun hevosten kouluttaja (Noomi Forslund) inspiroituu sahaamaan itsensä poikki.

Esiintyjien kehollinen ilmaisu on kauttaaltaan vahvaa, mikä sopii naamioteatterin genreen. Mutta miten riemastuttavaa onkaan tänä erikoisena aikana lopulta nähdä taiteilijoiden hikiset, kaikkensa antaneena loistavat kasvot, kun he riisuvat naamiot tullessaan nauttimaan aplodeista yleisön eteen.

Valosuunnittelu Veli-Matti Timoskainen, pukusuunnittelu Enna Paavilainen, lavastussuunnittelu Meri-Maija Näykki, lavastuksen toteutus Jaana Puustinen, tuotanto Tanssiteatteri Minimi, yhteistyössä Sirkus Supiainen.