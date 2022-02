Minna Pensola ja Antti Tikkanen ovat työparina Kuhmon kamarimusiikin taiteellisia johtajia ja Joensuun kaupunginorkesterin taiteellisia partnereita.

Viulistit Antti Tikkanen ja Minna Pensola tapasivat toisensa 1998 Sibelius-Akatemian pääsykokeissa, ja vuodesta 2004 he ovat olleet pariskunta. He soittavat yhdessä Meta4-jousikvartetin viulisteina ja toimivat työparina muun muassa Kuhmon kamarimusiikin taiteellisina johtajina.

On kuin ympyrä sulkeutuisi, kun viulistit Minna Pensola ja Antti Tikkanen ensi kesänä matkaavat Kuhmoon. Siellä he ovat opiskelleet ja esiintyneet jo nuorista asti, ensin Virtuosi di Kuhmo -kamariorkesterin riveissä, sitten Meta4-jousikvartetin jäseninä ja festivaalin taiteilijoina.

Siellä heistä myös tuli pariskunta, kun Meta4 oli festivaalilla esiintymässä vuonna 2004.

”Tarkka päivämääräkin löytyy... ehkä loput tulee seurapiiripalstoilla”, sanoo Antti Tikkanen.

”Se oli sateinen kesä. Meitä oli lenkkeilykärpänen purrut, me käytiin kahdestaan aamulenkeillä”, Minna Pensola muistelee.

”Ja sitten meillä oli yhtenä iltana myöhäinen keikka, ja tiedettiin, ettei ehditä saada enää ruokaa. Mutta soitettiin Salakamarin piharavintolaan. Sieltä sanottiin, että tulkaa tänne, me lähdetään itse saunaan mutta jätetään teille valmiit ateriat tuonne talon kulmalle. Siellä oli hieno kattaus lämmityskupuineen, ja pullollinen punaviiniä. Siitä ei siis tullutkaan mikään noutoruokakeikkaa, vaan jäätiin sinne istumaan sen punaviinipullollisen verran”, Pensola kertoo.

”Ja sitten Antti vielä alkoi puhua kainuulaisista metsureista”, Pensola jatkaa. ”Siitä se varmaan lähti.”

Nyt Pensola ja Tikkanen palaavat Kuhmoon festivaalin taiteellisina johtajina. Heidät kutsuttiin tehtävään sen jälkeen, kun edellinen johtaja Vladimir Mendelssohn kuoli viime kesänä. Tulevan kesän ohjelma onkin suurilta linjoiltaan vielä Mendelssohnin käsialaa, sillä se oli määrä toteuttaa jo kesällä 2020, jolloin festivaali kuitenkin peruuntui koronaviruspandemian vuoksi.

Kuhmon kamarimusiikissa Meta4 on ollut residenssikvartettina vuodet 2008–2017, joten uudet taiteelliset johtajat tuntevat festivaalinsa läpikotaisin. Pensola ja Tikkanen ovat myös pitkään tottuneet tekemään asioita yhdessä työparina.

”Se tekee vaikeista asioista helpompia ja helpoista asioista hauskempia”, sanoo Antti Tikkanen, siteeraten toimittajaystäväänsä Mikael Krogerusta.

”Tuntuisi raskaalta sellainen ajatus, että pitäisi jotain pussia vain itsellään, sitä jakamatta”, sanoo Minna Pensola. ”Normaali kommunikointi on kuitenkin sitä, että jaetaan kaikki, ja lapsiperhearjessa jaetaan ihan kaikki koko ajan.”

Tikkasella ja Pensolalla eli Duo Tiksolalla tämä näyttää toimivan. Kuhmon-pestin lisäksi he ovat aloittamassa tulevana syksynä Joensuun kaupunginorkesterin taiteellisina partnereina, ja Meta4 aloittaa samaan aikaan kolmivuotisen pestin Jyväskylä Sinfonian päävierailijoina.

”Me ollaan ensimmäisen kerran sanottu päivää toisillemme varmaankin Sibelius-Akatemian pääsykokeissa vuonna 1998”, kertoo Antti Tikkanen. ”Meidän sukunimet sattuivat olemaan sillä tavalla lähekkäin, että soittovuorot olivat siinä hollilla. Siellä treffattiin, mutta ei sen enempää siinä vaiheessa.”

Kaikesta kuulee pariskunnan viihtyvän yhdessä. He puhuvat toisiaan täydentäen, ajatuksen katkeamatta jutun edetessä.

Pensola: ”Jo heti fuksivuonna alettiin tuntea toisiamme…”

Tikkanen: ”…tuli sellaisia opintoihin liittyviä proggiksia yhdessä ja…”

Pensola: ”…ja joitain kamarimusiikillisia juttuja, joten oli hirveän varhain selvää, että jos sai itse vaikuttaa asiaan, niin oli kiva soittaa yhdessä.”

Tämä johti Meta4-kvartetin perustamiseen. Mäntän musiikkijuhlien johtaja Niklas Pokki halusi vuoden 2001 festivaalin yhteen konserttiin jousikvartetin ja pyysi sellisti Tomas Djupsjöbackaa kokoamaan sellaisen. Kesäfestivaaleilla on nimittäin yleistä, että yhtyeet kootaan jotain tiettyä teosta varten saatavilla olevista soittajista tilapäiskokoonpanoksi.

Djupsjöbacka otti yhteyttä Pensolaan, joka halusi mukaan myös Tikkasen. Alttoviulistiksi saatiin Eriikka Nylund. Pensola ja Tikkanen arvelevat, että kokoonpano olisi jäänyt tilapäiseksi, jos Helsingin Sanomien ja Hufvudstadsbladtin kriitikot Veijo Murtomäki ja Mats Liljeroos eivät olisi olleet paikalla ja kirjoittaneet ylistävästi nuorten muusikoiden kamarimusisoinnista. Se sai heidät itsensäkin havahtumaan siihen, että ehkä kokoonpanossa oli mahdollisuuksia.

Kvartetti alkoi harjoitella tosissaan ja meni alttoviulisti Hatto Beyerlen kamarimusiikkikurssille Italiaan. Kilpailumenestystä tuli vuonna 2004 Dmitri Šostakovitš -kilpailun voitolla Moskovassa ja vuonna 2007 Joseph Haydn -kilpailun voitolla Wienissä. Tuolloin alttoviulistiksi oli vaihtunut Atte Kilpeläinen, joka on vakiinnuttanut paikkansa alkuperäisjäsenten rinnalla.

Koko perhe soittaa viulua: Minna Pensola ja Antti Tikkanen sekä tyttäret Emma, 8, ja Vilma, 11, Kuhmon kamarimusiikissa kesällä 2021.

Pensola ja Tikkanen ovat juurtuneet Helsingin Punavuoreen ja asuvat lapsineen Pensolan synnyinkodin viereisessä korttelissa. Punavuoreen Pensola perusti Jonna Hurskaisen kanssa jo 14 vuotta sitten Klasariklubin, joka on sitä, mitä nimikin lupaa: klassista musiikkia klubimaisessa ympäristössä.

”Mehän oikeastaan lanseerattiin silloin klasari-nimi”, Pensola sanoo. ”Se ei ollut minkäänlainen ymmärrettävä termi silloin, ja kyllä sitä vähän karsastettiinkin. Se oli hyvin pienen muusikkopiirin vitsi, jolla nimitettiin meitä, jotka tekivät opintojen ohessa studiohommia jatsarien ja popparien levyillä. Minäkin soitin Ultra Bran, Scandinavian Music Groupin ja XL:n levyillä. Sieltä pop-puolelta alettiin puhua poppareista, jatsareista ja klasareista.”

Kun Hurskainen ja Pensola miettivät nimeä uudelle rennolle konserttisarjalleen, he päättivät ottaa sanan käyttöön.

”Me haettiin jotakin hirveän taiteellista nimeä, jotakin luovuuteen liittyvää. Mutta ei keksitty, joten päädyttiin klasariklubiin. Ehkä klasarista on kohta tullut melkein salonkikelpoinen termi. Siitä saavutuksesta olen kaikkein ylpein!” Pensola sanoo.

Klasariklubi onkin ollut luomassa uutta ja rennompaa imagoa klassiselle musiikille. Ideana on, että klassista musiikkia soitetaan baareissa, ja sen myötä hieman vapaammalla etiketillä kuin konserttisaleissa. Ja sille on ollut tilausta, vaikka ehkä eri tavalla kuin Pensola alun perin ajatteli.

”Me luultiin, että me houkutellaan nuorta väkeä, mutta vuoden jälkeen huomasimme, että silloinen alkamisaikamme kello 21 mahdollisti sen, että RSO:n ja HKO:n kausikorttilaiset tulee suoraan konsertin jälkeen meille. Eli ikäjakauma heittikin ihan toiselle laidalle. Mutta he ottivat Klasariklubin omakseen ja sitoutuivat siihen, että tulevat sinne vähäisellä markkinoinnillakin.”

Klasariklubi toimii edelleen ja on löytänyt kotipesäkseen Helsingin G Livelabin. Sen jälkeen Helsingin musiikkielämään on ilmaantunut myös muita samantyyppisiä, totuttua rennompia klassisen musiikin konserttisarjoja, kuten Café Barock, Kino soi ja Klassinen Hietsu.

Klasariklubin myötä syntyi pari vuotta myöhemmin samaa ajatusmallia toteuttava Punavuoren kamarimusiikkiyhdistys eli PuKama – yhdessä Antti Tikkasen kanssa, kuinkas muuten. Se järjestää kamarimusiikkikonsertteja, mutta pyrkien myös totuttua vapaampaan toteutustapaan.

”PuKaman kautta meillä oli mahdollisuus välttää ne tylsät keskieurooppalaiset konserttisarjat, joiden konserteissa pitää olla se Beethoven ja saa olla ehkä yksi suomalainen nykymusiikkiteos”, Tikkanen sanoo.

”Kun niistä on aikansa yrittänyt saada mielenkiintoisia, on tullut myös semmoinen hetki, että pitää avata koko peli ja katsoa muualle. Uskollisen yleisön avulla oman ohjelmistoajattelun on pystynyt vakiinnuttamaan, ja meiltä on alettu odottaakin jotain tavallisesta poikkeavaa.”

Tikkanen ja Pensola kertovat, että konsertti saattaa rakentua esimerkiksi jonkin ydinteoksen ympärille, jota muut kappaleet kontrastoivat tai peilaavat. Yhdistävä ydinajatus voi olla esimerkiksi jokin tietty tyylillinen ilmiö tai teokseen sisällytetty viittaus ulkomusiikilliseen aiheeseen. Näin tututkin teokset saattaa kuulla uudessa valossa.

”Tällaisilla yläotsikoilla on inspiroivaa leikitellä, ja joskus käy niinkin että kuulija löytää teoksista vielä jonkin punaisen langan jota itse ei ole suunnitellessa osannut havaita tai varsinkaan korostaa”, Tikkanen kertoo.

Yhdessä tekemisen ajatusmalli laajenee edelleen myös tuleviin orkesteritöihin. Jo aiemmin Meta4:n jäsenet ovat työskennelleet monissa taiteellisen suunnittelun pesteissä yhdessä ja erikseen: esimerkiksi Minna Pensola työskenteli Sysmän suvisoiton taiteellisena johtajana vuosina 2006–2012, Antti Tikkanen Suomalaisen barokkiorkesterin taiteellisena johtajana vuodet 2014–2017 ja koko kvartetti Oulunsalo soi -festivaalin taiteellisena johtajana vuosina 2008–2011.

Kun jousikvartetti tai työpari työskentelee orkesterin taiteellisena partnerina tai vierailijana, työskentelyn tapakin on toisenlaista kuin yleensä. Tavallisestihan orkesterikonserttien suunnittelu ja johtaminen on yksilökeskeisempää: on yksi johtaja, jonka vision mukaan konsertit suunnitellaan ja toteutetaan.

Kun asialla on jousikvartetin kaltainen kollektiivi, johtaminenkin on yhteisöllisempää ja monipuolisempaa. Kvartetin jäsenet saattavat liidata konsertteja ja soitinryhmiä – eli soittaa orkesterimuusikoiden joukossa, kunkin soitinryhmän johtajana. Lopputuloksena on kenties kamarimusiikillisempaa ja kollektiivisempaa musiikintekemistä. Samalla Pensola, Tikkanen ja muut kvartetin soittajat tarjoavat työpanostaan esimerkiksi koulutuksessa, konsultoinnissa ja koesoitoissa.

”Ehkä nämä molemmat pestit kielivät semmoisesta työyhteisöjen ja työkulttuurien muutoksesta, joita orkesterit käyvät läpi”, pohtii Minna Pensola.

”Korona-aika on ollut järkyttävää meidän alallemme, ja instituutiot ovat joutuneet pakkorökitetyiksi. Mutta nyt pitäisi vaalia sitä hyvää, mitä sen myötä on ehkä saatu: on huomattu, että orkesterit voivat ohjelmoida ja organisoida itsensä eri tavoin kuin on totuttu. Meidän tapauksessamme orkesterit ovat hakeneet inspiraatiota vapaalta kentältä.”