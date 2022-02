Nicholas Collon antoi orkesterin vyöryä mahtavasti ja värikkäästi pitkässä orkesterijohdannossa.

Radion sinfoniaorkesteri Musiikkitalossa 9.2. Nicholas Collon, kapellimestari, Nikita Boriso-Glebsky, viulu, – Elgar, Gabrieli, Birtwistle, Brahms. Konsertti on kuultavissa Yle Areenassa.

Ranskalainen tähtiviulisti Renaud Capuçon sairastui ja joutui perumaan tulonsa RSO:n solistiksi. Tilalle Brahmsin viulukonserttoon saatiin oivallinen ”sijainen”, vuoden 2010 Sibelius-viulukilpailun voittaja, venäläinen Nikita Boriso-Glebsky.

Niin loistava taituri kuin Boriso-Glebsky onkin, hän tekee hieman introvertin, sisäänpäinkääntyneen vaikutelman. Kun tyhjässä salissa ei ollut yleisöä valloitettavana, Boriso-Glebsky saattoi kääntää koko huomionsa oman soittonsa ohella Nicholas Collonin johtamaan RSO:n soittajistoon.

Brahmsin viulukonsertto ei aseta solistia häikäisemään etualalle, vaan konsertto on sinfoninen. Solisti sulautuu osaksi orkesterin sinfonista kudosta.

Boriso-Glebsky ja RSO täydensivät toisiaan ja vahvistivat yhteisesti soittonsa vaikutusta.

Boriso-Glebskyn soitin on itävaltalaisen Martin Schwalbin vuonna 2020 rakentama viulu. Vanhalta arvoviululta se ei ainakaan vielä kuulosta, vaikka soittimen esikuvana on ollut Guarneri del Gesù ”Ole Bull” vuodelta 1744.

Aluksi viulun sointi vaikutti kapealta ja hennolta, ja vaarana oli, että se peittyisi orkesterin alle. Niin mahtavasti ja värikkäästi kuin Collon antoikin orkesterin vyöryä pitkässä orkesterijohdannossa, viulun ilmaantuessa esiin hän kevensi aina orkesterin sointia tasapainon säilyttämiseksi.

Hieman viileältä Boriso-Glebskyn viulun säteily alussa vaikutti, mutta siihen alkoi syttyä unelmoivasti laulavaa vivahteikkuutta ja myös purevaa rytmistä iskevyyttä.

Eleganssista ja notkeasta taituruudesta Boriso-Gelbsky sai täydet pisteet, ja yhteistyö täyteläisen romanttisesti soittaneen orkesterin kanssa oli kamarimusiikillisesti kommunikoivaa.

Korona-ajan tähden Collon joutui muuttamaan konsertin alkuperäistä ohjelmaa, josta jäi jäljelle Brahmsin viulukonsertto.

Brittein saarilta tuli aluksi tuliaisiksi Edward Elgarin Johdanto ja Allegro op. 47 (1905). Kun on tottunut kuulemaan Elgarin musiikissa haikean romanttista haaveilua ja murhemieltä, teos yllätti polyfonis-motorisella, barokkihenkisellä ärhäkkyydellään. Oli siinä kaihon hetkensäkin.

1500-luvulla eläneen venetsialaisen Giovanni Gabrielin kaksi canzonaa neljälle trumpetille ja neljälle pasuunalle kuulostivat vaskien hartaalta ja veistokselliselta messulaululta.

Gabrieli on ollut lähtökohtana brittisäveltäjä Harrison Birtwistlen (s.1934) In Broken Images -teokselle, jossa neljä soitinryhmää, puupuhaltimet, vaskipuhaltimet, lyömäsoittajat ja jouset ottavat rituaalimaisen rytmisessä vuoropuhelussa mittaa toisistaan. Harmonia on särkynyt. On groteskia vihanpitoa ja raakaa rumuutta.

Teos on erinomainen symboli rikkinäiselle ajallemme.