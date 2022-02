YK:n alainen järjestö esittää parannuskeinoksi muun muassa luovien alojen työehtojen parantamista ja suurempaa julkista tukea.

Pandemia on tuhonnut luovaa alaa kaikkialla maailmassa. Unescon raportin mukaan vuonna 2020 alalta katosi jopa kymmenen miljoonaa työpaikkaa maailmanlaajuisesti.

Luovia aloja vaivaa ristiriita. Kulttuuri- ja viihdealan liikevaihto kasvaa koko ajan. Samaan aikaan julkisen puolen tuki ja yksityiset investoinnit alalle vähenivät jo vuosien ajan ennen pandemian alkua. Tekijöiden tulot ovat jo pitkään olleet epävarmalla pohjalla, ja alan rakenteet ovat olleet kovassa muutoksessa.

Tässä tilanteessa koronapandemia on tehnyt suurta tuhoa. Pandemia ja sen seurauksena asetetut rajoitukset ovat lamaannuttaneet luovat alat ympäri maailmaa. Tekijöiden turvaverkkojen puute on paljastunut ja monet olemassa olleet rakenteet hajonneet alta.

Vaikka valtiot ja lukuisat muut toimijat ovat auttaneet luovia aloja, tuki ei ole kattanut tappioita. Jo viime vuonna Unesco arvioi, että toimialan liikevaihto pieneni jopa 750 miljardin dollarin verran vuonna 2020.

Unesco esittää ratkaisuksi esimerkiksi työmarkkinatoimenpiteitä ja tehokkaampaa edunvalvontaa luovien alojen ammattilaisille. Taiteilijoiden ja kulttuurin tekijöiden työehdot ja työttömyysturva olisi järjestön mukaan tuotava muiden työmarkkinoiden tasolle. Kulttuurialalle ehdotetaan yleisiä sopimuksia sekä parempia eläkkeitä ja freelancereille sairausajan palkkaa.

Lisäksi ehdotetaan kattavampaa julkista tukea, alaa koskevan hallinnon yhtenäistämistä ja työmahdollisuuksien lisäämistä.

Toinen luovia aloja vaivaava ongelma on syntynyt digitaalisesta jakelusta. Kun kulttuuri on siirtynyt yhä enemmän digitaalisiin kanaviin, tekijöille on jäänyt yhä pienempi siivu rahaa ja vastaavasti suuryhtiöt ovat vahvistuneet.

Ernesto Ottone, Unescon kulttuurialan varajohtaja kuvailee syntynyttä paradoksaalista tilannetta The Guardianissa: ”Maailmanlaajuisesti ihmiset kuluttavat ja turvautuvat kulttuurisisältöihin entistä enemmän, mutta samaan aikaan taiteen ja kulttuurin tuottajien on yhä vaikeampaa löytää töitä.”

Muutos kulttuurin talousrakenteissa johtuu ennen kaikkea suoratoistopalveluista. Netflixin katselumäärät ovat kasvaneet raportin mukaan lähes kymmenenkertaisiksi viidessä vuodessa. Vuonna 2016 joka minuutti palvelusta toistettiin noin 70 000 tuntia sisältöä ja viime vuonna luku oli 584 000 tuntia. Spotifyn kuuntelumäärät ovat samassa ajassa kuusinkertaistuneet, noin 38 000 tunnista 197 000 tuntiin.

Unesco peräänkuuluttaa kulttuuriteosten ja tekijöiden liikkuvuuden sekä tasa-arvon lisäämistä.

”Meidän pitää miettiä uudelleen, miten voimme rakentaa kestävän ja inklusiivisen ympäristön kulttuuri- ja taidealan ammattilaisille, joilla on elintärkeä rooli yhteiskunnissa kaikkialla maailmassa.”

Raportti muistuttaa myös luovien alojen taloudellisesta ja työllistävästä merkityksestä. Maailmanlaajuisesti mitattuna kulttuurialan kerrotaan kattavan 3,1 prosenttia valtioiden kansallisesta bruttokansatuotteesta. Unescon mukaan ala kattaa myös 6,2 prosenttia työpaikoista.