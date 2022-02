Aalto-yliopisto on maksanut Helsinki Schoolin kuluja 1,4 miljoonalla vuodesta 2010, vaikka harva opiskelija on päässyt vientihankkeeseen, verkkomedia Long Play kertoo.

Verkkomedia Long Play kirjoittaa valokuvataiteen vientihankkeen Helsinki Schoolin taustalta löytyvistä epäselvyyksistä.

Alun perin 25 vuotta sitten Taideteollisen korkeakoulun, sittemmin Aalto-yliopiston valokuvaajien ympärille rakennettu hanke on vienyt suomalaisen valokuvataiteen ulkomaisiin museoihin ja messuille.

Long Playn mukaan hankkeen taustalla on ”outoja rahasotkuja, vallan väärinkäyttöä ja opiskelijoiden epäasiallista kohtelua”.

Timothy Persons

Hanketta on vetänyt valokuva-alan vaikuttaja Timothy Persons. Hän on saanut palkkaa Aallosta, mutta myös välityspalkkiot kymmenien edustamiensa taiteilijoiden myydyistä teoksista. Yliopisto on tukenut Personsin Berliinissä vetämän gallerian toimintaa. Long Playn tekemän selvityksen mukaan vuodesta 2010 Helsinki Schoolin kuluja on maksettu Aallosta 1,4 miljoonalla eurolla.

Opiskelijat kertovat, ettei galleriasta ole suostuttu tekemään kirjallisia sopimuksia, ja teospalkkiot on maksettu käteisellä, ilman kuittia.

Toimintaan mukaan on päässyt harva opiskelija. Vientihankkeessa on edistetty suureksi osaksi jo Aallosta valmistuneiden ammattitaiteilijoiden uraa. Merkittävässä valokuvataiteen messutapahtumassa Paris Photossa on ollut esillä vain yhden opiskelijan töitä kahtena viime vuonna.

Opiskelijat kertovat Long Playlle Personsin epäasiallisesta käytöksestä, kuten ulkonäön kommentoinnista. Tästä Persons on saanut huomautuksen Aalto-yliopistolta vuonna 2018. Personsin mukaan huomautus ei ollut virallinen.

Valokuvauksen maisteriopinnot sellaisenaan päättyvät Aalto-yliopistossa.

Dekaani Tuomas Auvisen mukaan Personsin kursseja ei ole uudessa kurssisuunnitelmassa. Yliopisto lopettaa myös osallistumisen Berliinin gallerian ja Paris Photoon osallistumisen rahoittamiseen.

