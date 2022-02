The Golden Raspberry Award -gaala palkitsee vuoden huonoimmat suoritukset elokuva-alalla.

Renny Harlinin elokuva The Misfits on herättänyt närästystä Qatarissa. Nyt Harlin on elokuvansa ansiosta mukana Razzie-gaalassa.

Parodiagaala The Golden Raspberry Award, tutummin Razzie-gaala, on julkaissut jälleen ehdokkaat vuoden 2021 ”kauheimmista” suorituksista elokuva-alalla.

Tällä kertaa ehdokkaiden joukosta löytyy myös sinivalkoista väriä, sillä suomalaisohjaaja Renny Harlin on ehdolla vuoden huonoimmaksi ohjaajaksi elokuvallaan The Misfits.

Entisen James Bond -tähden Pierce Brosnanin tähdittämä ryöstökomedia sijoittuu Qataria muistuttavaan ”Jazeristanin” valtioon. Elokuva on kuvattu Arabiemiraateissa, ja sieltä on peräisin myös pääosa elokuvan rahoituksesta.

The Misfitsiä syytettiin Qatarissa viime kesänä propagandaelokuvaksi, jolla Arabiemiraatit yrittää leimata Qatarin terroristivaltioksi.

Kyseessä on Harlinille jo kuudes kerta Razzie-ehdokkaana.

Harlinin kilpakumppanit sarjassa ovat Joe Wright elokuvasta The Woman in the Window, Coke Daniels elokuvasta Karen, Stephen Chbosky elokuvasta Dear Evan Hansen ja Christopher Ashley musikaalielokuvasta Diana: the Musical.

Viimeksi mainittu sai ehdokkuuksia kaikkein eniten, yhteensä yhdeksän. Viime syksynä Netflixissä ilmestynyt Broadway-musikaalin filmatisointi saikin lehdistössä murska-arviot. Esimerkiksi The Guardianin Peter Bradshaw kirjoitti elokuvan olevan niin huono, että se saa ihmisen hyperventiloimaan.

Huonoimmaksi elokuvaksi ovat Diana-musikaalin lisäksi ehdolla Infinite, Karen, Space Jam: Uusi legenda ja The Woman in the Window.

"Tässä on katsaus siihen, mitä näimme", todettiin Razzie-gaalan tiedotteessa. ”Kiduttavia musikaaleja, jännityksettömiä trilleri-kopioita, lähes kahden tunnin tuotesijoitteluelokuva ja enemmän Bruce Willisiä kuin yhdenkään nälkäisen katsojan vatsa voisi vetää.”

Isoista näyttelijänimistä Razzie-gaalassa ovat ehdolla muun muassa Amy Adams, Ben Affleck, Mel Gibson sekä Jared Leto.

Leto sai kriitikoilta lähes täystyrmäyksen sivuosaroolistaan elokuvassa House of Gucci. Leto esitti elokuvassa Paolo Guccia.

”Jared Leto venyttelee ja särisyttelee sanoja omalla tasollaan. Hänet on maskeerattu tunnistamattomaksi, mauttomana Paolo Guccina, mutta ei se tarkoita mitään laadukkuutta. Hänen huippuhetkensä ovat itsepuhelua ja kuseskelua sedän huiville", kuvaili HS:n elokuvakriitikko Tero Kartastenpää arviossaan.

Tänä vuonna Razzie-gaalassa erityistä on se, että Die Hard -tähti Bruce Willis on varma voittaja. Hän nimittäin omi yhden kategoriaan kokonaan.

”Bruce Willisin huonoin roolisuoritus vuonna 2021” -nimisessä kategoriassa palkitaan nimensä mukaisesti huonoin Bruce Willis -elokuva vuodelta 2021. Kategoriassa on liki uskomattomat kahdeksan viime vuonna ilmestynyttä Willisin tähdittämää action-elokuvaa ja trilleriä.

Toisaalta Willisin häkellyttävän vauhdin voi ymmärtää, kun tarkastelee hänen elokuviensa tuotantoaikatauluja: Elokuvasivusto IMDb:n mukaan esimerkiksi American Siege kuvattiin kahdeksassa päivässä, lopputuotantoon meni yksi päivä.

Razzie-gaalaa on järjestetty jo 40 vuoden ajan eräänlaisena antiteesinä vuosittaiselle Oscar-gaalalle. Tarkoituksena on juhlia elokuvateollisuuden huonointa näyttelemistä ja ohjaamista ja parodioida jokakeväistä gaalakautta, jossa ala palkitsee korskeasti itse itseään.

Ehdokkuudet annetaan samoihin aikoihin kuin oikeat Oscar-ehdokkuudetkin, samoin itse palkintogaala järjestetään päivää ennen Oscar-gaalaa.

Hollywoodissa Razzie-gaalalla on jo kulttimaine, ja jotkut itseironiaan kykenevät näyttelijät ovat ottaneet palkintonsa vastaan gaalassa henkilökohtaisesti. Esimerkiksi vuonna 2010 Sandra Bullock piti klassikon asemaan nousseen, itseironisen puheen saatuaan palkinnon elokuvasta All About Steve.

Bullock asteli lavalle vetäen perässään kärryjä, joka oli täynnä Razzie-palkinnon jakamalle säätiölle tarkoitettuja elokuvan dvd:itä. ”Kiitos että pilasitte urani erittäin huonolla päätöksellä”, hän veisteli. Hän myös lupasi ilmaantua paikalle seuraavana vuonna, mikäli palkinnosta päättävät lupaisivat katsoa elokuvan ja miettiä, oliko hänen suorituksensa todellakin vuoden huonoin.

Viime vuoden Razzie-voittajiin lukeutuivat New Yorkin ex-pormestari Rudy Giuliani, joka nähtiin nolossa valossa Borat 2 -elokuvassa sekä laulaja Sian ohjaama melodraama Music.