Amazon on todennäköisin ostaja myynnissä oleville J.R.R. Tolkienin teosten oikeuksille, mutta todennäköisin kilpahuutaja sormusmaailman herruudesta on Disney, kirjoittaa HS:n kulttuuritoimittaja Jussi Ahlroth.

Viihteen jättiyhtiöiden kesken käynnistyi tällä viikolla kova kisa, kun yhden maailman halutuimman fiktiivisen maailman oikeudet laitettiin myyntiin.

Keski-Maan avaimet ovat kaupan, kun Saul Zaentz Companyn tytäryhtiö Middle-earth Enterprises etsii Varietyn mukaan ostajaa J.R.R. Tolkienin Keski-Maan oikeuksille

Myytävänä ovat oikeudet tehdä elokuvia, oheistuotteita, pelejä, huvipuistoja ja tapahtumia Tarun sormusten herrasta ja Hobitin pohjalta. Mukana tulee vielä etuoikeus ostaa oikeudet muihin Tolkienin teoksiin, lähinnä Silmarillioniin ja Keskeneräisten tarujen kirjaan, jos perikunta päättää ne myydä.

Myyntihinnan odotetaan olevan ainakin kaksi miljardia, mahdollisesti neljä miljardia dollaria eli noin 1,7– 3,5 miljardia euroa. Kova hinta, mutta kovia voivat olla tuototkin.

Peter Jackson ja hänen tiiminsä teki vuosituhannen alussa kolme elokuvaa Taru sormusten herrasta.

Kun lasketaan mukaan oheistuotteet, dvd-myynti ja jälkilevitys, trilogia on rohkeimpien arvioiden mukaan tuottanut yli kymmenen miljardia dollaria eli 8,7 miljardia euroa.

Kymmenisen vuotta myöhemmin Jackson teki kolme Hobitti-elokuvaa, jotka nekin olivat kaupallisia menestyksiä, mutta taiteellisesti epäonnistuneempia.

Myyntitarjouksen ajankohta on taktisesti hyvä, sillä sormusrautaa taotaan taas. Amazon markkinoi parhaillaan 2. syyskuuta alkavaa uutta tv-sarjaansa Taru sormusten herrasta: Valtasormukset (The Lord of the Rings: The Rings of Power ).

Sunnuntaiyönä Superbowlin mainostauolla nähdään sarjan ensimmäinen mainos. Syksyyn asti maailmaa muistutetaan taas Keski-Maasta.

Juuri Amazon on todennäköisin ostaja myynnissä oleville oikeuksille. Amazonin perustajan, maailman rikkaimman ihmisen Jeff Bezosin tiedetään suhtautuvan sarjaan henkilökohtaisen intohimoisesti.

Liiketaloudellisesti oston peruste on selvä. Amazon Prime -suoratoistopalvelu saisi lisää yksinoikeudella julkaistavaa, maailmanlaajuisesti kiinnostavaa sisältöä.

Amazonin on arvioitu maksavan Valtasormukset-sarjan oikeuksista ja tuotannosta jopa miljardi dollaria. Yhtiö voi olla kiinnostunut jatkamaan investoimista jo valmiiksi kalliiseen tuotteeseen ja brändiin. Amazonilla on myös etumatka kilpailijoihin, koska uutta sarjaa varten on tehty valtavasti työtä. Tiimit, tyylikirjat ja suunnitelmat ovat valmiina. Verkkokaupastaan tunnettu Amazon osti viime vuonna perinteisen MGM-elokuvastudion, joten elokuvapuolikin löytyy omasta takaa.

Ilmeisin kilpahuutaja Amazonille sormusmaailman herruudesta on Disney. Osto olisi looginen jatke yhtiön edellisen toimitusjohtajan Bob Igerin aloittamalle erittäin onnistuneelle sisällön laajentamisstrategialle.

Disney on ostanut vähän kodittomiksi jääneitä mutta tuottavia tekijänoikeus-yhtiö-paketteja. Sekä Marvelin ja sen hahmojen että Lucasfilmin ja sen omistaman Star Warsin kaupat ovat tuottaneet valtavasti rahaa ja sisältöä sekä lisää huvipuistokokemuksia. Disneyn kohdalla on tärkeä muistaa, että sen kone seisoo usealla rahantekojalalla.

Huvipuistoliiketoiminta tuottaa enemmän kuin elokuvat, ja oheistuotteet ovat tärkeä osa liiketoimintaa. Sekä Marvelin että Star Warsin hintalaput olivat noin neljä miljardia dollaria eli 3,5 miljardia euroa.

Disneyyn liittyy kuitenkin henkinen ongelma. J. R. R. Tolkien vihasi Disneyä. Hän kirjoitti yhtiön elokuvista huonoimpien saavan hänet ”voimaan pahoin”.

Syy oli Disneyn tapa kohdella epäkunnioittavasti vanhoja satuja ja myyttejä, jotka olivat Tolkienille kaikki kaikessa. Niistä oli tehty lastenviihdettä. Tolkienin perikunnalle tämä voisi olla kynnyskysymys, Saul Zaentz Companylle ei ehkä niinkään.

Tolkien ei ole ainoa, joka pitää tätä puolta Disneyssä ongelmallisena. Yhtiön kiusallinen lapsiystävällisyys näkyy esimerkiksi uusissa Marvel- ja Star Wars-tv-sarjoissa käsikirjoitusten yksinkertaisuutena. Tolkien-yleisö ei tällaista hyvällä katsoisi.

Myös Warner Bros saattaa olla kiinnostunut oikeuksista. Se oli mukana tytäryhtiönsä New Line Cineman tuottamissa Peter Jacksonin elokuvissa. Yhtiö julkisti viime vuonna The Lord of the Rings: Ride of the Rohirrim -animaatioelokuvan, jota suunnitellaan teatterilevitykseen.

Warnerin kiinnostusta lisännee se, että yhtiöllä on ollut viime vuodet hallussaan Tolkienin pelioikeudet. Pelioikeudet ovat oma osansa Tolkien-kauppaa. Amazonilla on oma pelistudionsa. Elokuvapuolella toimivista yhtiöistä Sony on pelialalla vahvin, mutta jos Sony lähtisi huutokauppaan Tolkienin oikeuksista, se olisi kisan musta hevonen.

Warner Bros omistaa edelleen joitain oikeuksia Tolkienin teoksiin. On hyvin mahdollista, että Warner ilmoittaa olevansa eri mieltä siitä, mitä oikeuksia Saul Zaentz Company voi ylipäätään laittaa myyntiin. Edessä voi olla taas lisää oikeudenkäyntejä Tolkienin oikeuksista.

Niitä on viime vuosina riittänyt. Ohjaaja Peter Jackson sopi riitansa New Line Cineman kanssa vuonna 2007. Tolkienin perikunta ja New Line sopivat korvauksista vuonna 2009. Warner Bros ja Tolkienin perikunta sopivat oman riitansa vuonna 2017. Oikeuden kauppaaminen alkoi, kun Tolkien myi aikanaan teostensa oikeudet Universal Artistsille, jolta Saul Zaentz Company osti ne vuonna 1976.

Kun Peter Jackson teki elokuvansa vuosituhannen alussa, tapaus oli ainutkertainen, monella tapaa. Elokuvien toteutuminen oli lukuisten onnekkaiden sattumien ja valtavan työn tulos. Tämä uusi kauppa tarkoittanee ennen kaikkea sitä, että Keski-Maasta kertovia elokuvia, sarjoja, pelejä ja vuoristoratoja tulee markkinoille niin pitkään kuin ostajia riittää.

Tuleva, suuremmaksi kasvava, Tolkienin maailma, ei ole enää niin erikoista, ainutlaatuista ja ihmeellistä. Mutta se on silti Tolkienia.