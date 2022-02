Betty Davisin musiikkiura oli lyhyt, mutta se on innoittanut useita artisteja.

Funk- ja soul-laulajana tunnetuksi tullut Betty Davis (o.s. Mabry) kuoli keskiviikkona 9. helmikuuta 77-vuotiaana. Asian vahvisti Rolling Stone -lehdelle laulajan läheinen ystävä, etnomusiikin tutkija Danielle Maggio. Kuolinsyyksi kerrotaan ”luonnolliset syyt”.

Betty Davis oli syntynyt 26. heinäkuuta 1945 Durhamissa Pohjois-Carolinassa.

Davis opiskeli muotialaa ja teki töitä mallina, mutta oli jo lapsesta lähtien kiinnostunut musiikista. Isovanhempiensa farmilla hän kuunteli paljon bluesia, kuten B.B. Kingin, Jimmy Reedin ja Elmore Jamesin musiikkia. Hän on kertonut kirjoittaneensa ensimmäisen oman kappaleensa12-vuotiaana.

Davis muutti 16-vuotiaana New Yorkiin, jossa hän asui tätinsä luona ja tutustui Greenwich Villagen taiteilijapiireihin. Ensimmäisen singlensä The Cellar Davis julkaisi 1960-luvun alussa soul-laulaja Lou Courtneyn avulla.

Musiikin lisäksi Davis muistetaan myös näyttävistä asuistaan ja isosta afrosta.

Betty Davis muistetaan myös jazzmuusikko Miles Davisin (1926–1991) toisena vaimona. He tapasivat 1967 ja avioituivat seuraavana vuonna, mutta liitto kesti vain vuoden. Parikymmentä vuotta nuorempi Betty vaikutti puolisoonsa lyhyen liiton aikana ilmeisen laajasti: Miles jätti mittatilauspuvut ja alkoi soittaa ajanmukaisempaa, sähköisempää musiikkia.

Eron jälkeen Betty Davis keskittyi musiikkiin. Betty Davis -debyyttialbumi julkaistiin vuonna 1973. Esikoista seurasivat levyt They Say I’m Different (1974) ja Nasty Gal (1975). Radiosoitto jäi kuitenkin vähäiseksi, eikä enempiä levytyssopimuksia solmittu. Vuonna 1976 Davis äänitti neljännen levynsä, mutta se julkaistiin vasta vuonna 2009 nimellä Is It Love or Desire?

Nasty Gal -levyn ilmestymisen jälkeen Davis hylkäsi musiikkiuran ja vetäytyi vuodeksi Japaniin, ja muutti sen jälkeen Pittsburghiin.

Lyhyestä urastaan huolimatta Davis teki lähtemättömän vaikutuksen moniin artisteihin. Hänen funk-musiikkinsa oli hyvin seksuaalista sekä sanoitusten että Davisin laulutavan puolesta, mikä aiheutti paheksuntaa erityisesti kristillisten konservatiivien suunnalta. Muun muassa Prince, Erykah Badu, Janelle Monáe ja Jamila Woods ovat nimenneet Betty Davisin esikuvakseen.

Vuonna 2017 hänestä julkaistiin dokumentti Betty: They Say I’m Different.

