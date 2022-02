Oliko jatkosarja yritys vastata alkuperäisen sarjan saamaan kritiikkiin? Tähän making-of-dokumentti ei valitettavasti vastaa.

Sinkkuelämää-sarjan jatkosarja And Just Like That... (2021–) on saanut oman making-of-dokumenttinsa, And Just Like That... Documentary (2022).

Alkuperäistä sarjaa (1998–2004) kritisoitiin vähemmistöjen liian vähäisestä edustuksesta sekä epäpoliittisuudesta. Uudessa sarjassa vähemmistöjä todellakin riitti, ja samalla se kastoi varpaansa poliittisiin kysymyksiin.

Oliko uusi sarja yritys vastata kritiikkiin? Tähän dokumentti ei valitettavasti vastaa. Jotkut käsikirjoitusratkaisut saavat sen sijaan kiinnostavaa taustoitusta.

Esimerkiksi Mirandalle suunniteltiin suhdetta professori Nya Wallacen kanssa, mutta Mirandaa näyttelevä Cynthia Nixon sai suunnitelman torpattua.

Runsaan tunnin mittaisessa dokumentissa on viehättävää yhdessä tekemisen kuvausta ja jällleennäkemisen tunnelmaa. Runsaasti kuvataan Carrien vaatetuksen luomisprosessia, kuten tietysti sopiikin.

And Just Like That... Documentary, HBO Max.