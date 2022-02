Reilu vuosikymmen sitten laulaja-biisintekijä Kristiina Vaara kärsi lamauttavasta masennuksesta ja ihmispelosta. Nyt häneltä ilmestyy jo viides levy Lasten Hautausmaa -yhtyeensä kanssa. Oman itsen näkyväksi tekeminen on vaatinut 12 vuoden terapian ja uudenlaisen perheen.

Kesällä 2008 Kristiina Vaara ajatteli, ettei hän selviäisi seuraavaan kesään. Hän oli 29-vuotias ja voi niin huonosti, että luuli menettävänsä järkensä.

Arjesta ei tullut mitään. Vaara ei pystynyt syömään, ja laihtui kymmenen kiloa kuukaudessa. Hän ei pystynyt hoitamaan töitään yliopiston kirjastossa, sillä ihmisten kohtaaminen pelotti ja sai hänet piileskelemään toimistotarvikevarastossa. Kotonakaan ei pystynyt olemaan, sillä parisuhde oli alkanut rakoilla.

Lopulta Vaara vain istui Karhupuiston penkillä ja yritti lukea kirjaa, vaikkei kyennyt keskittymään mihinkään muuhun kuin itsensä kasassa pitelemiseen.

Kristiina Vaara tarkentaa, että hänellä ja bändin toisella perustajalla Tuomo Mannosella ei ole ollut koskaan suhdetta. ”Kaikki varmaan ajattelivat niin aluksi. Mutta niinhän aina ajatellaan. Se on outoa.”

”Se oli pohjakosketus. Silloin tajusin, että kuolen, ellen mene terapiaan. Siis sellaiseen terapiaan, joka on tarpeeksi hyvää ja jota on tarpeeksi usein”, Kristiina Vaara sanoo nyt, 42-vuotiaana, 12 vuoden terapiarupeaman jälkeen.

Vaara oli kokeillut terapiaa aikaisemminkin, mutta huonolla menestyksellä.

Ensimmäisen kerran hän haki apua 2000-luvun taitteessa, jolloin hän muutti Kouvolasta Helsinkiin opiskelemaan yleistä kirjallisuustiedettä. Silloin hän alkoi saada paniikkikohtauksia.

”Minulla oli paha paniikkihäiriö. Se esti menemästä minnekään, välillä jopa ulos kämpästä. Kaikki sosiaaliset kohtaamiset ahdistivat. Tuli fyysisiä oireita.”

Vaara lakkasi käymästä luennoilla. Hän teki paljon kirjatenttejä, ja onnistuikin lopulta valmistumaan yliopistosta filosofian maisteriksi yhdeksän vuoden opintojen jälkeen. Mutta mitä enemmän hänen sosiaalinen elämänsä halvaantui, sitä enemmän ahdistus alkoi muuttua masennukseksi.

”Silloin hakeuduin terapiaan YTHS:n kautta. Olin siellä muutaman vuoden, mutta ei se oikein toiminut. Se oli sellaista suorittamista.”

Käänne parempaan tapahtui pohjakosketuksen jälkeen syksyllä 2008, kun Kristiina Vaara tapasi tulevan terapeuttinsa Hilkan. Kun hän avasi vastaanoton oven ja näki Hilkan silmät, hänelle tuli olo, että hän voisi ehkä pelastua.

”Tämä kuulostaa kauhean romanttiselta, mutta niin se oli”, Vaara sanoo.

Ensimmäiset kolme vuotta Vaara kävi terapiassa neljä kertaa viikossa, joka aamu maanantaista torstaihin.

Se ei tullut halvaksi. Vaara laittoi terapiaan kaikki rahansa ja pummi loput Vaasankadulta.

”Minulle jäi laskujen jälkeen elämiseen 80 euroa kuussa. Iltaisin saatoin seistä Heiniksen edessä pummaamassa, että voitteko tarjota tuopin, kaikki mun rahat menevät psykoanalyysiin!”

Puolen vuoden jälkeen terapia alkoi auttaa. Vaara kykeni hankkimaan itselleen uuden työpaikan kustannustoimittajana, ja rohkaistui päättämään loppuunsa tulleen avoliiton.

Muutakin merkittävää tapahtui. Vaara sai itsensä sen verran kasaan, että uskalsi alkaa tavoitella haavetta, joka hänellä oli ollut teini-ikäisestä saakka.

”Olin aina laulanut ja halunnut tehdä musiikkia, mutten ollut uskaltanut. Siitäkin tuli masennusta, kun oli asia, jota olisin halunnut tehdä, mutten pystynyt. Tunsin itseni ihan luuseriksi, että mitä vittua, en pysty mihinkään! Pystyn vain istumaan jossain kirjaston kellarissa piilossa maailmaa.”

Vuoden 2009 heinäkuussa Vaara täytti kolmekymmentä. Hän päätti, että jos hän joskus aikoisi perustaa bändin, se pitäisi tehdä nyt, olihan hän jo aika vanha aloittelevaksi muusikoksi.

Syntyi Vaarallista-yhtye, jossa Vaara lauloi. Se esitti akustisia lainabiisejä, jotka oli alun perin tehnyt raskaan rockin yhtye Mana Mana. Bändin solisti Jouni Mömmö kärsi mielenterveysongelmista ja teki itsemurhan 35-vuotiaana.

”Tunsin, että sain yhteyden niihin biiseihin”, Vaara sanoo – ja nauraa.

Kristiina Vaaran tulevaisuuden kannalta oli olennaista, että Vaarallista-yhtye coveroi myös kouvolalaisen punkrockbändi Kivesveto Go Go:n kappaleen Äiti hei. Sitä kautta Vaara tutustui kitaristi Tuomo Mannoseen, jonka kanssa hän perusti kukkoilevia rock-kliseitä kaihtavan ”antirockbändin” Lasten Hautausmaan vuonna 2013.

Sen surumielinen mutta samalla lohdullinen musiikki on peräisin pääasiassa Mannosen kynästä, mutta myös Vaara innostui jo varhain säveltämään ja sanoittamaan bändille omia kappaleita.

”Tuomo on hittimestari, minä teen pienieleisempiä biisejä”, Vaara summaa.

Kristiina Vaara pelkäsi aluksi esiintymistä ja lauloi ensimmäisen vuoden ajan silmät kiinni. Kuvassa hän esiintyy Lasten Hautausmaan kanssa Ilosaarirockissa Joensuussa vuonna 2018.

Viidennen levynsä Kevät helmikuussa julkaissut Lasten Hautausmaa nappasi nimensä savonlinnalaisen Aapeli Kissala & Antipatia -yhtyeen kappaleesta, jossa tehtaan takana on lasten hautausmaa. Mutta nimessä on kaikuja myös Kristiina Vaaran lapsuudesta.

Vaara oli näkymätön lapsi, joka kasvoi Kuusankosken paperitehtaan varjossa: isä työskenteli tehtaassa insinöörinä ja äiti sihteerinä.

”Olimme varmaan kaikki aika onnettomia. Oli harmaa ja ankea Kymenlaakso, ja oli se lamakin. Vanhemmillani oli niin paljon vaikeuksia selätettävänä, aineellisia ja henkisiä, että minä ja siskoni jäimme vähän näkymättömiksi. Kärsin siitä, sillä olin tosi herkkä lapsi.”

Osasyy näkymättömäksi jäämiseen oli se, että Vaara oli koulussa kympin oppilas. Se tulkittiin niin, että hänellä on kaikki hyvin, vaikka oikeasti Vaara pakeni huonoa oloaan pänttäämiseen.

”Pärjäsin koulussa ihan liian hyvin. Nostin kirjan itseni, meidän perheen ja oikeastaan koko maailman väliin.”

Jälkikäteen Vaara on ajatellut, että hänen vanhempansa olivat luultavasti ahdistuneita tai masentuneita, ja käyttäytyivät siksi kuten käyttäytyivät – aivan kuten heidän vanhempansa olivat käyttäytyneet ennen heitä.

”Nämä ovat ylisukupolvisia juttuja, jotka siirtyvät. Ne eivät näytä päällepäin dramaattisilta vaan ilmenevät henkisenä pahoinvointina, läsnäolottomuutena, orpoutena, identiteetittömyytenä ja tunteiden käsittelemättömyytenä.”

Vaara kokee, että on katkaissut ylisukupolvisen kierteen menemällä terapiaan – aivan kuten siskonsakin.

”Minulla ei ole lapsia, mutta siskollani on, joten hän pystyy vielä periyttämään parempaa mielenterveyttä. About meidän ikäiset ihmiset ovat varmaan ensimmäisiä, jotka ovat pystyneet menemään terapiaan.”

” ”Oli tervehdyttävä kokemus, että näytin vajavaisuuteni ja pelkoni, ja sain silti hyväksyntää. Sain olla oma tutiseva, vähän liian vanha itseni.”

Kun Kristiina Vaara teki ensimmäisen keikkansa Vaarallista-yhtyeen kanssa Helsingin Lepakkomiehessä loppukesästä 2009, hän oli varma, että joutuisi psykoosiin.

”Olin kauhuissani. En pystynyt nukkumaan, ja kävin joka yö mielessäni läpi, kuinka nousen lavalle ja saan siellä psykoosin kaikkien ihmisten edessä. Sitten soitetaan ambulanssi, ja joudun mielisairaalaan.”

Psykoosia ei tullut. Vaara kuitenkin vapisi pelosta, ja puristi koko keikan ajan mikkiständiä.

Hän ei olisi voinut kuvitellakaan, että lähtisi viiden vuoden päästä Lasten Hautausmaan kanssa kiertueelle ympäri Suomea.

”Hautuumaalle tuli tosi paljon keikkoja oikeastaan heti, kun julkaistiin ekat biisit. Sitten oli vaan pakko uskaltaa.”

Lasten Hautausmaa treenikämpällä Kouvolassa vuonna 2020: Touko Arhosalo (vas.), Topi Teinilä, Kristiina Vaara, Mikko Kärkkäinen, Tuomo Mannonen ja Niko Saarinen.

Lasten Hautausmaan oli tarkoitus soittaa ensimmäinen keikkansa lokakuussa 2014. Mutta sitten Vaara sai puhelinsoiton, että hänen äitinsä oli saanut aivoverenvuodon keskellä työpäivää. Keikka peruttiin, ja Vaara lähti teho-osastolle Töölöön.

Hän ei enää nähnyt äitiään tajuissaan. Tämä kuoli pari päivää myöhemmin.

”Jäi kaivelemaan sellainen ajatus, että äiti kuoli työhön, kirjaimellisesti. Yritin kyllä jossain vaiheessa työntää sitäkin terapiaan.”

Äidin kuoleman jälkeen Vaara joutui palaamaan terapiaan, jonka oli lopettanut vain hetkeä aikaisemmin.

”Siinä avautui niin paljon kaikkia muitakin asioita, että jatkoin terapiaa vielä toiset kuusi vuotta. Jos on alunperinkin terapiantarpeinen, tuollaiset isot jutut laukaisevat sen tunteen, että joutuu tai haluaa mennä takaisin. Terapiasta tulee helposti myös jonkinlainen elämäntapa, tapa päästä eteenpäin.”

Pari viikkoa myöhemmin Lasten Hautausmaa teki ensimmäisen keikkansa. Vaara jännitti sitä niin paljon, että oksensi ennen keikkaa.

Jotain merkittävää kuitenkin tapahtui. Vaara sai yhteyden itseensä.

”Siinä esiintyessä tapahtui joku näkyväksi tuleminen.”

Vaara pitää hyvänä, että aloitti esiintymisen vasta kolmekymppisenä. Jos hän olisi yrittänyt väkisin keikoille parikymppisenä, hän olisi todennäköisesti luonut itselleen jonkin roolin tai juonut itsensä humalaan ennen jokaista keikkaa.

”Tuossa vaiheessa olin jo käynyt asioita läpi sen verran, että pystyin ottamaan jännityksen mukaan keikoille. En edes yrittänyt peittää sitä, vaan lauloin varmaan ekan vuoden silmät kiinni. Oli myös tervehdyttävä kokemus, että näytin vajavaisuuteni ja pelkoni, ja sain silti hyväksyntää. Sain olla oma tutiseva, vähän liian vanha itseni.”

” ”Meidän musan pariin on tervetullut sellaisena kun on, kaikkine suruineen, ahdistuksineen ja pelkoineen.”

Moni taiteilija on aikojen saatossa paininut mielenterveysongelmien kanssa. Se on pönkittänyt käsitystä, että mielenterveyshäiriöt olisivat hyvää polttoainetta luovuudelle. Puhutaan ”luovasta hulluudesta” ja kärsimyksen kautta syntyneestä taiteesta.

Ajatus on vääristynyt, sillä usein mielenterveyshäiriöt – varsinkin masennus – tuhoavat toimintakyvyn. Kristiina Vaarankin piti mennä terapiaan, ennen kuin hän uskalsi alkaa kirjoittaa omia kappaleita ja näyttää niitä bändikavereilleen.

Aihetta on myös tutkittu. Kansallista mielenterveysstrategiaa vetävä ylilääkäri Outi Linnaranta THL:stä sanoo, että taiteilijoihin liitetty ”luova hulluus” johtuu usein kaksisuuntaisen mielialahäiriön hypomaanisista eli lievästi maanisista oireista. Hypomanialle ominaisia piirteitä ovat esimerkiksi assosiatiivisuus, energisyys ja vahva usko omiin kykyihin. Kaksisuuntainen mielialahäiriö ei kuitenkaan tee kenestäkään taiteilijaa, ellei ihmisellä ole jo valmiiksi lahjoja tai edellytyksiä taiteeseen.

”On myös paljon taiteilijoita, jotka eivät sairasta mielenterveyden häiriötä. Nämä kaksi asiaa eivät ole toistensa edellytyksiä”, Linnanranta toteaa.

Hänen mukaansa ei voida yleispätevästi sanoa, että myöskään terapia edistäisi ihmisen luovuutta. Mutta jos luovan ihmisen toimintakyky on laskenut, terapia voi auttaa siihen, kuinka ihminen pystyy käyttämään luovuuttaan osana työtään ja edistämään sillä omaa hyvinvointiaan.

”Taide voi olla yksi mielen hyvinvointia lisäävä voimavara tai resilienssin väline. Voi siis ajatella, että sellainen ihminen, joka sairastaa mutta on samalla tuottelias taiteilija, käyttää lahjojaan onnistuneesti voimavarana.”

Kristiina Vaaralle taiteen tervehdyttävä vaikutus paljastui, kun hän teki Tuomo Mannosen kanssa kappaleen nimeltä Naulat. Se alkaa pahaenteisesti: ”En saa mun huoneen ovea kii / Ne hakkaa nauloja kylkiluihin / Ja vetää ne pihdeillä pois”.

Vaara oli jo vuosien ajan nähnyt samaa painajaisunta, joka palasi aina erilaisina variaatioina.

”Olin miettinyt sitä unta, ja puhunut siitä terapiassakin. Kun siitä tehtiin biisi, uni hävisi! Se tuli ulos mun systeemistä. Ihme juttu.”

Lasten Hautausmaan synkältä vaikuttavien kappaleiden ytimessä onkin katarttinen melankolia, joka toimii vertaistukena.

”Meidän musan pariin on tervetullut sellaisena kun on, kaikkine suruineen, ahdistuksineen ja pelkoineen. Siinä voi surra vaikka sitä menetettyä lapsuutta. Me kaikki joudumme kuitenkin luopumaan jostain, kun kuljemme tai puserrumme läpi aikuisuuden portista. Parhaimmillaan musiikki on puhdistava kokemus.”

Vaara lopetti terapiassa käymisen joulukuussa 2020. Hän ei kuitenkaan pidä mahdottomana, että palaisi taas terapiaan, jos jotain odottamatonta tapahtuu.

”Masennus on sellainen, että se tulee aina uudestaan. Sen kanssa pitää vaan elää. Mutta terapia teki sen, etten ole enää yksin: olen itseni kanssa”, Vaara sanoo.

Hän kertoo työskentelevänsä nykyisin kääntäjänä – ja tarkentaa heti perään, että kääntää siis kaunokirjallisuutta eikä ”kamaa Alepasta”.

Hän pitää terapian yhtenä suurimmista ansioista sitä, että uskaltaa nykyisin olla osa kaveriporukoita. Etenkin Lasten Hautausmaan soittajista on tullut hänelle uusi perhe.

”Varsinkin alkuaikoina oli ihan huumaannuttavaa onnea vaan olla niiden jätkien kanssa. Yhtäkkiä olin mukana, kun aikaisemmin olin ollut jossain kelmun takana, ja oli ollut kaikkia haaveita, joita en pystynyt toteuttamaan.”

Vaara sanoo nykyisin nauttivansa keikkailusta ja jääneensä jopa koukkuun siihen.

”Esteiden raivaus on ollut tervehdyttävää, mutta se ei tarkoita, että olisin muuttunut niin sanotusti normaaliksi ihmiseksi. Mutta ehkä olen viimein kasvanut omaksi itsekseni.”