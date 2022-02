Here Comes the Sun on kuin musiikin muotoon puristettu versio keväästä, ja siksi se on maailman paras laulu, kirjoittaa HS:n kulttuuritoimittaja Juuso Määttänen Lauantaiesseessään.

George Harrison The Beatlesin Apple-yhtiön päämajassa Lontoossa tammikuussa 1969. Samoihin aikoihin hän kirjoitti Here Comes the Sun -kappaleen. Se julkaistiin Beatlesin Abbey Road -albumilla saman vuoden syyskuussa.

Muistikuva on hieman tulkinnasta riippuen peräisin lopputalvelta tai alkukeväästä. Vuosi on todennäköisesti 2014 tai 2015.

Olen valvonut ystäväni luona yön katsomalla Oscar-gaalaa ja nukkunut hänen sohvallaan pari tuntia ennen töihin lähtemistä.

Olen vielä puolittain unessa, kun lähden ovesta ulos ja laitan kuulokkeet korviini. Uneliaisuus vähenee, kun kirkas valo osuu silmiin. Tuntuu siltä, että aurinko ei olisi paistanut kunnolla kuukausiin ja nyt se valaisee aamun pitkästä, pitkästä aikaa. Ankea, pimeä ja kolea talvi on päättymässä. Kevät on tulossa.

Samalla laitan suosikkikappaleista koostamani soittolistan soimaan. Akustisen kitaran hento näppäily alkaa hitaasti voimistua korvissani. Sitten ääneen tulee George Harrison.

”Here comes the sun, do do do do”, Harrison laulaa.

Joku voi pitää hetkeä kornina ja kliseisenä, mutta minun mieleeni se on jäänyt poikkeuksellisen voimakkaana kokemuksena. Harvoin elämässäni on tullut samanlainen toiveikkuuden purskaus kuin tuona aamuna Here Comes the Sun -kappaleen soidessa korvissani.

Mielestäni Here Comes the Sun on maailman paras laulu. Yksikään toinen kappale ei ole onnistunut aiheuttamaan minulle yhtä onnellista oloa kuin Harrisonin säveltämä ja sanoittama, vuonna 1969 julkaistu The Beatlesin klassikkokappale.

Se on kuin musiikin muotoon puristettu versio kevään parhaista puolista. Lupauksesta siitä, että tulossa ovat vuoden aurinkoisimmat, lämpimimmät ja kaikin puolin kauneimmat kuukaudet.

Pääsin pohtimaan suhdettani Here Comes the Sun -kappaleeseen vuodenvaihteessa, jolloin mietin kuumeisesti, mitkä ovat mielestäni 20 parasta laulua. Olin yksi yli 70 henkilöstä, jotka vastasivat HS:n musiikkialan asiantuntijoille lähettämään kyselyyn maailman parhaista lauluista.

Lopputuloksena oli minun ja kollegoideni yhteen kokoama juttu, jossa listattiin 100 maailman parasta laulua. Etukäteen saattoi olla varma, että juttu tulee herättämään kiinnostavan keskustelun lisäksi jupinaa ja mutinaa.

Ajattelen, että musiikkiin ja siitä tehtäviin juttuihin ei tarvitse aina suhtautua armottoman vakavasti. Siksi pyrkimys laittaa järjestykseen maailman parhaat kappaleet (mahdoton tehtävä, tietenkin) ei ole mielestäni huono idea, jonka pitäisi aiheuttaa silmien pyörittelyä. Ei, vaikka varmasti tässäkin listauksessa asioita olisi teknisen toteutuksen osalta voitu hoitaa paremmin.

Minulle juttu tarjosi hienoja ahaa-elämyksiä: oli esimerkiksi upeaa lukea arvostamani kollegan Mari Koppisen pohdintaa siitä, mikä tekee listassa ykkössijalle nousseesta Billie Holidayn Strange Fruit -kappaleesta niin tajuttoman hienon. Toivon, että ainakin osalle lukijoista juttu avasi sitä, minkälaisia hienoja kappaleita populaarimusiikin historian aikana on julkaistu.

Toki listaus olisi voinut esimerkiksi kielten ja eri alueiden edustuksen osalta olla paljon monipuolisempi, mutta ei mielestäni ole minkäänlainen yllätys, että suomalaisten musiikkialan asiantuntijoiden kuuntelussa painottuvat suomen- ja englanninkieliset kappaleet.

Listan läpikäynti pani ajattelemaan myös 1960-luvulla musiikkimaailman mullistaneen liverpoolilaisyhtyeen ylivoimaa.

Sadasta parhaasta kappaleesta peräti kuusi oli The Beatlesin tuotantoa. Mikään muu artisti tai yhtye ei saanut lähellekään yhtä monta laulua listalle. The Beatles tuntuu edelleen olevan suomalaisten musiikki-ihmisten keskuudessa aivan omassa sfäärissään, kun puhutaan yleisesti arvostetuista ja rakastetuista yhtyeistä. Varmasti on myös monia, jotka vihaavat The Beatlesia, mutta lähtökohtaisesti yhtye on yhä 2020-luvullakin se täydellisen populaarimusiikin mittatikku.

Tässä mielessä on jopa vähän tylsää, mielikuvituksetonta, pitää The Beatlesista. Listata omaksi suosikkikappaleekseen Beatlesin tuotantoa.

Juuri niin toki tein itsekin. Omalla ykköspaikallani oli tuttu ja turvallinen Here Comes the Sun.

En yritä edes kiistää sitä, että olen musiikin kuuntelijana hyvin tyypillinen Beatles-fani. Tykkään tutusta ja turvallisesta, hyvin sävelletystä, sanoitetusta ja tuotetusta pop-musiikista. Iso osa kuuntelemastani musiikista on isojen levy-yhtyeiden tunnettujen artistien tuotantoa. Olen hyvin kiinnostunut siitä, ketkä uudet nimet onnistuvat tuottamaan suureen yleisöön uppoavaa hittimusiikkia.

Parasta on se, miten voimakkaita tunteita täydelliset kappaleet aiheuttavat. Omien suosikkieni joukossa on yhtä lailla monia äärimmäisen surullisia kappaleita kuin myös – paremman sanan puutteessa – voimaannuttavia energiapommeja.

Silti kaikkein eniten ihailen sitä, miten musiikki aiheuttaa hyvän olon tunteen. Se voi olla kornia ja kliseistä kuten alkukevään aamuna auringonpaisteessa kokemani hetki, mutta minä nautin autuaasta onnellisuudesta, joka mieleeni leviää tietynlaista musiikkia kuunnellessani.

En tarkoita, että musiikin pitäisi olla lastenlaulumaista lässynläätä tai pelkkää kivojen juttujen fiilistelyä. Päinvastoin: väkinäinen hyvän mielen tavoittelu on musiikissa usein kaikkein kamalinta. Sen sijaan on todella kunnioitettava taito onnistua aiheuttamaan musiikilla sellaista hyvän olon ja ilon tunnetta kuin parhaat kappaleet pystyvät.

En ole itse koskaan säveltänyt tai sanoittanut yhtään kappaletta, enkä tule niin tekemään. Siksi käsitykseni luomisprosessista pohjautuu puhtaasti muusikkojen haastattelemiseen ja heidän haastatteluidensa kuuntelemiseen sekä lukemiseen.

Vuonna 1980 julkaistussa elämäkerrassa I, Me, Mine George Harrison kirjoitti Here Comes the Sunin synnystä.

Kappale sijoittuu aikaan, joka on tullut tunnetuksi The Beatlesin lopun alkuna. Yhtyeen jäsenten välit olivat tulehtuneet, Get Back -levytyssessiot olivat vähintäänkin jonkinasteinen katastrofi ja talousongelmat vaivasivat.

Harrison oli jo hetkellisesti päättänyt erota Beatlesista, mutta palasi vielä sen riveihin. Yhtyeen ympärille perustetun Apple-yhtiön toimistolla pidetyt bisnespalaverit eivät kiinnostaneet kitaristia, koska ne tuntuivat ennemminkin koulussa käymiseltä. Siellä kerrottiin, minkälaisia juttuja pitäisi laulaa seuraavaksi.

Päästäkseen ahdistavaa tilannetta pakoon Harrison meni viettämään aikaa ystävänsä Eric Claptonin luokse. Siellä hän käveli puutarhassa ja nautti vapaudesta.

Ajankohta oli alkukevät 1969. Harrison kantoi mukanaan Claptonin kitaraa. Hetkessä oli jotain muutakin erityistä kuin vain ilahtuminen siitä, ettei vaihteeksi tarvitse olla tekemisissä ”ärsyttävien kirjanpitäjien” kanssa, kuten Harrison asian kirjassa muotoilee.

Ehkä, vain ehkä, Harrison on puutarhassa kevään ensimmäisistä auringonsäteistä nauttiessaan tuntenut jotain samanlaista kornia onnellisuuden tunnetta kuin minä vuosikymmeniä myöhemmin.

”Tuntuu siltä, että Englannissa talvi kestää ikuisuuden, joten kevään tullessa sen on todellakin ansainnut”, Harrison kirjoitti hetkestä, jolloin Here Comes the Sun on saanut alkunsa.