Palkinto annettiin Sanna Salmenkalliolle Berliinissä pohjoismaisilla elokuvapäivillä.

Säveltäjä Sanna Salmenkallio on palkittu pohjoismaisella Harpa-elokuvamusiikkipalkinnolla. Palkinto jaetaan vuosittain Berliinin elokuvafestivaalien yhteydessä järjestävillä pohjoismaisilla elokuvamusiikkipäivillä.

Palkinto tulee Salmenkallion säveltämästä musiikista Virpi Suutarin ohjaamaan Aalto-dokumenttielokuvaan.

Vuonna 2020 ensi-iltansa saanut Aalto kertoo Alvar Aallon ja Aino Aallon rakkaustarinan sekä vie heidän ajatteluunsa ikonisten teosten taustalla. Dokumentissa matkustetaan pariskunnan suunnittelemien rakennusten ja esineitten luokse ympäri maailmaa.

Palkinnosta päättänyt kansainvälinen tuomaristo toteaa sävellyksen olevan ”lumoava” ja ”erittäin hyvin kirjoitettu, intiimi klassiseen tyyliin sävelletty teos”.

Perusteluissa kuvataan, kuinka sävellys ”onnistuu inhimillistämään huonekalut ja arkkitehtuurin, joita dokumentissa nähdään. Se saa suorastaan tuntemaan esineet ja rakennukset, luoden vahvan yhteyden sekä Aaltoon että hänen taiteeseensa”.

Harpa-elokuvamusiikkipalkinto on jaettu vuodesta 2010. Salmenkallio voitti palkinnon nyt ensimmäisenä naisena.

Suomi on voittanut Harpa-palkinnon aikaisemmin kahdesti: vuonna 2010 palkinnon sai Dani Strömbäck musiikistaan elokuvaan Postia pappi Jaakobille, vuonna 2013 palkinto meni Tuomas Kanteliselle elokuvasta Puhdistus.

Harpa-kilpailu järjestetään yhteistyössä pohjoismaisten musiikintekijäjärjestöjen sekä musiikin vienninedistämisorganisaatioiden kanssa. Suomea yhteisössä edustavat Suomen Musiikintekijät ja Music Finland.

Sanna Salmenkallio on yksi Suomen kokeneimpia elokuvamusiikin säveltäjiä. Hän on säveltänyt musiikin yli 30 elokuvaan, suurimmaksi osaksi taiteellisesti kunnianhimoisiin dokumentteihin. Työssään hän yhdistää usein klassista musiikkia kokeileviin nykymusiikin elementteihin.

Salmenkalliolla on klassisen musiikin koulutus, ja hän on opiskellut myös äänisuunnittelua. Lähi-idän musiikkia hän on opiskellut Kairossa. Viulistina Salmenkallio on erikoistunut improvisaatioon.

Salmenkallio on voittanut urallaan kaikkiaan neljä Jussi-palkintoa, viimeksi syyskuussa 2021 Aalto-dokumentin musiikista.