Pekka Tuurin kuva vantaalaisten sammakkojen lisääntymisestä voitti kaksi palkintoa Underwater Photographer of the Year 2022 -kisassa.

Vedenalaiseen kuvaukseen erikoistunut Pekka Tuuri vietti neljä päivää viisiasteisessa vedessä, jotta sai otettua voittokuvan All You Need Is Love.

Kolme sammakkoa haluaa lisääntyä. Syleilyssä on kaksi urosta ja yksi naaras. Niiden ympärillä leijuu kutua.

Luontokuvaaja Pekka Tuurin tallentama näky sammakkojen tiukasta ryhmähalista voitti kaksi palkintoa Underwater Photographer of the Year 2022 -kisassa. Brittiläiseen vedenalaisten kuvien UPY-kisaan osallistui osallistui 4 200 kuvaa 71 maasta.

Kuva All You Need Is Love palkittiin eläinten käytöstä kuvaavassa Behaviour-kategoriassa ja My Backyard Awardilla lähiympäristönsä kuvaamisesta.

Tuuri kutsuu kuvauspaikkaa ”rakkauslammeksi”.

Se sijaitsee Vantaalla, parinkymmenen minuutin ajomatkan päässä Tuurin kotoa Espoossa. Kuvaaja on käynyt siellä usein viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kutupaikat ovat tulleet tutuksi.

Tuuri haluaa pitää rakkauslammen tarkemman sijainnin salassa, ettei luonnonrauhaa tulisi häirittyä.

Sammakot kutevat usein sameissa vesissä, kuten ojanpohjilla, mutta rakkauslammessa vesi on suhteellisen kirkasta. Ranta viettää sopivasti, että Tuuri voi kelluen lähestyä kutemista rannan puolelta, eikä tule rikkoneeksi kutua.

Tuuri snorkkeloi neljä päivää ja yötä kuivapuvussa, runsaassa alusvaatetuksessa ja lämpöliivissä huhtikuun 2021 loppupuolella. Näin hän selvisi viisiasteisessa vedessä.

”Saatan olla tunnin ihan paikallani. Siinä tulee kylmä väkisinkin, syväjäähtyy vähitellen”, Tuuri kertoo.

Hän odotti paikoillaan, että sammakot antoivat hänen tallentaa tilanteen, jossa kaksi koirasta on löytänyt saman naaraan.

”Se on aika yleinen tripletti. Koiraat roikkuvat naarassa kiinni määrätietoisesti, eivätkä ne päästä irti, ei sitten millään. Se on väkivaltaisen näköistä meininkiä ihmissilmälle, mutta sammakot ovat pärjänneet sillä tavalla miljoonia vuosia.”

Kuvan nimen Tuuri lainasi The Beatlesin vuoden 1967 kappaleesta All You Need Is Love, koska hänestä ”maailmassa ei ole koskaan liikaa rakkautta”.

Hän tietää, että luonnontieteilijä kutsuisi tapahtumaa lisääntymiseksi.

”Usein ajatellaan, että rakkaus on ihmisten välistä. Haluan romanttisesti laajentaa sitä myös muille eliöille.”

Tuuri on palkittu useasti ennenkin. Hänen kuvansa Liskomies valittiin Vuoden luontokuvaksi 2021. Kuvassa vesiliskokoiras leijuu kutulammikossa. Hänestä tuli viides kuvaaja, joka on uusinut voittonsa. Tuuri otti Vuoden luontokuvan myös vuonna 2010 vedenalaisella lummekuvalla Kohti valoa.

Pekka Tuurin Liskomies valittiin Vuoden luontokuvaksi 2021.

Pekka Tuuri on harrastanut vedenalaista kuvaamista yli 30 vuoden ajan. Hän käyttää kuplatonta sukelluslaitetta tai snorkkelia, jotta kalat säikkyisivät kuvaajaa mahdollisimman vähän.

Tuuri on työstänyt yhdeksän vuoden ajan kirjaa kaloista. Ensimmäinen jo loppuunmyyty teos Vedenalainen Suomi ilmestyi vuonna 2013.

Espoolainen diplomi-insinööri tekee ammatikseen esimerkiksi käännöstöitä. Hän ei haluakaan muuttaa intohimoharrastustaan työksi. Raha saattaisi pilata harrastuksen, jossa hän saa tällä hetkellä täysin päättää kohteensa. Hän kutsuu itseään intohimoiseksi amatöörikuvaajaksi.

”Jos se ei ole intohimo, ei sitä ryynäämistä jaksa.”

Vedenalainen kuvaaminen on vaivalloista. Varusteita voi olla mukana 50 kiloa, ja niiden kanssa pitää pärjätä turvallisesti vedessä. Tuuri kuvaa useimmiten yksin, eläinten lisäksi myös luolia, sukeltajia, hylkyjä ja kaivoksia.

Suomen lisäksi Tuuri kuvaa lähiseuduilla, kuten Norjassa, Virossa ja Ruotsissa. Brittikisasta palkinnoksi sai matkan Norjan Guleniin, jossa voi tehdä kylmävesisukellusta.

Valashait ruokailevat UPY-kisan pääpalkitussa kuvassa.

Vuoden vedenalaisen valokuvaajan tittelin kisassa sai Rafael Fernandez Caballero. Espanjalaisen kuvassa Dancing with the Giants of the Night valashait ruokailevat planktonilla, jota on kerääntynyt veneiden valoihin Malediiveilla.

Vuodesta 1965 järjestetyssä UPY-kisassa palkitaan veden alla – merissä, järvissä, merissä ja keinovesissä – kuvattuja valokuvia. Brittiläisten kuvaajien mittelö on laajentunut kansainväliseksi kuvakisaksi.

Pekka Tuuri pitää UPY:ta maailman korkeatasoisimpana vedenalaisen kuvaamisen kisana. Hänen mukaansa Suomessa lähdetään takamatkalta kaikkiin luontokuvakilpailuihin.

”Menestyjät on vau-kuvia, joissa on samassa kuvassa vuoret, revontulet, valaita ja yksisarvisia”, Tuuri sanoo.

”Suomesta puuttuvat ainakin yksisarviset.”

Vedenalaiselle kuvaajalle takamatka on vielä pidempi, koska vedet on sameita ja eläimistö ei hätkähdytä.

Sammakot ovat kuitenkin hänestä kuin vedenalaisia pandoja. Katsojalle tulee hauskannäköisistä eläimistä ”positiivinen fiilis”.

Ne ovat kututapahtuman aikaan hyvin liikkuvaisia. Tämä on poikkeuksellista vedenalaisessa maailmassa, joka on yleensä hyvin pysähtynyt.

Myös kompaktikamerakuvien sarjassa voittajaksi valittiin sammakko. Saksalaisen Enrico Somogyin kuvassa Peace on käynnissä kutuaika Leipzigissa.

Katso alta vedenalaiskuvien parhaat:

Kompaktikamerakuvien sarjan voiton vei Peace, jossa on käynnissä sammakoiden kutuaika Leipzigissa.

Brittiläisen valokuvaajan tittelin sai Matty Smith kuvalla Great White Split, jossa valkohai ui lähellä meren pintaa Australiassa.

Makrokuvien sarjan voitti espanjalaisen Javier Murcian kuva Mimicry, jossa katkarapu ja merineula kohtaavat Espanjan vesillä.

Hylkykuvasarjan parhaaksi valittiin ruotsalaisen Alex Dawsonin kuva Abandoned Ship, johon norjalaisen Tyrifjord-alus tulee esiin sukeltajana valossa.

Muotokuvasarjan voitti saksalainen Thomas Heckmann kuvallaan Rapunzel, jossa kuvattavan hiukset hohtavat punaisena vedenalaisessa studiossa.

Mustavalokuvasarjan parhaana palkittiin Sarah’s Underwater World, jossa australialainen Kerrie Burow on kuvannut seitsemänvuotiasta sukulaislasta.

Save our Seas Foundation -merensuojelusäätiön kategoriassa kolmossijan sai Pasquale Vassallon Tyrrhenanmerellä kuvaama tonnikala.

James Lynottin merivuokot pääsi palkintosijoille brittiläisten kompaktikamerakuvien sarjassa.

Henley Spiers sai brittivesistösarjan kolmossijan kuvallaan hylkeenkuutista.

Javier Murcia sijoittui kolmanneksi Pekka Tuurin taakse käyttäytymissarjassa kuvalla, jossa petokala (Sereranus scriba) on ottanut toisen kalan (Labrus viridisin) suuhunsa.