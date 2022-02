Nimettömänä pysyttelevä nainen sanoo Snoop Doggin ja tämän ystävän Bishop Don ”Magic” Juanin käyttäneen häntä seksuaalisesti hyväksi vuonna 2013.

Räppäri Snoop Doggia vastaan on nostettu kanne seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kertoo TMZ. Pitchfork kertoo vahvistaneensa tiedon.

Pelkkää anonyymiä Jane Doe -nimeä ( ”Maija Meikäläinen”) käyttävä näyttelijä, malli ja tanssija väittää Snoop Doggin ja tämän ystävän Bishop Don “Magic” Juanin käyttäneen häntä hyväksi konsertin jälkeen Anaheimissa, Kaliforniassa vuonna 2013.

TMZ-lehden mukaan Snoop Dogg kiistää asian. Tämän edustaja väittää naisen vain haluavan rahaa ja ajoittaneen syytöksen julkistamisen tälle viikolle tietoisesti, sillä Snoop Dogg esiintyy sunnuntaina Super Bowlin puoliaikashow’ssa.

Kanne nostettiin Kaliforniassa keskiviikkona 9. helmikuuta, ja samana päivänä Snoop Dogg julkaisi Instagramissa varoituksen ”kullankaivajista”.

Kanteessa Jane Doe sanoo, että saarnaaja, näyttelijä, entinen parittaja ja Snoop Doggin ystävä Bishop Don ”Magic” Juan tarjosi hänelle kyytiä kotiin, mutta Jane Doe nukahtikin autoon ja huomasi herätessään olevansa Juanin luona. Täällä uupunut nainen nukahti uudestaan ja heräsi aamuneljältä, kun Juan ”otti peniksensä housuistaan ja pakotti peniksensä” hänen suuhunsa.

Kanteen mukaan Juan vei seuraavana päivänä Jane Doen Snoop Doggin studiolle, jossa Snoop Dogg pakotti Doen suuseksiin ja ejakuloi tämän päälle.

Jane Doe haastaa Snoop Doggin oikeuteen ihmiskaupan uhreja suojelevan Trafficking Victims Protection -lain rikkomisesta, seksuaalisesta pahoinpitelystä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Snoop Doggin ja Bishop Don ”Magic” Juanin lisäksi kanteessa on mainittu vastaajiksi yritykset Gerber & Co, Inc., the Broadus Collection, LLC, Casa Verde Capital, LLC sekä Merry Jane Events, Inc.

Torstaina kerrottiin, että Snoop Dogg on ostanut Death Row -levy-yhtiön. Kalifornialaisen räppärin ura käynnistyi Death Row’n vuonna 1993 julkaisemalla Doggystyle-albumilla, joka sisältää muun muassa hitit Gin & Juice, Doggy Dogg World ja Murder Was The Case.

Snoop Dogg jätti levy-yhtiön sen jälkeen, kun samaten Death Row’n tähtiin kuulunut rap-artisti Tupac Shakur murhattiin syyskuussa 1996.

Instagramissa julkaisemassaan viestissä Snoop Dogg kertoo olevansa ”innostunut ja kiitollinen mahdollisuudesta hankkia ikoninen ja kulttuurisesti merkittävä Death Row Records, jolla on valtavasti käyttämätöntä arvoa”.