Kaikki tiesivät, kaikki vaikenivat – Perusteellinen dokumenttisarja The Prize of Silence kertaa Ruotsin akatemian #metoo-skandaalin vaiheita

Vuosikymmeniä jatkuneiden hyväksikäyttöjen vyyhti alkoi purkautua vasta #metoo-vuonna 2017. Dokumenttisarjassa sen mutkikkaat vaiheet on koottu melko selkeästi yhteen pakettiin.

The Prize of Silence tarkentaa syyttävän katseensa myös Ruotsin akatemian jäseniin. Akatemian ”yhdeksännentoista jäsenen” Jean-Claude Arnault’n törkeästä käytöksestä vaiettiin vuosikymmenien ajan.

Mitä ihmettä tapahtui Ruotsin akatemiassa? Uutisia oli todella vaikea seurata, kun harva se päivä tuli uusia dramaattisia käänteitä.

Toimittaja Matilda Gustavsson julkaisi pari vuotta sitten kirjan, joka tuo aiheeseen selvyyttä. Se on ilmestynyt myös suomeksi. Viime vuonna valmistui myös neliosainen dokumenttisarja, jossa kerrataan juurta jaksain samoja asioita ja poraudutaan ennen kaikkea tarinan pahiksen, Jean-Claude Arnaultin, kummallisiin ja törkeisiin edesottamuksiin.

Ei voi sanoa, että tapausta olisi vieläkään selvitetty juurta jaksain, mutta ainakin Arnault on joutunut vastuuseen ja menettänyt asemansa Ruotsin kulttuurielämän ytimessä. Hän oli Ruotsin akatemian ”yhdeksästoista jäsen” kuten Gustavssonin Klubben-teoksen suomenkielisen laitoksen nimi kuuluu.

Jean-Claude Arnault oli puhdasoppinen huijari sekä seksuaalirikollinen.

Arnault on puhdasoppinen huijari. Alkujaan hän saapui Ruotsiin ilmeisesti jo 1960-luvulla ja kehitteli erilaisia tarinoita omasta menneisyydestään. Sulavakäytöksinen ranskalainen solahti kuin itsestään uuden kotimaansa kulttuuripiireihin. Vähitellen hän aloitti määrätietoisen tähtäämisen suoraan huipulle.

Se onnistui avioliiton kautta. Hän meni naimisiin runoilija Katarina Frostensonin kanssa, ja Frostenson puolestaan päätyi Ruotsin akatemian jäseneksi. Arnault pääsi niin lähelle akatemiaa, sen rahoja ja Nobelin kirjallisuuspalkintoa kuin suinkin mahdollista.

Arnault oli määrätietoinen myös suhteessa naisiin. Hän käytti heitä seksuaalisesti hyväkseen, syyllistyi raiskauksiin ja piti nuoria taiteilijoita näpeissään oman asemansa varjolla.

Dokumentissa kuullaan myös muun muassa professori Ebba Witt-Brattströmiä.

Gustavssonin kirjan ja dokumenttisarjan pääsyytös kohdistuu kuitenkin muihin. Arnault’n ”maine” oli tiedossa jo 1980-luvulla, ja vielä 1990-luvulla akatemia päästi hänet vapaaksi syytöksistä.

Lopulta vasta 2017, #metoon vuonna, vyyhti alkoi purkautua niin, että sitä ei voinut enää peitellä.

Dokumenttisarjassa mutkikkaat vaiheet on koottu melko selkeästi yhteen pakettiin. Kuvat kertovat usein ilman sanojakin: Arnault’n uhrien ahdistus, Ruotsin akatemian ikä- ja sukupuolijakauma, instituution rituaalit, Katarina Frostensonin lasittunut katse miehensä rinnalla, Sara Daniuksen (1962–2019) pokka.

Osa uhreista puhuu nimettöminä, mutta he ovat rohkeita ja avoimia. Sarjaa varten on haastateltu myös muun muassa professori Ebba Witt-Brattströmiä, jota ei varmaan pidättele enää mikään. Mukana on myös toimittaja Matilda Gustavsson, joka kertoo Dagens Nyheterin käänteentekevän skuuppijutun synnystä.

Tapahtumaketjun tulevia käänteitä voi vain odotella. Ainakin kirjallisuuden Nobel-palkinto saatiin taas jaetuksi.

The Prize of Silence, Elisa Viihde Viaplay.