Yksi Rachel Ruysch on nyt esillä Helsingissä Sinebrychoffin torstaina avautuvassa näyttelyssä. Näyttely kertoo myös puutarhojen historiasta Suomessa.

Rachel Ruyschin (1664–1750) Kukkakimppu on ajoitettu vuosiin 1690–1695. Erityisesti kukka-asetelmia maalannut Ruysch on yksi tunnetuimmista alankomaisista kultakauden naismaalareista ja Sinebrychoffin näyttelyn arvokkaimpia teoslainoja.

Bulevardille on puhjennut kukkatarha, maalauksellinen sellainen. Se löytyy Sinebrychoffin taidemuseon uumenista.

Tänään torstaina 17. helmikuuta avautuva näyttely Linné ja pieni pala paratiisia esittelee kukka-aiheisia maalauksia 1500-luvulta alkaen ja kertoo paljon puutarhoista ja erityisesti kukista maalaustaiteen palveluksessa.

Näyttelyn ajoitus on mitä parhain, sillä rehevillä kukkakuvilla, hennommilla kasvitieteellisillä kuvituksilla ja puutarhahistorialla on suuri vetovoima lopputalven lisääntyvässä valossa.

Kukat lukeutuvat varhaisimpiin kuva-aiheisiin, totesi näyttelyn kuratoinut amanuenssi Claudia de Brün Sinebrychoffin museossa keskiviikkona. Tarkasta kasvien kuvauksesta tuli sittemmin erittäin tärkeää tieteelle, ja 1500-luvun lopun kukka-asetelmat olivat jo itsenäinen oma aiheensa.

Tosin nimitys asetelma on harhaanjohtava, kyse oli pidemminkin yhdistelmistä, de Brün huomautti. Teoksissa saattoivat kukkia samanaikaisesti kymmenet kukkaset, jotka luonnossa kukoistivat eri aikaan.

Georg Dionysius Ehret (1708–1770): Lilio-Gladiolus 1750-luvun puolivälin tienoilta. Kuvitusta Christoph Jacob Trewin teoksesta Uitgezochte Planten. Ehret oli Carl von Linnén tärkeä yhteistyökumppani.

Hollantilainen Rachel Ruysch (1664– 1750) on yksi tunnetuimpia kasvitieteestä innostuneita maalareita, ja häneltä on saatu Hampurin taidemuseosta näyttelyyn yksi teos. Pienikokoinen, eloisa Kukkakimppu on maalattu 1690-luvulla. Aikalaiset olivat valmiita maksamaan Ruyschin teoksista enemmän kuin Rembrandtin maalauksista, de Brün totesi.

Vuosi sitten uutisoitiin, että Ruysch pääsi ensimmäisenä naistaiteilijana Amsterdamin Rijksmuseumin kunniagalleriaan eli sai teoksensa pysyvästi Rembrandtin, Frans Halsin ja Jan Vermeerin teosten rinnalle.

Naisten rooli kasvitieteellisten kuvitusten tekijöinä oli huomattava, ja Maria Sibylla Merian kuului keskeisiin nimiin Ruyschin ohella.

Sinebrychoffin näyttelyn tärkeisiin yhteistyökumppaneihin kuuluu myös Rotterdamissa sijaitseva Museum Boijmans Van Beuningen, josta on useita teoslainoja.

Näyttely kertoo myös puutarhojen historiasta Suomessa ja nostaa valokeilaan ruotsalaisen Carl von Linnén sekä tämän suomalaisen oppilaan Pehr (Pietari) Kalmin (1716–79), jota tituleerataan Linnén apostoliksi.

Ruotsalainen Linné ajatteli itsensä yhdeksi Jumalan valituista, mikä selittää hänen parhaimmille oppilailleen antaman apostoli-tittelin.

Darwiniin ja tämän mullistavaan evoluutioteoriaan oli tuohon aikaan vielä pitkä matka, ja luomisteoria oli kova sana tieteilijöidenkin keskuudessa.

Museopuutarhuri Aaja Peura kertoo näyttelyjulkaisuun kirjoittamassaan artikkelissa, miten Raamatun kertomuksia pyrittiin rationalisoimaan tieteen puitteissa. Eräs esimerkki oli Linnén teoreettinen perustelu siitä, että hyvän ja pahan tiedon hedelmä ei suinkaan ollut omena vaan – banaani.

Suurvalta-ajan Ruotsissa oppineet uskoivat Ruotsin olevan maailman vanhin valtio ja monin tavoin edistyksen kärjessä. Linné ajatteli tieteensä olevan valo, joka johdattaa pimeydessä vaeltavia ihmisiä. Hän näki tulevaisuutensa suurena – ja oli kieltämättä oikeassa.

Linné esitteli taksonomiansa eli kasvien luokittelujärjestelmän Systema Naturae -teoksessaan, joka ilmestyi vuonna 1735. Näyttelyssä on esillä Uppsalasta lainaan saatu ensipainos.

Kuppi, kulho, teekuppi ja kaksi lautasta ‘Linné-astiastosta’, joka valmistettiin Kiinassa. Ensimmäisessä versiossa Linnén lempikukan vanamon (Linnaea borealis) kukat olivat väärää sävyä eivätkä lehdetkään täysin oikeanlaiset, joten astiastosta valmistettiin toinen versio. Kuva-aihe on aito tieteellinen kuvituskuva, joka perustuu Flora Svecican kaiverrukseen, Mikael Ahlund kirjoittaa näyttelyjulkaisun artikkelissa, joka käsittelee 1700-luvun visuaalista maailmaa.

Pehr Kalm kuului Linnén parhaimpiin oppilaisiin. Hänen perheensä oli lähtöisin Pohjanmaalta Vöyriltä, josta he joutuivat isonvihan aikana pakenemaan Ruotsiin. Pehr syntyi perheen ollessa muiden pakolaisten kanssa ahtautuneena sen ajan pakolaiskeskukseen. Isä kuoli muutamaa kuukautta ennen Pehrin syntymää, ja kun äiti Catharina Ross palasi poikineen perintömailleen Vöyriin, vastassa oli kurjuus. Venäläiset olivat hävittäneet talon, oli aloitettava tyhjästä.

Aaja Peura kirjoittaa Pehr Kalmin tiestä Linnén oppilaaksi ja sittemmin suomalaisen puutarhanhoidon ja ekologian isäksi näyttelyjulkaisussa.

Linnén apostoleista tärkeimpiin kuulunut Pehr Kalm onnistui keskeisessä: pysymään hengissä tutkimusmatkoillaan ja palaamaan terveenä aarteineen. Yli kolmasosa Linnén noin 20 apostolista nimittäin kuoli, Peura kirjoittaa.

Kalm matkusti esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan, missä hän teki tutkimuksia syyskuusta 1748 helmikuuhun 1751. Menomatkalla oli kuukausien stoppi Englannissa, minkä Kalm käytti hyväkseen, oppi kieltä ja tutustui Philip Milleriin, jota pidetään englantilaisen puutarhakulttuurin luojana. Kalm hankki Millerin klassikoksi muodostuvan Gardeners Dictionaryn (1768), joka vaikutti hänen omiin tuleviin julkaisuihinsa. Kirja on esillä näyttelyvitriinissä.

Amerikasta Kalm toi mukanaan yli 400 erilaisen kasvin siemeniä ynnä eläinkuntaa: kilpikonnan, marsun ja opossumin. Haisunäädän otto laivaan kiellettiin. Palattuaan Tukholmaan Kalm jakoi hyötykasvien siemeniä ilmaiseksi halukkaille ja julkaisi pienen opaskirjasen.

Johan Henric Scheffel (1690-1781): Carl von Linné ”sulhasen muotokuvassa”. Oikeassa kädessään Linné pitelee lempikukkaansa vanamoa (Linnaea borealis).

Pehr Kalmin merkitys suomalaiselle puutarhakulttuurille on huomattava, mutta siinä missä oppi-isä Linnéstä on potretti poikineen, Kalmin kuvaa on vaikea löytää. Maalaus, jonka arveltiin kuvaavan häntä, esittääkin todennäköisesti kemian professori Pehr Adrian Gaddia.

Lue lisää: Kalm vai Gadd – yksi muotokuva on saanut esittää kahta miestä

Postimerkkiin Kalmin piirteet ikuistettiin Suomessa vuonna 1979.

Kalmin mukaan nimetystä kasvista kapealehtikalmiasta (Kalmia angustifolia) löytyy näyttelystä kuva. Se on mukana Christoph Jacob Trew’n teoksessa Plantae selectae, kertoo de Brün. Kuparikaiverrus on toteutettu Linnén arvostaman Georg Dionysis Ehretin piirustuksen mukaan.

Pehr Kalmin mukaan nimetyn Kalmia angustifolian kuva Christoph Jacob Trew’n teoksesta Plantae selectae. Kuparikaiverrus on toteutettu Georg Dionysis Ehretin piirustuksen mukaan ja julkaisun saatu lainaksi Kansalliskirjastosta

Kalm nimitettiin sittemmin Turun akatemian talousopin professoriksi, missä tehtävässä hän palveli yli 30 vuotta. Hän piti erittäin suosittuja luentoja, ja vuoden 1769 luentosarjasta Om Trädgårds skötseln (Puutarhan hoidosta) säilyneiden muistiinpanojen pohjalta laadittiin vuonna 2016 Louhisaaren kartanon Askaisiin kalmilainen puutarha.

Turussa, kivenheiton päässä tuomiokirkosta, on huomattavan paljon vanhempi Kalmin mukaan nimetty puutarha. Se perustettiin 256 vuotta sitten nykyisen Sibelius-museon kohdalle, ja Pehr Kalm istutti puutarhaan 388 hyötykasvia. Aiheeseen voi syventyä näyttelyssä Pehr Kalm Sibelius-museossa 6. toukokuuta lähtien.

Sinebrychoffin taidemuseon Linné-näyttely laajenee toukokuun puolessa välissä museon kellaritiloihin, joissa painopiste on hyötyviljelyssä.

Linné ja pieni pala paratiisia 17.2.–28.8. Sinebrychoffin taidemuseossa Helsingissä, Bulevardi 40. Näyttelyyn liittyy luentoja: www.sinebrychoff.fi