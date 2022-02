Ateneumin näyttelykaksikko tekee näkyväksi, millaista on yhä tulla kutsutuksi naistaiteilijaksi taiteilijan sijaan.

Moderni nainen ja Vuoropuhelua – Elina Brotherus ja Hannele Rantala 27.3. saakka Ateneumissa (Kaivokatu 2). Avoinna ti, pe 10–18, ke, to 10–20, la–su 10–17.

“Itsevarmuuteni johtuu siitä, että olen löytänyt ulottuvuuteni. Minun ei sovi tehdä itseäni pienemmäksi kuin olen”, kirjoittaa Edith Södergran Syyskuun lyyran johdannossa.

Lauseet kuvaavat hyvin kahta Ateneumissa esillä olevaa näyttelyä Moderni nainen ja Vuoropuhelua – Elina Brotherus ja Hannele Rantala, jotka nostavat esiin naistaiteilijoita, naisia kuvan tekijänä ja katseen kohteena.

Anu Utriaisen kuratoima Moderni nainen koostuu kahdentoista taiteilijan Ateneumin kokoelmiin kuuluvista teoksista. Näyttelyn taiteilijat ovat Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman, Ellen Thesleff, Elga Sesemann, Hilda Flodin, Sigrid af Forselles, Gunvor Grönvik, Eila Hiltunen, Lea Ignatius, Helmi Kuusi, Laila Pullinen ja Essi Renvall.

Suppeampi versio näyttelystä on kiertänyt vuodesta 2017 alkaen muun muassa New Yorkissa ja Tokiossa. Sen kerrotaan nostattaneen vilkasta keskustelua naisen yhteiskunnallisesta asemasta ja edellytyksistä luoda uraa taiteilijana.

Yleisnäkymä Moderni nainen -näyttelyn ensimmäiseen huoneeseen.

Nais-etuliite ja taiteilijoiden niputtaminen yhteen oletetun sukupuolen perusteella on monella tavalla problemaattista, mutta esimerkiksi Tallinnassa Kumussa pari vuotta sitten esillä ollut, läkähdyttävän massiivinen ja yhteistyössä Ateneumin kanssa toteutettu näyttely Itsensä luominen – emansipoituva nainen Viron ja Suomen taiteessa sekä sen taustalla ollut mittava virolaisten naistaiteilijoiden tutkimus avasivat laajasti olosuhteita ja asenteita, jotka pyrkivät kiinnittämään naisen perhe-elämään taide-elämän sijaan.

Naisten mahdollisuudet saada koulutusta ja arvostusta taiteilijana, solmia verkostoja ja matkustaa ovat olleet mieskollegoja huonommat, mutta Viroon verrattuna Suomessa naisilla oli huomattavasti paremmat edellytykset saada koulutusta ja toimia taiteilijana.

Vaikka Moderni nainen -näyttelyn yksi keskeinen kysymys on, miten luokkatausta ja elämäntilanteet ovat vaikuttaneet taiteilijan uran rakentumiseen, se antaa lähinnä – tiiviitä taiteilijaesittelyitä lukuun ottamatta – esillä olevien teosten puhua puolestaan.

Elga Sesemann: Katu, 1945.

Toki teokset sen tekevätkin. Niistä päätellen moderni nainen havainnoi ympäristöään, kuljeskelee Helsingin lähes tyhjillä kaduilla ja kylpee Italian valossa. Hän kuvaa myös naisia ympärillään: sisaria ja äitejä, ompelijoita, pyykinpesijöitä ja sairaanhoitajia. Omakuvissaan taiteilijat näyttäytyvät vahvoina ja vaka(vastiotetta)vina – he eivät todellakaan pienennä itseään vaan katsovat leuka pystyssä suoraan kohti. He tekevät taidetta intohimoisesti ja omaehtoisesti sekä omaksuvat etunojassa uusia tyylisuuntia ja menetelmiä.

Gunvor Grönvik: Mannerheimintie, Töölö (1940-luku).

Näyttely nostaa esiin eri välineillä työskenteleviä taiteilijoita vähemmän tunnetuista taiteilijoista suurempiin tähtiin. Ellen Thesleffin utuisina hohtaviin pastellisiin sävyihin tai Helene Schjerfbeckin huimiin omakuviin tuskin kyllästyy, mutta maalareista myös vähemmän tunnetut Gunvor Grönvik ja Elga Sesemann hätkähdyttävät.

Grönvikin ekspressionistisissa maalauksissa vetoaa maisemien avaruus sekä lähes pörröinen tekstuuri. Sesemannin paksulla siveltimellä ja palettiveitsellä maalatut rosoiset muodot ja sävyt puolestaan miltei väreilevät.

Helmi Kuusi tallensi tussipiirroksiinsa Viipurin raunioita, ja hänen taidokkaissa grafiikan teoksissaan on intiimi ja surumielinen lataus. Lea Ignatiuksen värigrafiikassa taas kieppuvat abstrahoidut Kyöpelinvuoret, loitsut ja pirunpolskat.

Kuvanveiston uudistajia ovat Laila Pullinen kuparilevyjen räjäytysmenetelmineen ja Sibelius-monumentistaankin tunnettu Eila Hiltunen hitsattuine metalliveistoksineen.

Helmi Kuusi: Tulitikkutyttö (1937).

Keskustelu naistaiteiljuudesta polveilee ja laajenee Modernin naisen rinnalla nähtävässä kahden valokuvataiteilijan, Elina Brotheruksen ja Hannele Rantalan Vuoropuhelua-näyttelyssä, jossa teosten lähtökohtana ovat olleet taiteilijoiden toisilleen antamat yhteiset tehtävät. Samalla Vuoropuhelua kutoo esiin naistaiteilijoiden välisiä yhteyksiä, ystävyyttä ja kollegiaalisuutta.

Brotherus ja Rantala ovat poimineet mukaan näyttelyyn Suomen valokuvataiteen museon ja Svenska litteratursällskapet i Finlandin (SLS) arkistoista Emmi Fockin, Kuvasiskojen (Eila Marjala ja Margit Ekman), Nancy Pietisen, Hilja Raviniemen, Petra Tiirikkalan ja Edith Södergranin valokuvia.

Rantalan usein tummat ja pelkistetyt kuvat toimivat kontrastina Brotheruksen leikittelevälle otteelle. Näyttelystä välittyvät kohtaamiset ja niistä inspiroituminen, mutta myös aiheelliset turhautumisen tunteet.

Hannele Rantala: Nainen ohuen kankaan takana (2021). Tehtävä: Valitse unohdettujen naiskuvaajien töitä ja tee niihin rinnakkaisteos. – Yksityiskokoelma.

Rantala kuvaa, kuinka hän ei aikoinaan päässyt opiskelemaan valokuvausta, koska “valokuvaajan ammatti oli valitsijoiden mukaan liian raskas naiselle”. Paljonpuhuva on myös Brotheruksen teos Naamioituminen museossa: kun naisen paikka on ollut läpi taidehistorian katseen kohteena, paras tapa sulautua museoympäristöön on poseerata alasti taideteosten naisten rinnalla.

Molemmat näyttelyt tekevät näkyväksi sen, millaista on yhä tulla kutsutuksi naistaiteilijaksi taiteilijan sijaan, mutta samalla ne kirjoittavat taidehistoriaa uudelleen.

Helene Schjerfbeck: Saariston tyttö (1929).

Ellen Thesleff: Koristeellinen maisema (1910).

