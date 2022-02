The Poguesin kappaleet ovat elinvoimaisempia kuin tekijänsä, kirjoittaa HS:n musiikkitoimittaja Ilkka Mattila.

Kesän 1986 Provinssirock oli suuri menestys. Yleisöä tuli kaksi kertaa sen verran mitä järjestäjät olivat odottaneet, ja pääsylippuja myytiin portilla niin paljon, että järjestäjät joutuivat kantamaan rahaa pankkiin jätesäkeissä.

Ulkomaiset tähtiesiintyjätkin olivat 1980-luvun puolivälin brittirockin eliittiä: Fine Young Cannibals, Big Country, The Cult ja The Pogues.

Kaikki ovat jättäneet oman jälkensä ihmisten muistoihin, mutta ehkä voimakkaimmin ajan ilmapiiriä edusti irlantilaisjuurista folkpunkkia soittava The Pogues, jonka takahuoneeseen oli tilattu enemmän alkoholijuomia kuin millekään muulle yhtyeelle koko festivaalilla.

Elettiin aikaa, jolloin viranomaisten tiukka ote anniskelusta oli vähitellen hellittämässä, ja paine vapautuneempaan ja hilpeämpään juomiseen oli kova varsinkin 60-luvulla syntyneiden keskuudessa.

Riehakas The Pogues oli täydellinen yhtye säestämään tätä utopiaa. Vielä melko tanakassa humalassa pystyi laulamaan Sally MacLennanen kertosäettä ”sad to say I must be on my way / so buy me beer and whiskey 'cause I'm going far away”.

Shane MacGowan oli riehakkaan, folkpunkkia soittavan The Poguesin johtohahmo.

The Pogues hajosi sittemmin, mutta vuosien kuluessa heidän kappaleensa ovat pysyneet hengissä, koska känniromantiikan alla niissä oli väkeviä ja traagisia tarinoita. Fairytale of New Yorkista tuli jopa nykyajan joululauluklassikko.

Yhtyeen olemus tiivistyi laulaja ja lauluntekijä Shane MacGowaniin. Lähes hampaattomaan ja karun näköiseen laihaan hyypiöön, jonka sanoista oli vaikea saada selvää. Ja joka veti paljon viinaa.

Vastikään Yle Areenaan tullut dokumentti Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan näyttää vasta eläkeikää lähestyvän Shanen, joka liikkuu pyörätuolilla eikä pysty enää istumaan suorassa. Hänen puheensa on hidasta ja omalaatuinen naurunsa enää vaimeaa kohinaa.

Shane on kiistaton esimerkki siitä mitä jatkuva ryyppääminen ja huumeiden käyttö voi ihmiselle tehdä. Dokumentti nostaa kuitenkin esille sen, että tämän oman aikansa irwingoodmanin sisällä on alusta asti elänyt ainutlaatuinen lauluntekijä ja runoilija, jonka side sukuunsa, irlantilaiseen kulttuuriin, uskontoon ja kapinallisuuteen oli tärkeä ja liikkeelle paneva voima.

Moni on päätynyt samanlaisten elämäntapojen takia hautaan jo vuosia aiemmin, mutta Shane MacGowan sanoo haluavansa elää vielä kauan. Vastustajalla on tosin tiukka ote.