Viime vuonna valmistunut dokumentti Crock of Gold: a Few Rounds with Shane MacGowan on hieno ja viihdyttävä henkilökuva Irlannin kansallisaarteesta, The Pogues -yhtyeen keulakuvana tunnetusta Shane MacGowanista (s. 1958).

Nykyään pyörätuolissa istuva ja nauraessaan rohisevalta kahvinkeittimeltä kuulostava MacGowan on elänyt rockmuusikon elämän, mutta hänen vaikutuksensa on normirokkaria suurempi.

Dokumentin on ohjannut musiikkivideoiden ja -dokumenttien parissa pitkän uran tehnyt Julian Temple. 2000-luvulla Temple on ohjannut kelpo dokumentit muun muassa MacGowanin kollegoista, Sex Pistolsista ja Joe Strummerista.

Näkemystä Templellä piisaa. Parituntinen Crock of Gold on enimmäkseen hallittua kaaosta, jossa asioita nokkelasti yhdistelevä kuvavirtatykitys pitää vauhdin ja valot päällä, vaikka juttu jäisi välillä junnaamaan.

Ura käydään kronologisesti läpi, mutta jäähdyttelyvuosiin ei juuri kajota. MacGowanin levoton nuoruus osui yksiin punkin tulemisen kanssa. Punk tarjosi kanavan ulkopuolisuuden kokemuksen purkamiseen. Punkin yhdistäminen irlantilaiseen kansanmusiikkiin oli tie parrasvaloihin ja maailmanmaineeseen.

Myöhemmin kuvaan astuivat turhautuminen ja itsetuhoisuus. Suurimmaksi ansiokseen MacGowan itse laskee irlantilaisen perinteen jatkamisen, ja siinä hän ja vuonna 1982 perustettu The Pogues todella onnistuivat.

Jotain kertoo esimerkiksi se, että The Poguesin Fairytale of New Yorkista (1988) on tullut 2000-luvulla suosituin joululaulu Briteissä. Aika hyvin kappaleelta, joka alkaa juoppoputkasta.

Erityisen herkullisia ovat MacGowanin kuvaukset lapsuusvuosistaan Irlannissa ajalta ennen perheen muuttoa Lontooseen. Ympärillä hääri enojen ja tätien joukko, jolta poika imi vaikutteita. Oppia otettiin niin musiikista ja katolisesta uskosta kuin uhkapeleistä, tupakoinnista ja ryyppäämisestä.

Ensimmäiset Guinnessinsa MacGowan joi kuulemma viisi-kuusivuotiaana, mikä ei yllätä. Lauluntekijä kertoo päihdehuuruisista vuosistaan välillä jopa kerskaillen, mutta tyhjyyteen tuijottava ilme kertoo toisen totuuden.

Vaikka rock’n’roll-elämäntyyli on keskeinen osa MacGowanin tarinaa, siihen ei juututa liikaa. Dokumentti tuo ilahduttavan hyvin esiin motiivit MacGowanin laulujen takana. Irlantilaiset sukujuuret, altavastaajan identiteetti yhdistettynä ylpeään patriotismiin ovat ilmeisimmät syyt siihen, miksi MacGowanin laulut ovat sellaisia kuin ovat.

Artisti itse menee jopa pidemmälle. Hän myöntää ryhtyneensä muusikoksi, koska ei rohjennut liittyä IRA:n riveihin. Suvussa kun oli heitäkin.

Crock of Gold: a Few Rounds with Shane MacGowan, Yle Areena sekä Teema to 17.2. (K16)