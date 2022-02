Jerry Harris myönsi, että hän on muun muassa suostutellut 17-vuotiaan henkilön ottamaan hänelle maksusta seksuaalista materiaalia sisältäviä valokuvia ja lähettämään ne hänelle.

Yhdysvaltalainen Jerry Harris on tullut tunnetuksi kilpacheerleadingin maailmasta kertovasta Cheer-dokumenttisarjasta.

Netflixin hittisarjasta Cheer tunnettu Jerry Harris on myöntänyt syyllistyneensä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien kuvien hankkimiseen sekä laittomaan seksuaaliseen kanssakäymiseen alaikäisen kanssa, kertoo muun muassa The New York Times.

Harris pidätettiin jo syksyllä 2020, jolloin hän kiisti syyllisyytensä seitsemään häntä vastaan Yhdysvaltain Chicagossa nostettuun syytteeseen. Syyttäjien mukaan hän oli jo useamman vuoden ajan pyytänyt seksiä alaikäisiltä cheerleading-kilpailuissa ja vakuuttanut teini-ikäisiä poikia lähettämään hänelle valokuvia ja videoita itsestään.

Harrisin epäiltiin muun muassa houkutelleen 13-vuotiaan pojan tuottamaan itsestään seksuaalisesti paljastavia videoita ja kuvia sosiaalisen median kautta.

Torstaina Harris tunnusti, että kaksi häntä kohtaan esitetyistä syytöksistä pitää paikkansa. Harris myönsi, että hän on suostutellut 17-vuotiaan henkilön ottamaan hänelle maksusta seksuaalista materiaalia sisältäviä valokuvia ja lähettämään ne hänelle, ja että hän on matkustanut Floridaan tarkoituksenaan harrastaa seksiä 15-vuotiaan kanssa.

Harrisin kerrotaan tehneen syyttäjien kanssa sopimuksen, jonka perusteella muiden syytteiden hylkäämistä esitetään siinä tapauksessa, että Harris saa tuomion ainakin kahdesta syytteestä.

Tähden asianajajat julkaisivat lausunnon, jonka mukaan Jerry Harris haluaa ”ottaa täyden vastuun teoistaan ja ilmaista julkisesti katumuksensa urheilleen aiheuttamasta vahingosta”.

Lausunnon mukaan Harris on itsekin joutunut lapsena hyväksikäytetyksi kilpacheerleadingpiireissä.

Jerry Harris on entinen cheerleader, josta tuli valtavan suosittu hänen esiintyessään dokumenttisarjassa Cheer: Teksasin ihme. Sarja seurasi läheltä teksasilaista kilpacheerleading-joukkuetta, joka tavoitteli 14:ttä kansallista mestaruuttaan.

Niin Harrisista kuin muista sarjassa esiintyvistä nuorista tuli hetkessä sosiaalisen median tähtiä.

Lue lisää: Cheerleadereista kertovan hittisarjan tähti pidätettiin epäiltynä lapsipornosta: Jerry Harris on nostettu julkisuudessa nuorten roolimalliksi ja mustien homoikoniksi