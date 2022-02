Bergman on mielentila

Elokuva elokuvan tekemisestä Ingmar Bergmanin koti- ja työpaikkana tunnetulla Fåron saarella. Sekavaa? Ei oikeastaan, kunhan pääsee oikeanlaiseen ”Bergman-tunnelmaan”. HS tapasi tänään ensi-iltansa saavan Kohtauksia eräältä saarelta -draaman ohjaaja-käsikirjoittaja Mia Hansen-Løven Cannesin elokuvajuhlilla viime kesänä.

Cannes

Bergman Island. Ingmar Bergman -saari.

Tuo ikonisen elokuvaohjaajan ”nimikkosaari” on Fårö eteläisessä Ruotsissa. Se oli Bergmanin (1918–2007) kotipaikka, jossa hän myös kuvasi monia elokuviaan.

Saaresta on sittemmin tullut Bergmania rakastavien cinefiilien pyhiinvaelluspaikka. Siellä osataan ottaa kaikki irti elokuvamaineesta. Saarella järjestetään esimerkiksi ”Bergman-safareita”, retkiä elokuvien kuvauspaikoille.

Nyt saari on päässyt myös fiktioelokuvan tapahtumapaikaksi, siis nimenomaan Bergman-saarena. Elokuva on ranskalaisen Mia Hansen-Løven Bergman Island, suomeksi Kohtauksia eräältä saarelta. Suomenkielinen nimi on tietysti viittaus Bergmanin Kohtauksia eräästä avioliitosta -klassikkoon.

Hansen-Løven elokuva kertoo elokuvantekijäparista Chrisistä (Vicky Krieps) ja Tonysta (Tim Roth), jotka ovat lähteneet saarelle retriittiin edistääkseen kumpikin omia käsikirjoituksiaan. Ajatuksena on, että Bergman-fiilis auttaisi luomisprosessissa.

Tony on Chrisiä tunnetumpi ja rutinoituneempi taiteilija, joka on saarella myös esittämässä aiempia elokuviaan yleisölle. Tarinan varsinainen päähenkilö Chris taas kärsii pahasta luomisen tuskasta. Fårön tunnelma kuitenkin auttaa Chrisiä enemmän kuin hän uskoisikaan, eikä pelkästään elokuvan ideoinnissa.

Kutkuttavan kekseliäs, hillityn miellyttävä ja lempeän humoristinen Kohtauksia eräältä saarelta sai maailmanensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla viime heinäkuussa. HS haastatteli käsikirjoittaja-ohjaaja Hansen-Løvea festivaalilla.

Hansen-Løven (s. 1981) elokuvien aiheet pyörivät yleensä perhe- ja ihmissuhteiden sekä niiden kipukohtien ympärillä. Hänen tunnetuimpia töitään ovat muun muassa Eden (2014), Daft Punkin musiikin rytmittämä kuvaus dj- ja klubikulttuuriin uppoutuvasta nuoresta miehestä sekä Suomessakin teattereissa nähty, Isabelle Huppertin tähdittämä avioerodraama Tämän jälkeen (2016), joka palkittiin Berliinin elokuvajuhlilla kakkospalkinto Hopeisella karhulla.

Vicky Krieps ja Tim Roth esittävät elokuvantekijäpari Chrisiä ja Tonya.

Kohtauksia eräällä saarella -elokuvan päähenkilö Chris on käsikirjoittaja, jonka Fåröllä ideoima elokuva on Fårölle sijoittuva ihmissuhdetarina. Myös Hansen-Løve ideoi ja kirjoitti tämän Fårölle sijoittuvan elokuvan Fårölla... Hivenen monimutkaista, ainakin näin selitettynä, mutta yksi asia tuntuu heti itsestäänselvältä. Kohtauksia eräältä saarelta lienee Hansen-Løvelle poikkeuksellisen henkilökohtainen teos?

”Äärimmäisen henkilökohtainen. Mutta sellaisia ovat kaikki minun elokuvani. En pidä tätä varsinaisesti omaelämäkerrallisena”, Hansen-Løve pyörittelee haastattelussa.

”Yksi iso ero on, että siinä missä Chris ideoi tarinaansa miehensä kanssa, minä menin Fårolle itsekseni ja kirjoitin elokuvan yksin.”

Koska henkilökohtaisuudesta ei irtoa tarkempia kommentteja, siirrytään Ingmar Bergmaniin. Ohjaajalegenda on jännittävällä tavalla läsnä tarinassa. Ei – onneksi – Hollywood-tyyliin esimerkiksi elämänohjeita jakelevana haamuna, vaan eräänlaisena tunteena, mielentilana.

Mikä alkujaan veti Hansen-Løven vierailemaan Fårolle?

”Yritän aina etsiä merkityksiä eri asioille. Tähänkin liittyi jonkinlainen etsintäretki, en vain tiennyt minkä. Enkä osannut etukäteen arvata, mitä saarella tapahtuisi; mitä sinne matkustamiselta voisi odottaa. Se vain tuntui oikealta”, hän kuvailee.

Edellä kuvaillun ”Bergman-tunteen”, jonka elokuva taitavasti välittää katsojalle, hän kertoo itsekin saavuttaneensa:

”Minulle Fårö oli paikka, jossa pääsin eräänlaiseen meditatiiviseen tilaan. Kesän viettäminen saarella sai minut löytämään uudenlaisen rauhan ja hiljaisuuden itseni sisältä.”

Bergman-fani Hansen-Løve tietenkin oli jo ennen Fårö-visiittiä. Hän sanoo, ettei yhden haastattelun aikana ehdi kuin raapaista pintaa siitä, mitä kaikkea ruotsalaisohjaaja hänelle merkitsee.

”Siihen liittyisivät kaikki hänen elokuvansa, jotkut tietyt minulle erityisen tärkeät elokuvat, nyt myös Fårö.”

”Pähkinänkuoressa: Bergman on suuri taiteilija, jonka löysin 20-vuotiaana, ja jonka elokuvien kanssa olen siitä lähtien kasvanut”, hän sanoo.

Elokuvassa seurataan myös Chrisin mielessään ideoiman käsikirjoituksen tarinaa: sen keskushenkilöitä esittävät Mia Wasikowska ja Anders Danielsen Lie.

Jalustalle nostettuja taiteilijasuuruuksia, etenkin miespuolisia, on alettu #metoo-aikakaudella tarkastella entistä kriittisemmin. Tällaisilta ”miesneroilta” on aiemmin katsottu seksuaalista hyväksikäyttöä ja vastaavaa käytöstä läpi sormien, eikä se ole vaikuttanut heidän asemaansa.

Myös Bergman on saanut osansa tästä keskustelusta viime vuosina. Hänestä on tehty esimerkiksi kriittinen dokumentti Bergman: A Year in Life, joka sai ensi-iltansa 2018. Jane Magnussonin ohjaamassa elokuvassa kuvaillaan muun muassa Bergmanin tyrannimaista käytöstä sekä järjestelmällistä nuorten naisnäyttelijöiden viettelyä.

Eli Bergmankin oli vähän kusipää (”asshole”), kuten eräs toinen haastattelija tiivistää.

”Tiedän sen. Ajattelen asiaa kuin elokuvani Chris, joka sanoo vain toivovansa, että hänen ihailemansa taiteilijat olisivat myös hyviä ihmisiä. Itse en halua usein edes tavata niitä taiteilijoita, joita ihailen, koska pelkään että pettyisin heihin ihmisinä. Ehkä siksi on hyvä, etten ehtinyt koskaan tavata Bergmaniakaan”, Hansen-Løve sanoo.

Ingmar Bergman kumppaninsa näyttelijä Liv Ullmanin kanssa Fårön saarella 60-luvun lopulla.

Ja vaikkei toive taiteilijasta hyvänä ihmisenä toteutuisikaan, heidän taidettaan voi silti rakastaa, hän toteaa.

”Bergman oli myös rehellinen oman synkän puolensa suhteen, hän ei peitellyt sitä itsestään. Se on yksi asia, mitä Bergmanissa eniten arvostan: kuinka täydellisen rehellisesti hän ylipäätään kuvasi ihmisiä elokuvissaan, myös naisia.”

Pitäisikö näistä vuosikymmeniä jo palvotuista taiteilijahahmoista silti alkaa jo hiljalleen päästää irti? Eivätkö he ole jo huomionsa saaneet, voisiko keskittyä tästedes uusiin lahjakkuuksiin?

”Minusta voimme yhä tehdä molempia. Voimme rakastaa vanhoja mestareita – vaikka olisivat miehiä – ja silti olla uteliaita ja avoimia uusia, monimuotoisempia taiteen tekijöitä kohtaan”, Hansen-Løve sanoo.

Kohtauksia eräältä saarelta on kuvaus luomisesta ja taiteesta yleensä, mutta selkeästi myös rakkaudentunnustus elokuvataiteelle. Nimenomaan valkokangaselokuvalle, cinemalle. Hansen-Løve on perinteinen cinefiili, joka näkee teatterielokuvan omana, suoratoistopalveluista erillisenä asiana ja suojeltavana rikkautena.

”Kirjoitin tämän elokuvan vuonna 2015, ennen kuin suoratoistopalvelujen suosio ja valta räjähtivät niin suuriksi, mitä ne nyt ovat. Perinteisen elokuvan asema alkaa niiden rinnalla käydä hauraaksi. Sen puolesta täytyy taistella”, hän sanoo.

Hansen-Løven elokuvan pääteema ei hänen mukaansa kuitenkaan ole taiteen tekeminen, elokuvan taika tai Bergman, vaan se kaikkein laajin ja universaalein aihe: rakkaus. Tai oikeastaan kaikki mainitut ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa.

”Vaikka rakkaus tekee ihmisestä hauraamman, se myös vie elämää eteenpäin. Ja antaa voimaa – vaikkapa elokuvien tekemiseen. Sen ymmärtämisestä tämä tarina pohjimmiltaan kertoo. Sillä kaikki rakkauteen liittyvät asiat, kärsimyskin, ovat myös osa luomisen prosessia.”

Entä kuka on se, joka tuon elokuvassa ymmärtää? Chrisin hahmo vai Hansen-Løve itse? Se jääköön meidän muiden tulkittavaksi.