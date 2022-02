Netflixin uudeksi hittisarjaksi on nousemassa tositapahtumiin pohjautuva fiktio miljoonaperijäksi itseään väittäneestä huijarista.

”Kuka hitto on Anna Delvey?”

Tämä kysymys esitetään Netflixin uuden tv-sarjan ensimmäisessä jaksossa. Sarjan nimi on Inventing Anna, ja jos vanhat ennusmerkit pitävät yhtään paikkaansa, siitä on ennakoitavissa palvelun seuraavaa jättihittiä.

Inventing Anna paneutuu aihepiiriin, joka on selvästi tällä hetkellä television tekijöiden ja katsojien suosiossa: suuria summia vedättäneisiin rikollisiin. Netflixin tämän hetken katsotuin elokuva monessa maassa on Tinder-huijarin jäljillä, joka kertoo naisilta vuosien ajaa rahaa huijanneesta israelilaisesta Shimon Hayut -nimisestä henkilöstä.

Inventing Anna nousi heti julkaisunsa jälkeen Netflixin katsotuimmaksi sarjaksi monessa maassa, kuten Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Suomessa se nousi toiseksi katsotuimmaksi Brooklyn Nine-Ninen jälkeen.

Inventing Anna -sarjan keskiössä on Anna Delvey, oikealta nimeltään Anna Sorokin.

Sorokin nousi otsikoihin vuonna 2018, kun New York Magazine julkaisi jutun, joka kertoi Sorokinin uskomattoman tarinan.

Sorokin oli vuosien ajan esiintynyt Yhdysvalloissa valenimellä ja väittänyt olevansa saksalainen perijätär, jolla oli 60 miljoonan dollarin arvoinen rahasto. Todellisuudessa hän oli Venäjällä syntynyt rahaton rekkakuskin tytär, joka onnistui huijaamaan satojatuhansia dollareita ottamalla lainoja.

Sorokin pukeutui kalleimpiin merkkivaatteisiin, Gucciin ja Yves Saint Laurentiin, ja asui tyylikkäissä boutique-hotelleissa. Hän jakoi sadan dollarin tippejä ja hemmotteli ystäviään kalliissa ravintoloissa tai yksityiskoneilla tehdyillä lomamatkoilla. Toisaalta hän myös eli luksusmatkoilla ystäviensä kustannuksilla, huijasi heiltä rahaa ja kertoi syyksi, että hänen ”luottokortillaan oli ongelmia”.

Sorokin pystyi jatkamaan täydelle valheelle perustuvaa luksuselämäänsä hämmentävän pitkään. Kun hän lopulta jäi kiinni, hänen asianajajansa Todd Spodek sanoi Sorokinin uskoneen, että hän pystyy jonakin päivänä maksamaan kaikille takaisin lainaamansa ja törsäämänsä rahat.

Vuonna 2019 Sorokin todettiin oikeudessa syylliseksi törkeisiin varkauksiin, ja hän sai neljän vuoden vankeustuomion. Vuonna 2021 hänet vapautettiin ehdonalaiseen, mutta vain hieman myöhemmin Sorokin otettiin uudestaan kiinni viisumirikkomuksen vuoksi.

Anna Chlumskyn esittämän Vivian Kentin hahmo pohjautuu tosielämän toimittajaan Jessica Pressleriin.

Nyt nämä tapahtumat on jalostettu Netflix-fiktioksi. Sen suhdetta tosielämään kuvaa parhaiten jokaisen jakson alussa nähtävä teksti.

”Tämä tarina on täysin totta. Lukuun ottamatta niitä kohtia, jotka ovat täysin keksittyjä.”

Sarja perustuu siis tositapahtumiin, mutta tekijät ovat ottaneet luovia vapauksia muun muassa henkilöhahmojen kehittelyssä. Sarjan takana on Shonda Rhimes, joka tunnetaan muun muassa Greyn anatomian luojana ja Bridgertonin tuottajana.

Sorokinia esittää sarjassa muun muassa Ozark-hittisarjasta tunnettu Julia Garner. Toinen päähahmo on Vivian Kent -niminen toimittaja, joka kiinnostuu Sorokinin tarinasta, alkaa selvittää sitä ja kirjoittaa siitä jutun Manhattan-nimiseen lehteen. Vivania esittää Anna Chlumsky.

Vivian Kentin hahmo perustuu löyhästi tosielämän toimittajaan Jessica Pressleriin, joka kirjoitti Sorokinin tarinan paljastaneen jutun New York Magazineen vuonna 2008. Netflixin sarja rakentuukin pitkälti tuon jutun ja sen tekemisen ympärille.

Muitakin tosielämään pohjautuvia hahmoja sarjassa on paljon. Esimerkiksi Sorokinin läheinen ystävä, itsekin huijauksen kohteeksi joutunut Rachel Williams on mukana Katie Lowesin esittämänä. Williams on kirjoittanut Sorokinista kirjan My Friend Anna ja kommentoinut Netflixin uutta sarjaa The Guardianin jutussa.

Kahden ensimmäisen jakson perusteella sarja tempaa mukaansa myös katsojan, jolle Anna Delveyn tarina on entuudestaan tuntematon. Erityisesti Garnerin esittämän nimihahmon ja Chlumskyn esittämän toimittajan kemiat toimivat erittäin hyvin yhteen, ja on kiinnostavaa seurata, miten Vivian Kent alkaa Rikers Islandin vankilassa suostutella Sorokinia kertomaan tarinansa lehtijuttua varten.

Tositarinoihin pohjautuva fiktio on tässä kohtaa myös oikein viihdyttävä tapa esitellä tapahtumat, esimerkiksi dokumenttielokuvan sijaan.

Katsoessa herää silti ajatus siitä, onko yhdeksän tunnin mittaista jaksoa yksittäisen huijarin tarinasta turhan paljon. Olisiko oleellisen voinut kertoa lyhyemmässäkin mitassa?

Sorokinista tehty sarja on herättänyt myös kritiikkiä. Kuvassa Julia Garner.

Samaa on pohdittu esimerkiksi The Guardianin jutussa, jossa nostetaan esille myös toinen tarpeellinen näkökulma: Mitä pitäisi ajatella siitä, että rikoksia tekemällä ja ihmisiä huijaamalla saa itsestään oman Netflix-sarjan?

Varsinkin kun lehtitietojen mukaan vankilassa olleelle Sorokinille maksettiin 320 000 dollaria (280 000 euroa) oikeuksista sarjan tekemiseen. Medioiden mukaan Sorokin on käyttänyt rahoista ainakin suurimman osan velkojilleen maksamiseen.

The Guardianin jutussa Sorokinin entinen ystävä Rachel Williams kertoo olevansa huolissaan siitä, johtaako Inventing Annan kaltainen ohjelma huijarin ihannoimiseen ja saako se koko toiminnan näyttämään vain hyvältä idealta.

”Minua ei niinkään tällä hetkellä huoleta minun ja Annan välinen tilanne, vaan isompi kuva tämän tyyppisestä viihteestä”, sanoo Williams, joka työskenteli aiemmin Vanity Fair -lehden kuvatoimittajana.

Myös Sorokin itse on jo ehtinyt kommentoida sarjaa, vaikkei ole sitä katsonutkaan. Yhdysvaltalainen Insider-lehti julkaisi viime viikolla Sorokinin pidätettynä kirjoittaman tekstin, jonka otsikko on ”Erasing Anna”.

Pitkässä kirjoituksessa Sorokin kertoo oman näkemyksensä nykytilanteestaan ja kohtelustaan vankilassa. Inventing Anna -sarjaan hän ei suhtaudu erityisen myötämielisesti – siitä huolimatta, että on saanut sen ansiosta ison summan rahaa.

Kirjoituksessa Sorokin muun muassa toteaa toivoneensa, että Inventing Annan julkaisun aikaan hän olisi päässyt jo elämässään eteenpäin. Nyt hän peräänkuuluttaa sitä, että myös hänellä on oltava mahdollisuus uuteen alkuun tekojensa sovittamisen jälkeen.

”Olenko ikuisesti jumissa menneisyydessä, joka ei ole täysin oma luomukseni, ilman että saisin mahdollisuutta mennä eteenpäin?” Sorokin pohtii kirjoituksessa.

