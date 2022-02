Yle halusi Jälkiviisaat-ohjelman pätkiin pohjautuvan videon pois sosiaalisesta mediasta ja aiheutti sille paljon suuremman huomion kuin mitä video olisi muuten saanut, kirjoittaa HS:n kulttuuritoimittaja Juuso Määttänen.

Kommentit kuulostavat kiistatta ristiriitaisilta.

”Mun mielestä on vähintäänkin freesiä, että muistutetaan siitä, että täällä saa harjoittaa kansalaistottelemattomuutta – ja sitten vielä hyvän asian puolesta. Minua ilahduttavat Mannerheimintien hipit.”

”Mä ajattelen, että bensan hintaa voisi roimasti korottaa, jotta tänne ei päästäisi. Ei olisi varaa tulla tukkimaan Mannerheimintietä.”

Ensimmäinen on toimittaja Anna Perhon kommentti Elokapinan mielenosoituksesta ja toinen on hänen näkemyksensä Convoy-mielenosoituksesta. Molemmat on esitetty Ylen Jälkiviisaat-ohjelmassa, jossa Perho on vakiopanelisti.

Kirjoitettuna kommentista ei toki välity se, että jälkimmäisessä Perhon esittämä heitto bensan hinnan ”roimasta korotuksesta” kuulostaa vitsiltä. Samoin jälkimmäisestä sitaatista on jäänyt pois kohta, jossa Perho ennen bensakommenttiaan sanoo, että Convoyn mekaniikka on sama kuin Elokapinassa ja että Suomi on vapaa maa, jossa saa osoittaa mieltään.

Yhtä lailla ristiriitainen vaikutelma syntyy myös toimittaja Maryan Abdulkarimin kommenteista samaisessa ohjelmassa. Ensimmäinen on viime vuodelta Elokapinasta, toinen tältä vuodelta Convoysta.

”Sen sijaan, että puhuttaisiin ilmastonmuutoksesta, meneekin keskustelu näihin keinoihin ja ketä tämä ärsyttää. Jolloin tämä pääasia jää sivulauseeksi.”

”Mietin, miten vastuullista on edes suunnitella sellaista mielenilmausta, jonka on tarkoitus tukkia liikenne Helsingin keskustassa pidemmäksi aikaa. Mä täysin kannatan mielenilmauksia ja sitä, että ihmiset osoittavat mieltä demokraattisessa yhteiskunnassa. Mutta samaan aikaan meillä on ihmisiä, joiden pitää päästä paikasta toiseen.”

Nämä näkemykset saivat tämän viikon aikana merkittävää huomiota sosiaalisessa mediassa, ja suurelta osin huomion kasvu johtui siitä, miten Jälkiviisaita esittävä Yle itse reagoi ohjelmasta irrotettujen videopätkien leviämiseen.

Perussuomalaisten tamperelainen kaupungin- ja aluevaltuutettu Joakim Vigelius julkaisi maanantaina Youtubessa videon Perhon ja Abdulkarimin kommenteista.

Video oli pituudeltaan yhteensä hieman päälle kaksiminuuttinen, ja se koostui yhteensä neljästä yhteen liitetystä Jälkiviisaat-ohjelman pätkästä. Sen lisäksi videon ylä- ja alalaitaan oli kirjoitettu tekstit ”Kun Elokapina tukkii tiet” ja ”Kun Convoy tukkii tiet”.

Torstaina Youtube poisti Vigeliuksen videon, jota oli hänen oman ilmoituksensa mukaan tuossa vaiheessa katsottu 20 000 kertaa. Syy oli se, että Yleisradio oli tehnyt Vigeliuksen videosta tekijänoikeuteen perustuvan poistopyynnön.

Ei ole oikeastaan kovin yllättävää, mitä tapahtui seuraavaksi. Asiaa on jo vuosia kutsuttu intertnetkielessä ”Streisand-ilmiöksi”. Yritys poistaa esimerkiksi video internetistä johtaa siihen, että se saa moninkertaisen määrän huomiota kuin mitä se olisi saanut ilman poistoyrityksiä.

Hyvin pian Twitter oli täynnä keskustelua siitä, miten Yle yrittää rajoittaa omaa ohjelmaansa ja siinä esiintyviä henkilöitä koskevaa kriittistä keskustelua.

Twitteristä video löytyy edelleen saatesanoilla ”Tämän videon Yle haluaa kovasti pois netistä”.

Tähän mennessä sitä on siellä katsottu 430 000 kertaa, yli 20 kertaa enemmän kuin Vigeliuksen videota oli katsottu Youtubessa ennen kuin se poistettiin sieltä.

Perjantaina Iltalehti julkaisi aiheesta artikkelin, johon samainen video oli lisätty katsottavaksi.

Vaatimalla yksittäisen ihmisen tekemää videota poistettavaksi Yle on onnistunut sekä moninkertaistamaan videon saaman huomion että näyttämään itse yhtiöltä, joka yrittää estää itseään koskevan kriittisen keskustelun.

Näin esitettynä tämä vaikuttaa malliesimerkiltä siitä, miten ei kannata toimia.

Iltalehden jutussa Ylen viestintä- ja brändijohtaja Jere Nurminen puolustelee alkuperäistä poistovaatimusta, mutta myöntää, että ”tasapainoilu on vaikeaa”.

HS:n kommenttipyyntöön Nurminen vastasi lyhyesti vain sähköpostilla. Hän kertoo, että Yle teki pelkästään Youtubeen viime vuonna poistopyyntöjä yli 400 videosta.

Rikkoiko Vigeliuksen tekemä video todella Ylen tekijänoikeuksia? Netissä moni on nostanut esiin, että tekijänoikeuslakiin kuuluu sitaattioikeus, jonka mukaan ”julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa”.

Kuinka laajasti teosta sitten saa sitaattioikeuden nimissä jakaa eteenpäin?

Välillä alan yleisessä käytännössä on puhuttu esimerkiksi siitä, että muutamien sekuntien mittaiset lainaukset ovat hyväksyttäviä mutta minuuttien pituiset eivät. Silti sallitun sitaatin pituus määritellään tapauskohtaisesti. Oleellista on se, että koko teosta ei saa siteerata ja että sitaattioikeuden nimissä ei saa tehdä kokonaan sitaateista koostuvaa teosta.

Vigeliuksen video on vähintäänkin lähellä ”teosta, joka koostuu kokonaan sitaateista”, jolloin se ei olisi sitaattioikeuden nimissä sallittu. Toisaalta siinä on mukana Vigeliuksen lisäämät huomautukset kommenttien asiayhteydestä ja lyhyet ääninauhat.

Immateriaalioikeuksiin erikoistunut juristi Jussi Kari pitää mahdollisena, että Vigeliuksen video mahtuu sitaattioikeuden piiriin.

”Videolla selvästi kommentoidaan Ylen toimintaa ja väitetään sitä kaksinaamaiseksi. Toki videon tekijän oma osuus tässä jää varsin pieneksi, minkä takia video ei välttämättä menisi parodiasta, millaiseksi sitä on myös kutsuttu”, Kari sanoo.

Kari huomauttaa myös, että sitaattioikeuden käyttö ei saa olla harhaanjohtavaa, eli kommentteja ei saa irrottaa asiayhteydestä. Hän ei ole nähnyt koko Jälkiviisaat-jaksoa, joten ei osaa ottaa kantaa, voiko näin tässä tapauksessa olla.

Jere Nurminen ei halunnut viikonloppuna kommentoida tarkemmin sitä, miksi video ei Ylen näkökulmasta mene sitaattioikeuden piiriin.

Juristi Kari huomauttaa, että vaikka Ylen tekijänoikeuksia olisikin videossa rikottu, ei Ylellä ole mitään pakkoa vaatia videon poistamista.

Ylen ei tietenkään tarvitse sallia sitä, että netissä jaetaan laittomasti esimerkiksi kokonaisia jaksoja sen tuottamista dokumenttisarjoista ja tv-ohjelmista.

Mutta onko Ylen kannalta niin haitallista, että yksittäinen poliitikko tekee Youtubeen yhteiskunnallista keskustelua sisältävän videon Ylen ohjelmissa esitetyistä näkemyksistä? Kannattaako Ylen teknisistä tekijänoikeussyistä lähteä vaatimaan tällaisen videon poistamista, kun lopputuloksena on, että video saa poistovaatimusten vuoksi vain entistä enemmän huomiota?

Vai kannattaisiko Ylen sallia tietynlainen, vähintään sitaattioikeutta lähentelevä kommentoiva keskustelu ohjelmiensa sisällöstä, kun kyse ei ole selvästi yrityksestä levittää laittomasti valtavia määriä Ylen sisältöä?

Videolla esiintyvistä henkilöistä Perho on jo ehtinyt ilmoittaa, että hänestä Vigeliuksen videon jakaminen pitäisi sallia. Abdulkarim pahoitteli omien kommenttiensa ristiriitaisuutta jo maanantaina.

Ylen Jere Nurminen vastaa kysymykseen Streisand-ilmiön huomioon ottamisesta, että poistovaatimuksia pohditaan ”kyllä aina eri näkökulmista”.

Ehkä eri näkökulmia olisi kannattanut pohtia vielä hieman tarkemmin.