CNN kertoo, että sensuuri on herättänyt raivokkaan reaktion kiinalaisissa sosiaalisen median palveluissa.

Kiinassa on noussut jälleen keskustelu valtion ohjaamasta sensuurista vanhan amerikkalaisen kulttuurituotteen sisältöön.

Tammikuussa uutisoitiin, miten Fight Club -elokuvan lopetus oli muutettu kokonaan.

Lue lisää: 1990-luvun kärkielokuva sai Kiinassa täysin uuden lopun – Poistetun kohtauksen tilalla kerrotaan, miten viranomaiset estävät anarkian viime hetkellä

Nyt muutosten kohteeksi on joutunut vuosina 1994–2004 tehty klassikkokomediasarja Frendit. CNN kertoo, että Frendit on noussut maassa uuteen suursuosioon viime vuonna nähdyn Friends: The Reunion -erikoisjakson jälkeen.

Frendit oli nähtävissä vuosina 2012–2013 muutamissa kiinalaisissa suoratoistopalveluissa, mutta ohjelma poistui tarjonnasta sopimusten päätyttyä. Nyt Kiinan isot suoratoistopalvelut Bilibili, Tencent, Youku, Sohu ja iQiyi ovat hankkineet Frendien esitysoikeudet uudelleen, ja sarja tuli Kiinassa katsottavaksi 11. helmikuuta.

Sarjan sisältö ei kuitenkaan ollut täysin sama kuin se oli alun perin.

CNN kertoo, että sarjan ensimmäisestä jaksosta on sensuroitu kokonaan pois keskustelut, jossa viitataan siihen, että Ross Gellerin (David Schwimmer) ex-vaimo Carol Willick on nyt parisuhteessa naisen kanssa.

Samoin jaksosta on muutettu kohtaa, jossa Ross sanoo, että ”naiset voivat saada useita orgasmeja”. Kohtaus on säilytetty sarjassa, ja sen englanninkielinen keskustelu on pidetty ennallaan, mutta kiinankielisessä tekstityksessä Rossin väitetään sanovan, että ”naisilla on loputtomasti juoruja”.

Sensuuritoimenpiteet ovat herättäneet raivokkaan reaktion ”Kiinan Twitteriksi” kutsutussa sosiaalisen median palvelussa Weibossa. #FriendsCensored-aihetunnisteesta tuli palvelun suosituin perjantaina, kunnes sen käyttö estettiin.

Kiina on viime vuosina tiukentanut sensuuritoimiaan. Vuonna 2016 tv-ohjelmia kohtaan tulivat voimaan uudet säädökset, joiden mukaan tv-ohjelmien ei pitäisi sisältää homosuhteita käsitteleviä juonikuvioita, kuten ei muitakaan ”yhteiskunnan pimeää puolta liioittelevia aiheita”.

Aiemmin esimerkiksi Bohemian Rhapsody -elokuvasta on Kiinassa sensuroitu homoseksuaalisuutta käsittelevät kohdat pois.