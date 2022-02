The Walt Disney Company on ostanut Ylen alku­peräis­sarjan Vaietut arktiset sodat

Sarja on ensimmäinen suomalainen dokumenttisarja ja ensimmäinen Ylen alkuperäissarja, jonka Disney ostaa.

Yhdysvaltalainen The Walt Disney Company on ostanut suomalaisen dokumentti­sarjan Vaietut arktiset sodat, pohjoissuomalainen tuotantoyhtiö NTRNZ kertoo tiedotteessaan. Sarja on Ylen alkuperäissarja.

Sarja on ensimmäinen suomalainen dokumenttisarja ja ensimmäinen Ylen alkuperäis­sarja, jonka Disney ostaa. Sarja nähdään Disneyn omistamalla National Geographic -kanavalla.

Kuusiosainen dokumenttisarja kertoo toisen maailmansodan vähemmän tunnetuista, pohjoisen alueen tapahtumista, kuten Norjan miehityksestä ja Lapin sodasta. Sitä on kehitelty vuodesta 2018 alkaen.

Sarjaa on kuvattu Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Venäjällä, Saksassa ja Britanniassa.

Sarja esitetään ensimmäisenä Suomessa. Kaikki jaksot julkaistaan Yle Areenassa maanantaina 14. helmikuuta. Televisiossa ensiesitys on keskiviikkona 16. helmikuuta.

Sarja on myyty ennakkoon jo pohjoismaisille yleisradioyhtiöille Norjaan NRK:lle, Ruotsiin SVT:lle ja Tanskaan DR:lle. Disneyn National Geographic -kanava näyttää sarjaa aluksi Benelux-maissa.

NTRNZ:n sarjoja on myyty maailmalle aiemminkin. Esimerkiksi Eränkävijät-sarjan kansainvälinen versio Love of the Wild myytiin juuri Kiinaan.