Jackass Forever -elokuvan huumori toiminee niillekin, jotka ovat tottuneet katsomaan viihteensä Tiktokista.

Jackass Forever. Ohjaus Jeff Tremaine. 96 min. K16. ★★★★

On vaikea kuvitella vähemmän sentimentaalista elokuvaa ystävyydestä. Ja ystävyydestä Jackass Forever -elokuvassa on kyse, vaikka sitä ilmaistaankin läpsimällä kavereita jalkoväliin ja järjestämällä näille aivotärähdyksiä.

Stunttiryhmän ydintä yhdistää vuosina 2002–07 tehty tv-sarja, joka tuotti räkäistä naurua yhdistämällä huonoa makua suoraviivaiseen kipuun. Siinä ammuttiin tovereita jättilingolla lampeen, sidottiin naru peniksen ja kauko-ohjattavan kopterilelun välille ja ajettiin polkupyörällä bajamajan kylkeen, kun kaveri oli sisällä asioimassa.

Sarjan pohjalta on aiemmin tehty kolme elokuvaa, mutta viimeisimmästä on jo 12 vuotta. Jackass Forever on siis ystävien jälleennäkeminen – ja kukapa ei sellaista näinä aikoina kaipaisi.

Jeff Tremainen ohjaama teos osuu paitsi ryhmän jäsenten kipupisteisiin myös yhteisöllisiin kipupisteisiin. Kun arki ja kohtaamiset ovat yhä enemmän ruutuvälitteisiä, ryhmän jatkuva yhdessä remuaminen tarjoaa kummallisella tavalla lohtua.

Sen kehollisuuteen voi sitä paitsi osallistua katsojanakin: Kun karvainen hämähäkki liikkuu ötökkäpelkoisen kypärään, lihakset jännittyvät. Kun Dave England alkaa tarpeilleen pihakirppiksen pöntölle, naurattaa. Kun härkä syöksyy päin Johnny Knoxvilleä, sydän hakkaa rinnassa. Parissa kohtauksessa yksi kuvaajistakin yökkii maskiinsa.

Osalle yleisöstä tyrkytetään myös löysää nostalgiaa. Remuryhmä tekee vanhoja stunttejaan uusiksi, usein isommin. Niiden vaikutusvaltaisuus näkyy siinä, kuinka ryhmän uusimmat jäsenet huikkaavat katsoneensa tv-sarjaa esiteini-ikäisinä. Ydinryhmäläiset alkavat olla jo viisikymppisiä.

Elokuva ei kuitenkaan tarvitse nostalgiaa polttoaineekseen. Sen huumori toiminee yhtä lailla niille, jotka ovat tottuneet katsomaan viihteensä Tiktokista.

Vaikka Jackass Forever ei erityisesti kutsu hakemaan älyllisiä tulkintoja – ”Tämä ei ole Mensan kokous”, kuten yksi joukkiosta toteaa – siihen voi hyvin kokeilla avantgarden määritelmää. Kehon rajoja rikotaan ja kehoja rikotaan tavalla, joka koettelee tabuja. Valkokankaalla vilkkuu niin peräaukko kuin kymmenien litrojen spermasuihku.

Välillä stuntit koettelevat myös ystävyyttä. Kun kaveria kannetaan ambulanssiin, perään huikataan kuitenkin rakkaudentunnustuksia.

Ehkä koko temppusarjan tarkoitus onkin lopulta ystävyyden ja yhteisten muistojen tuottaminen. Kipu yhdistää.

Käsikirjoitus Jackass-ryhmä. Tuottajat Greg Iguchi ja Shanna Zablow Newton. Pääosissa Dave England, Johnny Knoxville, Chris Pontius, Steve-O, Rachel Wolfson.