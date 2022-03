Anna Retulaisen maalaukset on koettava koko keholla ja ajan kanssa: Se, mikä niissä on oleellista, ei avaudu kuvia katsomalla

Anna Retulaisen retrospektiivinen Hiljaisuus-näyttely saa Sara Hildénin taidemuseossa erinomaiset puitteet.

Anna Retulainen: Hiljaisuus 21.8. saakka Sara Hildénin taidemuseossa (Särkänniemi, Tampere). Ti–su 10–18.

Taidemaalari Anna Retulaisen (s. 1969) retrospektiivisen näyttelyn nimi on Hiljaisuus. Nimi ei kuitenkaan viittaa hänen värikkäisiin ja ekspressiivisiin maalauksiinsa, vaan katsomiskokemukseen, jossa sanoilla ei juuri ole sijaa. Teokset edustavat maalaustaiteen suuntaa, jonka edessä sanoja välineenään käyttävä kriitikko joutuu tunnustamaan oman ilmaisukeinonsa rajat.

Lyhyessä seinätekstissä Retulainen korostaa, ettei hän halua kirjoittaa eikä selittää. Sanat ovat hänelle liian tarkkoja ja merkityksiin takertuneita. Värit ja muodot riittävät ilmaisemaan kaiken olennaisen.

Käsitteellisen ilmaisun kyllästämässä ajassa Retulainen on harvinainen taiteilija, sillä hän pyrkii kommunikoimaan yksinomaan visuaalisesti, maalauksen ja sen materiaalien kielellä. Usein suurikokoiset teokset on nähtävä omin silmin ja koettava koko keholla, mieluiten rauhassa, ajan kanssa. Se, mikä niissä on oleellista, ei avaudu kuvia katsomalla.

Näkymä Anna Retulaisen näyttelyyn Sara Hildénin taidemuseossa: maalauksia sarjasta Kuvitellen kukkia, 2007–2008.

Sara Hildénin taidemuseo tarjoaa Retulaisen taiteen kohtaamiselle erinomaiset puitteet, varsinkin kun usein suljetut kattoikkunat on avattu päivänvalolle. Myös avarat näkymät talviselle Näsijärvelle tukevat teoksia ja avaavat niiden yhteyksiä maailmaan.

Vaikka moni Retulaisen maalaus näyttää nopeasti silmäiltynä abstraktilta, niiden lähtökohdat ovat aina nähdyssä ja koetussa todellisuudessa. Kyseessä on yleensä taiteilijan oma arki, jonka osasista tärkeimmät ovat koti, työhuone, siirtolapuutarha ja ulkomaan matkat.

Silmä löytää tiheästi kerrostuneiden siveltimenvetojen seasta tunnistettavia yksityiskohtia, joiden kautta teosten maailmasta saa otteen. Kyseessä voi olla punakaali, maiseman fragmentti, polkupyörä tai valon heijastus työhuoneen seinällä. Pohjimmiltaan ne kaikki ovat kuitenkin vain motiiveja, välineitä omaehtoisten maalausten tekemiseen.

Anna Retulainen: sarjasta Nimettömiä maalauksia (Kuvitellen kukkia), 2007, öljy kankaalle.

Näyttelyssä on kaikkiaan 65 maalausta, joista varhaisin vuodelta 2003, sekä neljä paperipohjaisten töiden sarjaa. Akvarelleista uusimmat Retulainen maalasi Tampereella näyttelynsä ripustamisen ohessa. Tämä kertoo hänen prosessinomaisesta työskentelytavastaan, jossa keskeytyksille ei ole sijaa.

Oleellinen osa näyttelyä on Tina Cavénin ja Ville Tantun lyhytelokuva Maalaus kuin puutarha (2021–22). Samalla kun elokuva kertoo Retulaisen suhteesta hänelle tärkeään siirtolapuutarhaan, se valottaa hyvin hänen kuvallista ajatteluaan ja sen kaikki aistit kattavaa kokonaisvaltaisuutta.

Retrospektiiviset näyttelyt etenevät yleensä varhaisista teoksista uusimpiin ja kertovat näin taiteilijan kehityksestä ja kypsymisestä. Aikajana on läsnä myös Retulaisen näyttelyssä, mutta sen rinnalla kulkee toinen, temaattinen.

Eri aikoina valmistuneita teoksia on ryhmitelty yhteen teosten aiheen tai lajityypin mukaan. Tämä on mahdollista siksi, että Retulaisen 2000-luvun tuotanto on ainakin tämän valikoiman perusteella hyvin yhtenäinen ja johdonmukainen.

Anna Retulainen: Kun etsin avaimia, 2020, öljy kankaalle.

Laaja retrospektiivi nostaa esiin myös Retulaisen maalin- ja materiaalinkäsittelyn rikkauden ja monipuolisuuden, jota yksittäisissä gallerianäyttelyissä ei välttämättä huomaa. Jokainen esillä olevista teoksista näyttäytyy omana itsenään, yksilönä, joka on toteutettu vain sille ominaisella käsialalla tai väriasteikolla.

Erinomainen esimerkki tästä on yhden näyttelysalin pitkä seinä, johon on ripustettu kokoelma keskenään maalauksina erilaisia, mutta kuva-aiheensa puolesta samankaltaisia kukka-asetelmia.

Anna Retulainen: Puutarha, 2017–2022, öljy kankaalle.

