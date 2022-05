Tina Frennstedtin kolmas Cold Case -dekkari on keskinkertaisuudessaan ohut ja jahkaileva.

Palava kosto on Tina Frennstedtin Cold Case -dekkarisarjan kolmas osa.

Romaani

Tina Frennstedt: Palava kosto (Skärseld). Suom. Jonja Rajala. Like. 414 s.

Svenska Dagbladet- ja Expressen-lehdissä rikostoimittajana työskennellyt Tina Frennstedt (s. 1969) kirjoittaa Cold Case -dekkarisarjaa, jonka päähenkilö on nelikymppinen, Malmössä ratkaisemattomia vanhoja rikoksia tutkiva rikosylikonstaapeli Tess Hjalmarsson.

Sarjassa on ilmestynyt kolme kirjaa, jotka on kaikki nyt suomennettu. En ole lukenut kahta ensimmäistä, enkä Palavan koston jälkeen välttämättä haluaisikaan. Ruotsissa kovasti kehutun Frennstedtin kolmas dekkari on nimittäin aika hidas ja jahkaileva, eikä lopulta tavoita sellaista emotionaalista ulottuvuutta, johon kirjailija tähtää.

Monissa pohjoismaisissa dekkareissa on nykyään kierteenä se, että poliisille syntyy rikokseen jokin henkilökohtainen sidos, jonka kautta häntä ja lukijaa osallistetaan rikostutkintaan tunnesitein. Näin myös Palavassa kostossa.

Tess Hjalmarssonin ryhmää pyydetään avuksi tutkimaan Österlenissä tapahtuneita tuhopolttoja, joissa on kuollut ihmisiä. Pian Tess pystyy yhdistämään rikokset 15 vuotta sitten sattuneeseen murhaan ja tuhopolttoon, jonka jälkeen uhrin viisivuotias poika oli asunut jonkin aikaa Tessin luona.

Tuhopolttojen uhreilla ei aluksi näytä olevan kytköstä toisiinsa, mutta kun sellainen paljastuu, Tess huomaa olevansa osin menneisyytensä ja muistojensa sitoma. Lisäjännitteitä tilanteeseen tuo Tessin uuden naisystävän mustasukkainen ex-aviomies.

Palava kosto ei ole suoranaisesti huono rikosromaani, mutta kylläkin aika keskinkertainen. Henkilöhahmot ovat ohuehkosti luonnosteltuja, eikä hieman laahaten etenevään tarinaan synny oikein imua.

Syyllinen paljastuu yllättävän nopeasti, ja vain siksi, jotta Frennstedt pääsisi rakentamaan tarinalle emotionaalista kuorrutusta – joka sekin paljastuu lopulta latteasti muotoilluksi.

Jos ei tietäisi Palavan koston olevan alkuperäisromaani, sitä voisi luulla jonkin tv-sarjan käsikirjoituksesta nopeasti vetäistyksi dekkariksi. Ehkäpä Frennstedtin tarinat toimisivatkin paremmin tv-sarjana, jossa näyttelijät toisivat lihaa ja luuta henkilöhahmoihin.