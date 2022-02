Huuliharpisti Helge Tallqvist on esiintynyt ja levyttänyt aina ”suoraan sydämestä” ilman kaupallisia tavoitteita, sillä soittaminen ei ole ollut elinkeino.

Kukaan ei voi vaatia enempää silloin, kun tekee parhaansa, tiivistää Helge Tallqvist mottonsa musiikissa ja elämässä. ”Mutta kehitys loppuu, jos alkaa kuvittelemaan itsestään liikoja.” Kotoaan Sipoon Söderkullasta Tallqvist lähtee keikalle kahdella matkalaukulla: toisessa on omia levyjä, toisessa on valikoima huuliharppuja ja mikrofoneja.

”Tack, tacktack”, kiitteli Oulunkylän ruotsalaisen yhteiskoulun opettaja ja kehotti ääntään vasta avannutta Helge Tallqvistia palaamaan jo paikalleen. Jalkapalloa intohimoisesti pelannut teinipoika tiesi siltä seisomalta, että saa laulunumeroksi sen tutun vitosen.

”Pidin itseäni toivottoman epämusikaalisena ja välttelen edelleen itseni esittelemistä muusikoksi”, sanoo Tallqvist nyt, yli viisikymmentä vuotta myöhemmin.

”Kökkeliksi” kutsuttu opettaja saattaisi hämmästyä siitä, kuinka pitkälle lahjaton oppilas on päässyt sinnikkäällä harjoittelulla. Tallqvistista on tullut kymmenen omaa albumia tehnyt bluesmuusikko ja huuliharpisti, joka vielä kaiken lisäksi on rakastamassaan afroamerikkalaisessa tyylilajissa Euroopan eliittiä.

”Aika helppoahan se on, sillä meitä on niin vähän esimerkiksi kitaristeihin verrattuna”, hän vähättelee tyypilliseen tapaansa.

Tallqvistin matka ykkösluokan taitajaksi on ollut erikoinen, sillä hän aloitti tavoitteellisen soittamisen vasta 30-vuotiaana, 1982.

Päätöksen hän teki Los Angelesissa, jonne oli matkustanut ystävien kanssa toivioretkelle tapaamaan bluesmuusikkoja.

Yksi heistä oli Tallqvistin ihailema George ”Harmonica” Smith, legendojen kanssa esiintynyt ja levyttänyt kuusikymppinen huuliharpisti.

”Hänen kanssaan vietetyt päivät olivat niin vaikuttavia, että päätin jatkaa harjoittelua kovemmin, tavoitella seuraavaa tasoa. Ehkäpä voisin esiintyä joskus oikeasti.”

Siihen saakka Tallqvist oli mieltänyt itsensä vain harrastelijaksi, jonka innon huuliharpun soittamiseen oli lopullisesti sytyttänyt Pepe Ahlqvist. ”Kuulin Pepeä ensi kertaa konsertissa 1978 ja ajattelin, että ei voi olla totta. Ei suomalainen voi soittaa noin hyvin.”

Blues oli Käpylässä varttuneelle Tallqvistille toki jo tuttua. 1952 syntyneenä hän kuuluu siihen polveen, jonka herkimpinä teinivuosina blues oli hetken aikaa nuorisomuotia Suomessakin, kiitos englantilaisten esikuvien.

Myös Tallqvist soitti heidän innoittamaan kitaraa kavereitten kanssa, mitä Käpylän Pallo -seuralta ja jalkapallolta ehti. Mutta musiikista hän ei kuvitellut koskaan enempää.

”Hankenilla opiskellut isoveljeni antoi alleviivaamiaan kirjoja ja sanoi, että hae sinäkin.”

Tallqvist haki, valmistui 1977 diplomiekonomiksi ja työskenteli eläköitymiseen saakka mainosalalla – pisimpään mediasuunnittelijana ja asiakkuuspäällikkönä mediatoimisto Dagmarissa, jossa aloitti 1981.

Dagmarin vuosiin ajoittui myös henkilöityminen esiintyväksi huuliharpistiksi. Hän teki ensimmäiset levytykset 1984, julkaisi vihdoin ensimmäisen oman albumin 1995.

”Se oli kiireistä aikaa: päivisin mainosmies, iltaisin aviomies ja isä, öisin bluesmies”, tiivistää Tallqvist, jonka paras treenitila on ollut aina kotisauna Sipoon Söderkullassa. Harhauttavan nimen Suomessa saanut huuliharppu on soitin, jonka kokonaisvaltainen hallinta vaatii vuosikymmenten harjoittelua.

”Huuliharppu edellyttää hyvää hengitystekniikkaa ja hyviä vatsalihaksia sekä kurkun ja kielen hyvää hallintaa. Mutta tekniikka ei ole kaikki: ilman tunnetta sointi jää kalseaksi.”

Tallqvistien keittiössä on parhaalla paikalla kuva yhtyeestä Gyan Dookie & Telecaster Combo, jonka jäsenenä Tallqvist teki ensimmäiset levytyksensä 1984.

Tallqvist arvelee aluksi, että mainosmaailma ja bluesmaailma eivät ole leikanneet hänen elämässään toisiaan. Hänhän on esiintynyt ja levyttänyt aina ”suoraan sydämestä” ilman kaupallisia tavoitteita, sillä soittaminen ei ole ollut elinkeino. Mutta haastattelun lopussa hän päätyy toisiin ajatuksiin.

”Musiikissa on varmasti auttanut kokemus, jota hankin isojen projektien vetäjänä. Minähän olen bändeissäni liideri, joka suunnittelee ja neuvottelee, markkinoi, myy ja tuottaa.”

Tallqvist arvelee myös, että mainosalan kokemus on avittanut silloin, kun täytyy miettiä musiikillisia ja vähän ulkomusiikillisiakin mielikuvia, suunnitella bluesbändin brändiä.

”Kyse on lopulta luottamuksesta, että yleisö ja järjestäjä saavat, mitä luvataan. Ja mielellään vähän enemmän”, Tallqvist määrittelee.

Hän on muokannut suomalaisen bluesin brändiä aavistuksen tasa-arvoisemmaksi. Hänen yhtyeittensä laulajat ovat olleet viimeiset kymmenen vuotta naisia, joista kolmen kanssa hän on tehnyt myös albumin.

”Taidoista tässä on lopulta kyse: he ovat loistavia, kielitaitoisia tulkitsijoita, jotka tietävät ja tuntevat, mitä laulavat.”

Kuka? Helge Tallqvist Syntyi 1952 Helsingissä.

Diplomiekonomi, Svenska handelshögskolan 1977.

Mediasuunnittelija ja asiakkuuspäällikkö mediatoimisto Dagmarissa 1981–1995 sekä 2002–2013. Välivuosina mainostoimistoissa Kaisaniemen Dynamo ja Incognito.

Huuliharpisti, esittänyt bluesia julkisesti vuodesta 1980.

Ensimmäiset levytykset 1984 yhtyeessä Gyan Dookie & Telecaster Combo. Ensimmäinen oma albumi Hitsville Hop 1995. Omia albumeja kymmenen.

Esiintynyt yhtyeittensä kanssa kahdessatoista maassa, myös Yhdysvalloissa.

Pelasi jalkapalloa Käpylän pallossa 7-vuotiaasta 30-vuotiaaksi ja oli muutaman vuoden seuran juniorijoukkueen valmentaja.

Asuu Sipoossa. Kaksi aikuista ja kaksi kouluikäistä lasta kahdesta avioliitosta, kaksi lapsenlasta.

Täyttää 70 vuotta keskiviikkona 23. helmikuuta.

Käpylässä varttunut Helge Tallqvist pelasi pitkään Käpylän Pallossa. ”Jos kehitys jatkuu suotuisissa merkeissä voidaan jalkapalloilullemme odottaa sen kauan kaipaamaa mörssäriä muutaman vuoden kuluttua”, arvioitiin hänen mahdollisuuksiaan Helsingin Sanomissa heinäkuussa 1968. Vuotta aikaisemmin Tallqvist oli valittu Suomen poikien maajoukkueeseen.

Helge Tallqvist (kolmas vas.) teki elokuussa 1982 kolmen viikon pyhiinvaelluksen Kaliforniaan, jossa hän tapasi muun muassa esikuvansa, huuliharpisti George ”Harmonica” Smithin (kesk.). Los Angelesin Wattsissa perheineen asunut Smith esitteli talonsa takapihalla autoaan suomalaiselle seurueelle, johon kuuluivat muun muassa Micu Finér (oik.) ja Tallqvistin mentori, bluesmuusikko Pepe Ahlqvist. Vasemmalla Smithin vaimo Christine Smith ja pariskunnan tytär. Sydänvaivoista kärsinyt George Smith kuoli vuoden kuluttua tapaamisesta 59-vuotiaana.