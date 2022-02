Käännöskirjallisuuteen keskittyvä Helsinki Lit järjestetään 13.–14. toukokuuta. Festivaalille saapuvat muun muassa kaksinkertainen Pulitzer-voittaja Colson Whitehead sekä Booker-palkitut Douglas Stuart ja Bernardine Evaristo.

Kansainvälinen käännöskirjallisuusfestivaali Helsinki Lit järjestetään tänä vuonna Helsingin Bio Rex -elokuvateatterissa 13.–14. toukokuuta.

Festivaalille saapuu muun muassa kaksinkertainen Pulitzer-voittaja, yhdysvaltalainen Colson Whitehead, jonka uusi romaani Harlem Shuffle (suom. Markku Päkkilä) on juuri ilmestynyt suomeksi. Whiteheadin kanssa Helsinki Litissä keskustelee kirjailija Sirpa Kähkönen.

Pulitzerilla Whitehead on palkittu sekä teoksistaan Maanalainen rautatie (The Underground Railroad, suom. Markku Päkkilä) että Nickelin pojat (The Nickel Boys, suom. Markku Päkkilä).

”Maanalainen rautatie kuvaa itse asiassa kokonaan vaihtoehtoista historiaa. Se on fiktiota fiktiossa, allegoria, moderni opetuskertomus, täynnä kirjallisia viittauksia”, kuvaili Suvi Ahola HS:n arvostelussa.

Romaanin pohjalta tehtiin myös sarja, joka on katsottavissa Amazon Primella.

Keskustelemassa nähdään myös skotlantilais-amerikkalainen Booker-voittaja Douglas Stuart, joka sai palkinnon heti esikoiskirjallaan Shuggie Bain (suom. Laura Jänisniemi). Teos kertoo Stuartin synnyinkaupungissa Glasgow'ssa köyhässä yhteisössä asuvan pojan perheestä ja elämästä pääministeri Margaret Thatcherin Britanniassa 1980-luvulla.

Stuart tapaa Bio Rexin lavalla festivaalin ohjelmajohtajan, kirjailija Philip Teirin.

Festivaalilla vierailee toinenkin Booker-voittaja, brittiläis-nigerialainen Bernardine Evaristo, joka sai palkinnon vuonna 2019 teoksestaan Tyttö, nainen, toinen (Girl, Woman, Other, suom. Kaijamari Sivill). Evariston kanssa keskustelee kirjailija Koko Hubara.

Tyttö, nainen, toinen -romaanissa vuorottelee 12 kertojaääntä. Evaristo on aiemmin julkaisut sekä runokokoelmia että romaaneja. Häneltä on suomennettu vuonna 2001 ilmestynyt runomuotoinen romaani The Emperor's Babe nimellä Keisarin kullanmuru (suom. Anni Sumari).

Evaristo poikkeuksellisesti jakoi Booker-palkinnon Margaret Atwoodin kanssa. Evaristo on ensimmäinen Bookerin saanut musta nainen.

Helsinki Litin ohjelmassa on yhteensä 12 ulkomaista kirjailijaa. Loput nimet ja heidän suomalaiset keskusteluparinsa julkistetaan 3. maaliskuuta.

Helsinki Lit järjestetään tänä vuonna yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa, joka striimaa keskustelut osoitteessa HS.fi.

Koronarajoitusten vuoksi Helsinki Litin kevytversio järjestettiin edellisen kerran yksipäiväisenä tapahtumana 12. marraskuuta 2021 keskustakirjasto Oodissa. Alun perin se oli määrä järjestää Oodissa 3.–4. syyskuuta osana Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa.