”On hullua, että kesti näin kauan ennen kuin saimme tunnustusta”, hiphop-artisti Dr. Dre sanoi ennen Super Bowlia

Amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl -mestaruusottelu järjestettiin sunnuntai-iltana 56. kertaa, ja ensimmäistä kertaa ottelun väliaikashow keskittyi hiphop-musiikkiin.

Väliaikashow’n artisteina esiintyivät Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar ja 50 Cent, kaikki heistä keskeisiä amerikkalaisia hiphop-artisteja.

NFL-liigan mestaruusottelun Super Bowlin väliaikaohjelmasta on tullut vähintään yhtä odotettu osa ottelua kuin itse pelistä. Järjestäjät alkoivat määrätietoisesti kasvattaa väliaikaohjelman näyttävyyttä 1990-luvun alussa, jolloin esiintyjiksi alettiin pyytää popmusiikkitähtiä, esimerkiksi New Kids on the Block vuonna 1991, Gloria Estefan vuonna 1992 ja Michael Jackson vuonna 1993.

Hiphop on jo vuosikymmenten ajan ollut amerikkalaisen populaarimusiikin valtavirtaa, mutta silti konservatiivisena pidetty NFL ei ole ennen tätä juurikaan nostanut hiphopia Super Bowlin väliaikaohjelmaan. Sen sijaan aiempina vuosina on nähty esimerkiksi rockveteraaneja, poppia ja R&B:tä.

NFL onkin ollut kritiikin kohteena esimerkiksi sen vuoksi, miten se on kohdellut San Francisco 49ers -joukkueen entistä pelinrakentajaa Colin Kaepernickia. Vuodesta 2016 alkaen tämä polvistui Yhdysvaltain kansallislaulun aikana protestoidakseen poliisiväkivaltaa ja rasismia, ja tämän myötä myös monet muut pelaajat alkoivat toimia samalla tavalla. Kaepernickin sopimuksen umpeuduttua hän ei enää ole saanut töitä mistään NFL-joukkueesta.

Super Bowlin väliaikashow’ssa Eminem viittasi tähän polvistumalla lähes minuutin ajaksi oman osuutensa lopuksi.

14 minuuttia kestävässä väliaikaohjelmassa artistit esittivät hiphopin suurimpia hittejä viime vuosikymmeniltä. Suurin osa esiintyjistä on aloittanut uransa 1980- ja 1990-luvuilla, paitsi Kendrick Lamar, joka aloitti uransa 2000-luvun puolella.

Eminem polvistui oman osuutensa lopuksi samalla kun Dr. Dre alkoi soittaa pianolla 2pacin I Ain’t Mad at You -kappaleen aiheita.

Eminemin polvistumisen lisäksi keskustelua ovat herättäneet sanoitukset, joissa otetaan kantaa Yhdysvaltain rasistiseen poliisiväkivaltaan. Still D.R.E. -kappaleessa Dr. Dre räppäsi sanat ”Still not loving police” (”Vieläkään ei ole aihetta rakastaa poliiseja”).

Sen sijaan Kendrick Lamarin Alright-kappaleessa ei kuultu poliisiin viittaavaa po-po-sanaa säkeissä “And we hate po-po, Wanna kill us dead in the street for sure.” (Ja vihaamme poliiseja, haluavat tappaa meidät kaduille).

Tänä vuonna Super Bowlissa pelasivat Los Angeles Rams ja Cincinnati Bengals. Ottelu käytiin Kalifornian Inglewoodissa Ramsin kotistadionilla. Kotijoukkue voitti tuloksella 23–20.

Tämänvuotisen väliaikashow’n voimahahmo oli Dr. Dre, joka jo ennen Super Bowlia pidetyssä lehdistötilaisuudessa kertoi, että show tulee avaamaan ovia hiphop-taiteilijoille.

”On hullua, että kesti näin kauan ennen kuin saimme tunnustusta. Uskon että menestymme hienosti. Teemme siitä niin mahtavaa, että meitä ei voida enää väheksyä jatkossa”, Dr. Dre sanoi Washington Post -sanomalehden mukaan.