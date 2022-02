Tänään alkava Ihme-teos on verkkokurssi, jonka osallistujat pohtivat ympäristörikoksia –Tunnetun nykytaiteilijan projekti on kestänyt yli kymmenen vuotta

Intialainen taiteilija Amar Kanwar vetää verkkokurssin, jonka osallistujien tehtävänä on pohtia vaihtoehtoisia metodeja arvioida ja ymmärtää valitsemaansa ympäristörikosta

Vuoden 2022 Ihme Helsinki -teoksen tekevän intialaistaiteilijan Amar Kanwarin verkkokurssi Learning from Doubt alkaa tänään tiistaina ja päättyy toukokuussa. Amar Kanwar on tuolloin itse paikalla Helsingissä, ja hänen elokuviaan esitetään Lasipalatsin Bio Rexissä. Kanwarin teoksia nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa.

Vuonna 1964 New Delhissä syntynyt Kanwar on tunnettu nykytaiteilija, jonka töitä on ollut esillä muun muassa Kasselin Documentassa (2002, 2007, 2012, 2017). Soolonäyttelyitä Kanwar on pitänyt Intian ulkopuolella muun muassa Tate Modernissa Lontoossa (2018) ja Madridissa Thyssen-Bornemiszan nykytaiteen museossa. Häntä edustaa tunnettu yhdysvaltalaisgalleristi Marian Goodman, jonka taiteilijakuntaan kuuluu joukko nykytaiteen suurimpia nimiä taidemaalari Gerhard Richteristä valokuvaaja Nan Goldiniin ja suomalaiseen Eija-Liisa Ahtilaan.

Ihme Helsinki 2022 -verkkokurssille oli avoin haku, ja kurssille on rekisteröitynyt yhteensä yli sata ihmistä eri puolilta Suomea. Kurssi perustuu Amar Kanwarin taidenäyttelyyn ja installaation nimeltään The Sovereign Forest (Suvereeni metsä), Ihme Helsinki kertoo tiedotteessa. Ihme Helsingin yhteistyökumppaneilla Taideyliopiston Kuvataideakatemialla ja Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutilla oli oma hakuprosessinsa, ja kurssille osallistuu yhteensä 42 taiteen ja kestävyystieteen opiskelijaa. He työstävät kurssitehtävää monialaisena yhteistyönä.

Tehtävänantona kurssilaisia pyydetään pohtimaan vaihtoehtoisia metodeja arvioida ja ymmärtää valitsemaansa ympäristörikosta erityisesti ekologisessa kontekstissa, täsmentää Ihme Helsingin toiminnanjohtaja Paula Toppila.

Monesti palkittu nykytaiteilija Amar Kanwar asuu ja työskentelee synnyinkaupungissaan New Delhissä Intiassa.

The Sovereign Forest -taideprojekti on saanut alkunsa vuonna 2009 ja laajentunut sen jälkeen monin tavoin. The Sovereign Forest -kokonaisuus syntyy jatkuvasti uudelleen eri muodoissa, kuten taideinstallaationa, näyttelynä, kirjastona, muistomerkkinä tai julkisena oikeudenkäyntinä.

The Sovereign Forest on tehty yhteistyössä odiankielisen Samadrusti-uutislehden toimittaja, aktivisti Sudhir Pattnaikin ja Delhissä toimivan graafisen suunnittelija ja elokuvaohjaaja Sherna Dasturin kanssa.

