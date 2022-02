Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Mari Myllylä on tutkinut sitä, mitä graffiteja katsovat henkilöt kokevat.

Stop töhryille! julisti Helsingin kaupunginvaltuuston käynnistämä hanke kymmenen vuoden ajan, vuodesta 1998 vuoteen 2008. Edes virallisia paikkoja ei graffitimaalareille tarjottu.

Nollatoleranssia katutaiteen osalta ylläpitänyt hanke on sittemmin muodostunut kuvaksi siitä, miten eri tavoin katutaiteeseen voidaan suhtautua.

Lue lisää: Kaupunki julisti 1990-luvulla sodan laittomia graffiteja maalaavia vastaan, surulliset seuraukset näkyvät vielä tänä päivänä – ”Koko nuoruus ja nuori aikuisuus menivät”

Nyt Jyväskylän yliopiston kognitiotieteen väitöskirjatutkija Mari Myllylä on analysoinut, mitä graffiteja katsovat ja ajattelevat henkilöt oikeastaan kokevat. Siinä missä yhdelle tulee mieleen epäselvä suhru sähkökaapissa, ajattelee toinen suurta ja värikästä taideteosta. Kolmas puolestaan pohtii graffitin teknistä puolta ja neljäs muistelee nuoruutensa kapinavaiheessa ystäviensä kanssa maalaamiaan junavaunuja.

Mari Myllylä työskentelee tällä hetkellä Suomen Akatemian rahoittamassa ETAIROS-tutkimushankkeessa Jyväskylän yliopiston tutkijana.

Embodied mind and mental contents in graffiti art experience -tutkimuksessa selvitettiin millaisia eroja graffiteihin harrastuneen ja maallikon välillä on, sekä millaisia ajatteluprosesseja graffitikokemuksen takaa löytyy. Tutkimuksen mukaan kokemuksissa havaitut erot riippuvat paljon muun muassa siitä, onko henkilöllä tietämystä graffiteista vai ei.

”Taideteoksen, kuten graffitin, näkeminen, on taideteoksen kokemista”, tutkimuksessa todetaan.

Kesällä 2016 Myllylä teki kaksi kokeilua Keravalla järjestetyssä Purkutaide-tapahtumassa. Ensimmäisessä testissä 19 ihmistä arvioi neljä valikoitua graffititeosta ja yhden muraalin, ja heidän ajatuksensa Myllylä nauhoitti. Toisessa kokeessa 31 ihmistä arvioi kaksi graffititeosta täyttämällä kyselylomakkeen.

Kummassakin kokeessa vastaajat jaettiin asiantuntijoiden ja maallikoiden ryhmiin.

”Maallikot ja graffitiasiantuntijat voivat graffiteja katsoessaan havaita niissä tiettyjä samoja sisältötyyppejä, kuten värejä, muotoja ja tunteita”, Myllylä kertoo tiedotteessa.

”Erilaisiin kokemuksiin graffititaiteesta vaikuttavat kuitenkin erityisesti katsojan aiemmin oppimat ei-havaittavat asiat, kuten graffitikulttuuriin, yksittäisiin taiteilijoihin ja itse graffitin tekemiseen liittyvät tiedot, taidot ja elämänkokemukset.”

Myllylän mukaan graffitikokemusten tutkiminen voi auttaa ymmärtämään ihmisen kokemusta ja ajattelua laajemminkin. Taideteosten synnyttämien ajatusten ja kokemusten sanallistaminen on kuitenkin usein vaikeaa, ja tutkimuksessaan Myllylä tarkasteleekin paitsi sitä, mitä ihmiset sanovat myös kehollista viestintää: ilmeitä, eleitä ja asentoja.

Ihmismieli pyrkii luontaisesti ymmärtämään itseään, muita ihmisiä ja graffitien kaltaisia elottomia asioita, tutkimus osoittaa.

Ymmärtäminen kuitenkin vaatii aiheeseen tutustumista ja siihen liittyvien taustatekijöiden sisäistämistä, se ei tapahdu itsestään. Esimerkiksi graffitien historiaan, tyyleihin ja tekijöihin tutustuminen muuttaa ihmisen kokemusta graffititeoksesta, saa näkemään sen toisin, tutkimuksessa todetaan.