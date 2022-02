Amerikkalaisduo Beach House kuulostaa sen sijaan kipanneen koko pöytälaatikkonsa sisällön kahdeksannelle albumilleen.

Pambikallio: Pambikallio. Helmi-levyt

★★★★

Parhaimmillaan sekunti tai pari riittää kuulijan vangitsemiseen musiikin taikapiiriin.

Näin tapahtuu sesongin kiinnostavimman kotimaisen indiepop-tulokkaan Pambikallion maaliskuun alussa ilmestyvän ensialbumin avauskappaleessa.

”Oothan hetken vielä valveilla”, viehkeästi tulkitseva laulaja Pauliina Nyman utelee nostalgisen herttaisesti heräilevässä hyräilyssä ja pukee sanoiksi levyn tyylistä kumpuavan teeman.

Duon toisen soittajan, Lauri Kallion, sähkökitaralla ja bassolla säestämä avaus soi hurmaavana johdatuksena levyn haaveelliseen, leikkisään ja pehmeään popilmaisuun.

Perään kuultava Antaa tulla vaan leiskauttaa yhtyeen valloittavan indie-soinnin täyteen hehkuun. Leijailevassa ilmeessä keskiöön nousee Kallion basso, jonka lomassa tekstuuria rakentaa klassista viulua opiskelleen Nymanin Omnichord – elektroninen versio autoharpista eli sointusitrasta.

Kitarat helkkyvät muistuttaen paikoin Cocteau Twinsistä, ja koskettimet täydentävät kuohkeaa äänimaisemaa.

Neitoperhonen-kappaleessa oikeaa harppua soittavan Nymanin laulu ujeltaa yhtenä instrumenttina muiden joukossa, Aina tapahtuu jotain -kappaleessa taas massiivisena hyökynä.

Antaa tulla vaan -kappaleen rumpusoolon aikana Kallion setä ampuu haulikolla uudenvuodenyönä. Biisin lopussa voi kuulla haulien ropinan lumihankeen.

Lämpimät efektit ja Häntä-singlen komppi muistuttavat modernin kevytpsykedelian suosikkiyhtyeestä, Tame Impalasta.

Pambikallio kuulostaa yhtä aikaa tutulta ja raikkaalta ilmestykseltä. Yhtyeen musiikki nojaa selvästi dreampopiksi kutsutun indien lajityypin palettiin. Kotimaisen rockin ja punkin traditiota viime vuosina kierrättäneessä buumissa Pambikallio onkin poikkeus.

Britanniassa 1980-luvulla kehittyneelle dreampopille on leimallista vahvojen ja usein toismaailmallisten haikeiden tunnelmien paisuttelu, paiskautuvasti maalailevat äänivallit sekä korostunut efektien käyttö.

Haaveellisuuden puolesta Pambikallion kotimaisiksi hengenheimolaisiksi voi sovitella Liekki- ja Burning Hearts -yhtyeitä. Lähimmäs osuu Karina, joka tulee vahvasti mieleen levyn Rauhassa-päätöskappaleesta.

Lapsenomaisen kömpelösti nimetty yhtye herätti välitöntä innostusta vajaa vuosi sitten ilmestyneillä kahdella avaussinglellään. Göteborgissa musiikkiopintojen parissa tavannut kaksikko singahti kotimaiselle popkartalle valmiilta kuulostavana.

Yhdeksän kappaleen albumi ei tarjoa singlejen jälkeen suuria yllätyksiä, mutta laatu kantaa. Yhtye on esitellyt aiemmin parhaat irtokappaleensa, mutta taitavasti kuljetettujen laulujen vetovoima levittyy hienosti reilun puolen tunnin levylle.

Ihailtavan debyyttilevyn soinnillisesta fantasiasta ja taituruudesta pääsee todistetusti nauttimaan myös keikoilla.

Beach House on Alex Scallyn ja Victoria Legrandin yhtye.

Beach House: Once Twice Melody. Bella Union

★★★★

Modernin dreampopin yhdysvaltalainen huippuyhtye, baltimorelainen Beach House on ehtinyt jo kahdeksannen albuminsa seisakkeelle.Victoria Legrandin ja Alex Scallyn yhtye muistetaan Suomessa vierailustaan Flow-festivaalilla 2013.

Jälkiviisaana voi sanoa, että keikka osui yhtyeen huippuun: huomattavan komeasta katalogista huolimatta vuoden 2012 Bloom-albumi nosti Beach Housen nykyiseen suosioonsa ja karisti liiallisen ujostelun rippeet yhteen musiikista.

Avaruudellista ja elokuvallista tähtisumua musiikissaan paisutteleva kaksikko on valjastanut sisäänpäin kääntyneen ilmaisunsa dreampop-oppien mukaisesti kymmenien tuhansien kuulijoiden festivaalihuumaksi.

Perjantaina ilmestyvällä albumilla Beach Housen matka kohti yhä vuolaampaa on saavuttanut jo levymitan: 18 kappaleen indie-maraton kuulostaa siltä kuin yhtye olisi kipannut levylle koko luonnospöytälaatikkonsa sisällön – täysin sattumanvaraisessa järjestyksessä ja ilman aikomustakaan tehdä karsintaa.

Tiettävästi levyllä on mukana kappaleita tuoreiden äänitysten lisäksi kymmenen viime vuoden ajalta.

Once Twice Melodyn fantastisen alkupään materiaali lupailee hirmuisesti, jopa yhtyeen parasta albumia. Superstarin, Pink Funeralin ja New Romancen kaltaiset kappaleet säkenöivät uhmakkaasti kuin kihlajaiset lumimyrskyssä, mutta mittavan levyn loppupuolella uuvahdukselle on vaikea panna vastaan.

Kotitehtäväksi faneille ja muille pitkästyneille: rakenna Once Twice Melodysta kymmenen kappaleen soittolista. Ainekset jopa viiden tähden popteokseen ovat käsillä.

Behm peesaa itseään, Rosita Luu suomirock-perintöä

Behm: Ethän tarkoittanut sitä. Warner

★★★

”Samaa masentavaa paskaa”, Rita Behm kommentoi HS:n viikonlopun jutussa tulevaa toista albumiaan, joka on teemaltaan omakohtainen erolevy. Behmin itsensä tuottama ja kirjoittama avaussingle jatkaa poikkeuksellisen menestysdebyytin reseptiä: Ethän tarkoittanut sitä on riittävän onnistunut radiosingleksi, vaikka haikea pianotausta ja vaimea tamppaus muistuttavat yllätyksettömästi 2000-luvun alun popiskelmästä kuten Jenni Vartiaisesta ja Kentistä. Balladidraamailun sijaan toivon Behmiltä räväkkää, rivakkaa tai uhkarohkeaa. Seuraava kappale voisi kuulemma olla sellainen. Irtopisteitä riimittelystä ”laskemaan kahteen – junalla Lahteen”!

Rosita Luu: Maaginen elävä. Playground

★★★

Kolmannen albuminsa perjantaina julkaiseva ja Emma-ehdokkuuden aiemmin napannut Rosita Luu tekee musiikkia suomirockin perinnöllä. Levyn fokus- ja avauskappale Maaginen elävä helkkyy tosin kuin Suomussalmella etäilevä The Smiths. Letkeästi jytäävä Loistava tulevaisuus kuulostaa Olavi Uusivirralta – siis synteettisesti päivitetyltä suomirockilta. Vaikka albumi soi kompaktin menevästi, niin omintakeisen toteavasti laulavan Rosita Luun eli Merita Bergin vahvuudet korostuvat teksti- ja roolipuolella. Kotikutoinen klangi ja kevyen rappiollinen outsider-lyriikka kuljettavat mielikuvat Leevi and the Leavingsin ja Kauko Röyhkän suuntiin. ”Enkä mä jaksa kuunnella kulttuurikodin murheita”, Berg laulaa.

Animal Collective: Time Skiffs. Domino

★★★

2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen päättyi indien saralla yhteen parhaista levyistä: Merriweather Post Pavilion -albumista tuli häröilevän kokeellisen amerikkalaisen indiepopin merkkipaalu, jonka menestystä Animal Collective vaikuttaa sittemmin pelästyneen. Vasta tuoreella albumillaan elektronisuutta kilkutteluun yhdistävä kvartetti kuulostaa valmiilta myönnytyksiin kuulijan mielenkiinnon ylläpitämisen ja nautinnon suhteen. Passer-by leijuu levollisuutta, ja tutut Beach Boys -tyylin harmoniat ovat kohdillaan. Yhtye ehkä liikkuu, kuten The Guardian kirjoitti, mukavuusalueellaan, mutta sitä on kaivattu.

Metronomy: Small World. Because Music

★★

Beach Housen ja Animal Collectiven tavoin brittiläinen Metronomy loisti edellisen suuren indiebuumin viimeisillä aalloilla vuosikymmen sitten. Viihdepop-sävyisellä English Riviera -ensilevyllä hullaannuttaneen yhtyeen uusin soi valitettavan hengettömänä ja hajanaisena. Näppärän hauskan ja tyylikkään traagisen tilalla on Belle & Sebastianista muistuttavaa nyhveröpoppia (Things Will Be Fine), katteetonta elektropop-hulinaa (Feels Good to Be Back) sekä epämääräistä letkeilyä ja viheltelyä (I Lost My Mind). Small World on niitä levyjä, jollaisia uransa jatkosta kiinnostuneen ja valmiiksi laskusuunnassa liukuvan yhtyeen kannattaisi välttää.