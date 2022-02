Klovniryhmän esitys Aleksis Kiven elämästä ja tuotannosta on huikaiseva ja vauhdikas iloleikki

Klovnit katsovat huumorilla kansalliskirjailijaa.

Aleksis Kivi, Red Nose Companyn kantaesitys Kansallisteatterin suurella näyttämöllä 17.2. Teksti ja dramaturgia Eva Buchwald, Timo Ruuskanen, Linda Wallgren ja Tuukka Vasama. Ohjaus Timo Ruuskanen, Linda Wallgren ja Tuukka Vasama. Harmonikka, musiikin johto Niko Kumpuvaara. Näyttelijät Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama. ★★★★★

Tekisi mieli huudahtaa kuin Nummisuutarien humaltunut Esko: ”Näin ihanata, näin taivaallista, näin rautarohkeata!” Sillä aivan peijakkaanmoisen huikaiseva ja vauhdikas iloleikki on Red Nose Companyn Aleksis Kivi.

Runsaassa kahdessa tunnissa klovnit Mike (Tuukka Vasama) ja Zin (Timo Ruuskanen) käyvät läpi niin Aleksis Kiven elämän kuin tämän tuotannon.

Ihminen löytyy kansalliskirjailijan monumentin takaa.

Fyysisesti notkeitten klovnien ilmaisu istuu kuin nenä päähän Kiven muheviin kansanhahmoihin ja kieleen. Ei pelkoakaan siitä, että Kansallisteatterin suurella näyttämöllä katoaisi jotain klovniteatterin ilmaisuun olennaisesti liittyvästä tiiviistä yleisösuhteesta, anarkiasta ja improvisaation lennosta.

Yleensä klovnit ovat itse musisoineet, ja rokkikeikan henki on leijunut vahvana Miken ja Zinin esityksissä. Rouheutta ei esityksestä puutu nytkään, vaikka instrumentit ovat vaihtuneet enimmäkseen Avantin! jousikvartetin ja Niko Kumpuvaaran käsiin.

Myös Kansallisteatteri on yksi esityksen roolihenkilö, se elää ja hengittää Kiven ja suomalaisen teatterin synnyn tarinaa. Klovnit ottavat kansallisnäyttämön haltuunsa omalla tutulla esiripullaan.

Herkkupaloja ovat muun muassa Timo Ruuskasen kipunoiva Kullervo, Tuukka Vasaman Nummisuutarin Esko historiallisen fondin edessä ja Vasaman Charlotta Raa Leana.

Oman tasonsa esityksiin tuo klovnien humoristinen katse materiaaliin.

Seitsemän veljeksen pikakuvissa ”onpa tässä elämässä elämää ja maailmassa maailmaa” -tyyppisiä sloganeita suoltava Timo saa kunnian olla oman aikansa mattinykänen. Pelkän huumorin voimalla esitys ei käy, vaan rytmitys on taitava suvannosta nousuun, traagisesta koomiseen.

Monella tasolla merkityksiä kerrostava esitys katsoo niin 1800-luvun kansallisen heräämisen liikkeen, fennomanian, nousua ja peilaa sitä tämän päivän tahriintuneeseen kansallismielisyyteen. Kivi ymmärsi fennon, maniaa ei. Suomen kieli oli hänelle tärkeintä ja kirjailija halusi sopua, ”concordia, satan!”

Lavalla ilmiasun saavat tietysti myös niin Kiven teokset teilannut August Ahlqvist kuin Suomalaisen teatterin johtaja Kaarlo Bergbom sekä Kiven tukija ja opettaja Fredrik Cygnaeus ja hyväntekijä Charlotta Lönnqvist.

Vasama, Ruuskanen, ohjaaja Linda Wallgren ja dramaturgi Eva Buchwald ovat niveltäneet lennokkaan luontevasti Kiven elämäntarinan kronologiseen kertaukseen hänen teostensa teemat ja ajankuvan. Läpi käydään köyhyys, viina ja taiteilijuus. Päälle Kiven jälkimaineen vaikutteet suomalaiseen miestaiteilijakuvaan.

Taiteilijuuden edellytysten pohtiminen on esityksen kipeää ydintä. Miten voitaisiin estää Kiven kohtalon toistuminen?

Vasama ja Ruuskanen ovat osoittaneet ennenkin taitonsa kirjallisuuden tarkkaan lähilukuun ja omalakiseen tulkintaan muun muassa Kari Hotakaisen, Ilmari Kiannon ja Miguel Cervantesin teoksista. Viimeksi mainitun vaikutus Kiveen muuten todistetaan esityksessä, eikä Kiveä muutenkaan jätetä kyhjöttämään raukkana kansalliseen kirjailijanurkkaukseen. Kiven traagisesta kohtalosta huolimatta päällimmäiseksi jää ilo, se elämän iloleikki.

Esitys on sillä lailla helppo, että se on ajoittain jopa turhan selittelevä. Kiven tuotantoa ei ole tarvis tuntea edes takakannestaan, mikä ajoittain riistää katsojalta tunnistamisen riemun. Valinta on ymmärrettävä kaikenikäisille kiertueteatteria tekevälle Red Nose Companylle. Koulujen soisi ottavan esityksen opinto-ohjelmaansa.

Jousikvartetti (Kamariorkesteri Avanti!) Eriikka Maalismaa, Terhi Paldanius, Olga Reskalenko, Joasia Cieślak. Musiikin sovitus Marzi Nyman ja Niko Kumpuvaara. Lavastus ja pukusuunnittelu Tarja Simone, valosuunnittelu Ville Virtanen. Esitys on Kansallisteatterin, Jyväskylän kaupunginteatterin, Lahden kaupunginteatterin, Kuopion kaupunginteatterin, Tampereen Työväen Teatterin, Turun Kaupunginteatterin sekä Kamariorkesteri Avanti!:n yhteistuotanto.