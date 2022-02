Täydellisyyden tavoittelijana Kenny Gorelick haluaa, että hänen haastattelunsa on paras, minkä ohjaaja Penny Lane on kuvannut. Hän onkin mahtava haastateltava.

Saksofonisti ja säveltäjä Kenny Gorelick on yhä tyytyväinen siitä, että pääsi Guinnessin ennätystenkirjaan soitettuaan yhtä ja samaa ääntä tauotta 45 minuuttia ja 47 sekuntia.

Dokumentista Listening to Kenny G (2021) selviää, että Kaliforniassa asuva Gorelick arvostaa muitakin numeroin mitattavia saavutuksiaan. Kuten kovaa tasoitustaan golfissa sekä sitä että, hänen äänitteitään on ostettu vuodesta 1982 lähtien jo 75 miljoonaa kappaletta. Se on ennätysmäinen määrä instrumentalistille ja nostaa hänet myyntitilastoissa samaan sarjaan muun muassa Nirvanan, Bob Marleyn ja Shakiran kanssa.

Maine ja menestys eivät silti ole taanneet taustamusiikkimaista ”smooth jazzia” esittävälle Gorelickille laajaa arvostusta – jos muusikoilta, kriitikoilta ja tutkijoilta kysytään. Päinvastoin: taiteilijanimeä Kenny G käyttävä, korkkiruuvikiharoita tavaramerkkinään pitävä Gorelick (s. 1956) on ollut koko uransa vieroksuttu ja aika ajoin jopa vihattu, avoimen julkisen pilkan aihe.

Ohjaaja Penny Lanen oivallus on, että puolentoista tunnin henkilökuvassa hän kuuntelee myös Gorelickia karsastavia ja syventää samalla keskustelun koskemaan muun muassa vastaanottoa, musiikillista makua ja merkitystä sekä musiikkikritiikkiä. Kaikista haastatelluista huippu on kuitenkin Gorelick itse: avoin, vilpitön, itseironinen, karismaattinen. Täydellisyyden tavoittelijana hän haluaa, että haastattelu on paras, minkä Lane on kuvannut.

Runsaalla arkistomateriaalilla täydennetty Listening to Kenny G on monin verroin kiinnostavampi kuin perinteinen hymistelevä muotokuva, jossa mielistellen todistellaan päähenkilönä olevan muusikon puolijumalallista suuruutta.

Listening to Kenny G, HBO Max.