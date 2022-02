American Song Contest lainaa muotonsa eurooppalaiselta serkultaan: vastakkain ovat Yhdysvaltain eri alueet.

Jo vuosia on huhuttu Yhdysvaltain omista Euroviisuista, valtavan maan omasta musiikkispektaakkelista. Nyt American Song Contest on vihdoin todellisuutta.

Televisioyhtiö NBC näyttää kilpailua Yhdysvalloissa 21. maaliskuuta lähtien, jolloin nähdään ensimmäinen kahden tunnin livelähetys.

Kaikkiaan kilpa kestää kahdeksan viikkoa. Loppukilpailu on 9. toukokuuta eli päivää ennen kuin Torinosta välitetään Eurovision laulukilpailuiden ensimmäinen semifinaali.

Kisa nähdään Suomessa tuoreeltaan: Yle näyttää kilpailun 25. maaliskuuta alkaen. Jokainen kahdeksasta jaksosta on nähtävissä Yle Areenassa perjantaisin kello 6 ja TV2:ssa perjantai-iltaisin kello 21.50. Lisäksi jakso on nähtävissä uusintana sunnuntai-illan prime-timessa.

American Song Contestin juontajat ovat räppäri Snoop Dogg sekä laulaja, näyttelijä ja ensimmäisen American Idol -kilpailun vuonna 2002 voittanut Kelly Clarkson.

Kyseessä on suuren luokan tuotanto, josta vasta nyt alkaa tihkua tarkempaa tietoa.

Mistä jättituotannossa siis on kyse?

Muoto on lainattu kilpailun eurooppalaiselta serkulta. Luvassa on kolme karsintavaihetta, semifinaalit ja finaali.

Yhdysvaltain parhaan laulun pokaali ojennetaan lopuksi yhdelle osavaltiolle tai alueelle.

Kaikkiaan mukana on 56 soololaulajaa, duoa tai yhtyettä. Kilpailijat ilmoitetaan myöhemmin, samoin isäntäkaupunki. Voittajakappaleesta äänestävät sekä fanit että musiikkialan ammattilaisista koostuva tuomaristo.

Kun NBC mainosti kilpailua Twitterissä joulukuussa, se nimitti kisaa ”suurimmaksi livemusiikkitapahtumaksi, jonka Yhdysvallat on koskaan kohdannut”.

Mielenkiintoiseksi konseptin tekee tässäkin tapauksessa se, että vastakkain ovat eri alueet.

Mukana ovat kaikki Yhdysvaltain 50 osavaltiota, viisi Yhdysvaltain territoriota sekä maan pääkaupunki Washington D.C. Nämä viisi territoriota edustavat Tyynenmeren saaria: kisaan tuovat omat edustajansa Amerikan Samoa , Guam, Pohjois-Mariaanit, Puerto Rico sekä Yhdysvaltain Neitsytsaaret.

Luvassa on siis lähes takuuvarmasti erittäin monipuolinen kirjo erilaista musiikkia ja esityksiä, sillä eri osavaltiot ja alueet ovat keskenään hyvinkin erilaisia.

Mukana on alueita Alaskasta etelävaltioihin, Appalakeilta New Yorkiin ja Amerikan Samoalta Floridaan.

Kuullaanko amerikkalaista nykypoppia, vai onko luvassa myös hiphoppia, jazzia, Appalakkien perinteitä, bluegrassia ja kantrimusiikkia – esimerkiksi?

On myös kiinnostavaa tutkia, missä määrin amerikkalaiset löytävät itsestään itseironisen puolen, saman joka on joka vuosi nähtävissä Euroviisuissa.

Amerikkalaisia on totuteltu Euroviisujen osin omalaatuiseen luonteeseen muun muassa Netflixin suositun Story of Fire Saga -komediaelokuvan avulla. Itse Euroviisuja amerikkalaiset eivät ole intoutuneet sankoin joukoin katsomaan: finaalit ovat keränneet vain joitain kymmeniä tuhansia katsojia.

Nähtäväksi jää myös, minkälaisia geopoliittisia ongelmia asetelma tuottaa Yhdysvalloissa, kun Euroviisuissakin eri maiden välillä on havaittavissa monenlaisia jännitteitä. Tunnetusti erilaiset blokit äänestävät toisiaan vuodesta toiseen.

Jos Euroviisuissa vastapooleina toimivat karkeasti ottaen itä ja länsi, niin American Song Contestissa suurimman vastapoolin muodostavat otaksuttavasti konservatiivinen Amerikka ja liberaali Amerikka.

Usein Euroviisujen esityksissä on nähtävissä hienovaraisia viittauksia poliittiseen tilanteeseen.

Esimerkiksi tänä vuonna Ukraina on lähettämässä kilpailuun hyvin kansallismielisen, Ukrainan omaa lauluperinnettä ja hiphoppia yhdistävän esityksen, joka nostaa esiin maan historiaa ja ”vapaita ihmisiä, jotka elävät vuosisatojen myrskyjen väleissä”. Tini Zabutykh Predkiv eli ”Unohdettujen esi-isien varjot” ei jätä epäselväksi, mitä Ukrainassa toivotaan: rauhaa.

Kuinka Yhdysvaltain omat sisäiset erimielisyydet näkyvät laulukilpailussa, se jää nähtäväksi.

Uuden show’n vastaava tuottaja Ben Silverman näkee Yhdysvaltain kilpailun kuitenkin ennen kaikkea maata yhdistävänä asiana.

”Amerikka on hajanaisempi kuin koskaan ja meillä on käsissämme paljon asioita, jotka erottavat meitä. Mutta yksi asia, joka todella yhdistää meitä, on kulttuurimme. Kilpailu voi yhdistää meitä juhlistamalla kulttuurimme monimuotoisuutta ja sen eroja. Kulttuurissamme rakastetaan musiikkia ja laulua ja nyt kokoonnumme kaikki tämän asian äärelle”, Silverman sanoi musiikkisivusto NME:lle.

Alun perin Yhdysvaltain viisuja oltiin järjestämässä jo yli 15 vuotta sitten. Ajatuksena oli luoda tuolloin kilpailija suositulle American Idol -formaatille. Ben Silverman kertoi taannoin ajaneensa kilpailua eteenpäin jo 20 vuotta, myös toimiessaan NBC:n johtajana.

Mukana tuottajina ovat myös ruotsalaiset tv-alan konkarit Christer Björkman, Ola Melzig, Anders Lenhoff ja Peter Settman. Tästä joukosta löytyy vuosikymmenten osaamista muun muassa Euroviisujen ja Melodifestivalenin parista..

American Song Contestin formaattiin on saatu oikeudet Euroopan yleisradioyhtiö EBUlta. Mukana sopimuksessa on myös Silvermanin johtama Propagate-yhtiö.