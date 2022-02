Ruotsalaisen Lena Bivnerin suuri rakkaus muuttui vähitellen nöyryytykseksi ja tyranniaksi. Lopulta hän oli omaksunut roolin, jossa hänen ainoa tehtävänsä oli palvella miestään ja toteuttaa hänen oikkujaan.

Peter kieltäytyi päästämästä irti. Hän riuhtoi minua edestakaisin. Eikä sekään vielä riittänyt, vaan väänsi minut ympäri vielä puoli kierrosta näyttääkseen minulle kaiken pahan alun ja juuren – vedenkeittimen.

”Täällä ei kuulu näyttää tältä! Etkö tajua? Ei se ole sulle mitään uutta, meillä oli sopimus”, hän hoki.

Edellä oleva tekstinpätkä on Lena Bivnerin kirjasta Helvetti, jota kutsuin rakkaudeksi (suom. Heidi Lehto). Jokin algoritmi oli sen kuunneltavakseni poiminut. Tunnetasolla satunnainen tuttavuus osoittautuikin sitten myrskyisäksi. Kirjan edetessä tunsin jopa vihaa Peteriksi kutsuttua miestä kohtaan.

Hetkittäin tunsin suuttumusta myös kirjan kirjoittajaa kohtaan.

Miksei se puolustaudu?

Miksei se lähde?

Mikä sitä vaivaa?

Tiedän, että narsismista ja epäterveistä parisuhteista kertovia kirjoja on ilmestynyt viime vuosina hurjaan tahtiin, mutta tämä oli ensimmäiseni. Siinä Bivner kertoo viidestä vuodestaan miehen kanssa, joka murtaa hänet pala palalta.

Suhteen alku on onnellista aikaa, kuten kai usein narsismiin taipuvaisten miesten kanssa on. Peter on pitkä ja hoikka mies, ja ruskeissa silmissä on lämmin katse. Seksiä on paljon, ja se on hyvää.

Bivnerin ystävät onnittelevat häntä, ja Bivner uskoo auvon jatkuvan loputtomiin.

Sitten tulee ensimmäinen särö, risahdus. Äkkiarvaamatta Peterin ilme synkistyy. Hän alkaa syyttää naista jostain mitä tämä ei ymmärrä.

”Oli taas tapahtunut jotain, vaikka mitään ei ollut tapahtunut”, Bivner tilannetta kuvailee.

Oli tapahtunut jotain, vaikka mitään ei ollut tapahtunut.

Sellainen rikkoo ihmisen.

Tämän jälkeen vastaavia tapahtumia tulee eteen päivittäin. Mikä tahansa väärä sana tai väärä ilme voi aiheuttaa miehen itkupotkuraivarin. Ihanasta Peteristä on nopeasti kuoriutunut esiin tyrannimainen mies, nalkuttava vaimo ja uhmaikäinen lapsi kaikki samassa paketissa.

Pian Bivner oppii tottelemaan miehen älyttömimpiäkin käskyjä nurkumatta. Hän oppii, ettei lomalla saa lukea sanomalehteä aamiaispöydässä. Ettei vedenkeitintä saa jättää tiskipöydälle.

Ja ettei sahramia missään tapauksessa saa unohtaa kauppaan.

Pienten vaatimusten rinnalle tulevat suuret uhraukset. Pian Bivner huomaa, ettei voi tavata ystäviään miehen mustasukkaisuuskohtauksien takia.

”En näe mitään ristiriitaa siinä, että voi olla parisuhteessa ja kuitenkin tavata ystäviään”, hän yrittää vakuuttaa.

Turhaan.

Vähitellen epänormaali muuttuu normaaliksi. Bivner oppii lukemaan merkkejä. Hän tajuaa silmänräpäyksessä, milloin Peterin katse tummuu tai vartalo kivettyy.

Kaikki tehdään ylivertaisena itseään pitävän miehen arvaamattoman mielen mukaan. Itse Peter ei tunnu missään vaiheessa tiedostavan käytöstään.

”Sä et tosiaankaan käy täysillä. Minäkö muka en osaa tehdä kompromisseja. Ethän sä vittu osaa kompromissien aakkosiakaan”, Peter kiljuu ääni kimeänä ja sylki roiskuen.

Usein öisin Bivner tuntee lapaluissaan Peterin vaativan sormen.

Tämä haluaa keskustella.

Se tarkoittaa uuvuttavaa monologia.

Tilanteesta kärsivät tietysti myös lapset. Sekä Bivnerillä että Peterillä on kaksi lasta edellisistä liitoista, ja Peterin lapset vaikuttavat jo valmiiksi oppineen vaikenemaan.

Ajan myötä myös Bivnerin lapset oppivat vetäytymään ja elämään jatkuvassa epävarmuuden tilassa. Hiljaisena he häpeävät miestä mielistelevää äitiään, joka pyytelee anteeksi yhä uudelleen ja uudelleen.

Eikä nöyryytyksistä tule loppua. Kun märkiä pyyhkeitä ei ole ravisteltu oikein, Bivnerin on näytettävä miehen edessä, miten ne oikeaoppisesti ravistellaan. Ohjeet on myös toistettava ääneen.

Ja melkein joka päivä on tapahtunut jotain, vaikka mitään ei ole tapahtunut.

Pitkään kulissit pysyvät pystyssä, mutta lopulta muutkin kuin lapset näkevät asioiden todellisen laidan.

Bivnerin terapeutti kehottaa häntä lähtemään.

Harvat jäljelle jääneet ystävät kehottavat häntä lähtemään.

Ja Bivner lähteekin, mutta palaa sitten takaisin kuin hakattu koira ja entistä tiukempi remmi mukaan.

Siinä vaiheessa kirjaa kiroilin jo ääneen.

Helvetti, jota kutsuin rakkaudeksi keskittyy Lena Bivnerin tarinaan, mutta loppupuolella se laajenee yleisemmälle tasolle. Tilanteen ratkettua Bivner käy tapaamassa Peterin entisiä naisystäviä, ja nämä vahvistavat erään henkistä väkivaltaa sisältäviä suhteita koskevan tutkimustuloksen.

Yhtä uhrityyppiä ei ole, vaan lähes kuka tahansa voi ajautua epäterveeseen suhteeseen. Bivnerin tapaamat naiset ovat hyvännäköisiä, puoleensavetäviä ja sosiaalisia ihmisiä, joilla oli hyvät työpaikat ja paljon ystäviä.

Myytti on myös se, että tyrannimies etsisi uhrikseen heikolla itsetunnolla varustettuja naisia. Osa heistä jopa haluaa murtaa henkisesti nimenomaan vahvan ja menestyvän ihmisen.

Usko pois: sama voisi tapahtua sinullekin.

Peterissä itseäni hämmästytti yksi asia. Hän ei vaikuta kovin älykkäältä, vaikka olin ajatellut noin voimallisen manipuloinnin sellaista vaativan.

Muiden kaltaistensa tavoin Peter löytää kumppanistaan jokaisen heikon kohdan, ja käyttää niitä säälimättä hyväkseen. Hänen oma käytöksensä vaihtelee henkisen kiduttamisen ja katuvaisten romanttisten performanssien välillä, eikä hänelle tuota vaikeuksia vakuuttaa rakkauttaan.

Pariskunnan elämään mahtuu seesteisiä päiviä, jopa viikkojakin.

Mutta huonojen aikojen palatessa Bivner huomaa elintilansa taas vähän pienentyneen.

Tietenkään ei ole järkeä suuttua uhrille, saati syyllistää Bivneriä. Ymmärrystä tai sääliä Peteriä kohtaan on sen sijaan vaikea tuntea. Kirjassa viitataan muutamaan kertaan hänen vaikeaan lapsuuteensa, ja epäilemättä miehen sisällä jokin haavoittunut pikkupoika huutaa ulos pelkoaan.

Silti myötätuntoni on tiukassa.

Paskiainen on paskiainen, vaikka kuinka olisi kokenut rakkaudettoman lapsuuden.

Lopulta Lena Bivner on siinä tilassa kuin pitkään jatkuneen henkisen väkivallan uhrit ovat.

Hänen uskonsa omiin kykyihin on nollassa. Hän ei pysty suunnittelemaan mitään, koska kaikki on kiinni miehen vaihtelevasta mielialasta, ja hän on jatkuvasti varuillaan.

Elämällä on yksi tavoite: miehen miellyttäminen.

Myöskään seksi ei tuota enää nautintoa vaan jokapäiväisestä aktista on tullut rasite. Hän ei silti uskalla kieltäytyä, vaikka inhottaisikin.

Nukkuessaan hän narskuttaa hampaitaan.

Viimein Bivner päättää lähettää kysymyksen sanomalehden asiantuntijalle, joka vastaa palstallaan lukijoille.

Tämä vastaa pitkästi ja huolellisesti. Ydinkohta on tämä:

”Loppupuolella esittämäsi kysymys ’miten saatoin päätyä tähän?’ on sinänsä tärkeä mutta tämänhetkisessä tilanteessasi toisarvoinen. Aikaa ei ole hukattavana. Päätä tuo parisuhde, äläkä koskaan enää palaa. Älä jää hoitamaan hänen reaktioitaan. Millään muulla ei ole nyt merkitystä kuin sillä, että heräät ja lähdet. Älä katso taaksesi. Juokse, jos siltä tuntuu, mutta jätä se mies. Heti.”

Bivnerin kirjan lopussa on parikymmenkohtainen lista, jolla lukija pystyy arvoimaan oman tilanteensa. Itse tiivistäisin lukemani yhteen ohjeeseen:

Jos sinusta jatkuvasti tuntuu, etteivät sinuun ja kumppaniisi päde lainkaan samat säännöt ja velvoitteet, kannattaa pysäyttää asioiden vääjäämätön eteneminen.

Ja kävellä pois.

Taakseen katsomatta.

Naisten Linja on tarkoitettu kaikenikäisille väkivaltaa kokeneille tai väkivallasta huolestuneille naisille ja tytöille. Voit ottaa yhteyttä myös, jos olet huolissasi läheisestäsi. naistenlinja.fi, puh. 0800 02400.

Lena Bivner: Helvetti, jota kutsuin rakkaudeksi (Helvetet jag kallade kärlek). Suomentaja Heidi Lehto, lukija Elina Saarela. Ordberoende förlag.