Jouko Sirola antaa kuulopuheiden määrittää Suomen – vaan missä määrin puheisiin voi luottaa?

Jouko Sirolan kirjassa suomalaiset ovat puheliasta väkeä. He kehuvat ja parjaavat auliisti omaa kotikuntaansa ja siinä samassa muitakin.

Romaani

Jouko Sirola Ihmeellinen matka. Teos. 534 s.

Faktat sikseen, nyt mennään puheiden ja huhujen mukaan. Jouko Sirolan yli 500-sivuinen Ihmeellinen matka kiertää koko Suomen reunoja myöten. Matka alkaa Pernajasta, nousee rajaseutuja myöten Lappiin ja laskeutuu länsirajaa ja rannikkoa pitkin takaisin.

Ennenkin Sirola on ollut matkalla ilman googlea ja paikantimia. Vuoden 2012 Lumottu niitty kertoi kävelystä Länsi-Uudellamaalla vanhan kartan ja tiedon varassa.

Matkalla raikuu paikallisen väen puhe, johon suurin osa kirjasta perustuu tai on perustuvinaan. Ristiriitaisiin kommentteihin. Ehdottomiin ja epäileviin näkemyksiin.

Keskushenkilöä nimitetään yksinkertaiseksi matkaksi: hän vain kuuntelee ja rekisteröi, mitä hänelle kerrotaan. Tässä kirjassa suomalaiset ovat puheliasta väkeä. Niinpä he kehuvat ja parjaavat auliisti omaa kotikuntaansa ja siinä samassa muitakin.

Puhujana on yleensä ryhmä, hienosti sanottuna kollektiivinen subjekti. Heitä karrikoidaan ja yleistetään reilusti.

Tähän tapaan puhutaan Kemissä: ”Ammattiyhdistysaktivistit eivät ole ahdasmielisiä. Heistä vain puhaltaa epäluuloisuuden henki, johon kuuluu kylmäkiskoinen tyypittely, violettiasuiset naiset sanovat ja vilkaisevat miehiinsä kuin kiristääkseen näkymätöntä liekaa.”

Jo Pernajan kalastajat taas tietävät kertoa, että ennen järjestettiin sadat juhlat vuodessa joukkotappeluineen. Saadaan lukea, että kotkalaiset ovat ”järkiään raadollisia ja lakonisia.” Tai että porilaiset ovat rehellisiä ja sanovat suoraan. Vastaavia luonnehdintoja mahtuu mukaan varmaan satoja.

Ei kaikki ole Sirolan kyydissä pelkkää jutuniskua ja fabulointia. Tarkat maisemakuvaukset tuovat tarpeellista vaihtelua puhujien kuorolle. Ja faktojakin on mukana lopulta aika lailla, kunhan ne sijoittuvat paikallisten puhujien suuhun. Muutaman kerran lipsahtaa esiin ikään kuin kaikkitietävän kertojan näkökulma.

Kun Sirola kirjoittaa matkan edistyessä rajaseudulla, että liittoutumisen myötä kansakunnan identiteetti jouduttaisiin miettimään uudestaan, kyse on jo esseestä ja älykön puheesta.

Kyllä sitä mahtuisi mukaan lisääkin. Sirolan idea on kyllä loistava, ja niin on toteutuskin. Sitä on vaikea verrata muihin, vaikka Veikko Huovinen Veitikoineen välähtää mielessä pari kertaa.

Idea on myös hullunrohkea. Faktojahan sitä kaivataan, ei kuulopuheita. Ihmeellinen matka onnistuu osoittamaan, miten paljon todella olemme kuulopuheen varassa. Tai ainakin se kysyy meiltä, missä määrin todella tarkastelemme maailmaa faktojen varassa.

Ja mitä ne lopulta ovat?

Ja silti kirja liikkuu usein konkreettisten huolten parissa. Ihmisten puheet muistuttavat myös jokaisen seudun elinkeinorakenteesta. Siitä, kuinka pitkälti eletään tuotannon ja työnjaon mukaan, sen mukaan muodostuu myös maailmankuva ja uhat.

Mukana on muistutuksia luonnon muutoksesta: ”Metsien lajisto köyhtyy, pikkunisäkkäät häviävät”, kertoo Kokkolassa ”villatakkinainen”.

Tässä mielessä Ihmeellinen matka pudottelee myös ikäviä faktoja, vaikka sen näkökulma on koko ajan päältä päin neutraali, kuuntelijan ja havaitsijan.

Loppupuolella puhujina on enemmän yksittäisiä ihmisiä. Muitakin puhujia on, kuten Porin henki tai espoolaiset valvontakamerat.

Romaani, jos tätä sellaiseksi nimetään, on yhdelle lukemalle vain liian laaja. Ainakin Lapissa viivytään liian pitkään. Poromiehistä saadaan paljon puhetta, ja siitä, että poroja vain ei juuri näy.

Parhaiten Ihmeellinen matka toimii pieninä jaksoina kerrallaan, vaikka terävän kaunokirjallisina viikko- tai päiväpakinoina, yksi paikkakunta kerrallaan.