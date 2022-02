Nuoret taiteilijat Otto Antikainen, Fanny Söderstöm ja Senja Rummukainen tarjosivat Beethovenin kolmoiskonsertosta yhtenäisen, omalakisen tulkinnan, joka oli enemmän kuin osiensa summa.

Klassinen

Radion sinfoniaorkesteri Musiikkitalossa 18. helmikuuta. Joht. Nicholas Collon, sol. Otto Antikainen, Senja Rummukainen, Fanny Söderström. Beethoven, Dvořák.

Radion sinfoniaorkesteri soitti perjantaina pitkästä aikaa melkein täydelle Musiikkitalolle. Ylikapellimestari Nicholas Collon toivotti alkupuheenvuorossaan yleisön tervetulleeksi takaisin. Myös ohjelma oli valoisuudessaan tarkoitukseen sopiva: Beethovenin kolmoiskonsertto C-duuri ja Dvořákin harvoin kuultu kuudes sinfonia D-duuri.

Collon kertoi alkupuheenvuorossaan, että RSO ei ole soittanut sinfoniaa yli 20 vuoteen. Se on eheästä muodostaan huolimatta jäänyt säveltäjänsä kolmen myöhäisemmän sinfonian varjoon.

Beethovenin kolmoiskonsertto valmistui vuonna 1804. Sitä on joskus pidetty ansioiltaan hieman vähäisempänä kuin joitain muita säveltäjänsä saman ajan teoksia, koska musiikillisia kontrasteja ja jännitettä on niukemmin – vaikka outoahan se on ajatella, että kaikkien teosten pitäisi hakea voimansa samoin keinoin.

Solisteina soittivat pianisti Fanny Söderström, viulisti Otto Antikainen ja sellisti Senja Rummukainen. Rummukaisen eloisa ja ilmaisuvoimainen soitto lähetti teoksen lentoon – sellostemma on konsertossa erityisen virtuoosinen, koska se liikkuu niin korkeassa rekisterissä. Antikainen vastasi elegantilla, yksityiskohdat huomioon ottavalla fraseerauksella. Söderströmin läsnäolo oli intensiivistä, fraasit irtonaisia ja artikuloituja.

Ennen kaikkea tulkinnassa vakuutti, että se oli kolmen ihmisen yhteinen. Jokaisen persoonallisuus sai tilaa tulla esiin omanlaisenaan, mutta he soittivat yhdessä, toisiaan kommentoiden. Rajat hälvenivät ja kolmoiskonsertosta tuli enemmän kuin konsertto; se oli kolmen ihmisen kamarimusiikillinen, ajankäytössään sekä luonteva että omalakinen, yhteen hengittävä ja yhdessä etsitty näkemys, johon myös sirosti soittanut orkesteri liittyi, ei pelkästään säestäjänä vaan kokonaisuuden osana.

Itse olisin kolmoiskonserton jälkeen kestänyt vähän tummasävyisempääkin kuultavaa kuin Dvořákin kuudes sinfonia, mutta toisaalta Collonin vahvuus on tuoda muusikoista esiin soittamisen ilo, ja siihen sinfonia tarjosi erinomaiset puitteet. Ensimmäinen osa oli energinen ja irtonainen. Ajoittain olisin kaivannut tarkkuutta, hetken magiaa; näkemyksen kirkkautta siitä, mikä Collonin vision mukaan sinfoniassa on oleellisinta.

Toinen osa vakuutti, sen viipyilevyys ja haikea melankolinen tunnelma, haluttomuus havahtua todellisuuteen, huomion suuntaaminen lammesta heijastuvaan maisemaan sen sijaan, että katsoisi, mistä kuvajainen on peräisin. Scherzo oli karaktääreiltään rikas, triossa kuulsi hetkellinen tuskakin. Finaali päättyi riehakkaisiin tunnelmiin.