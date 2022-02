Elokuva- ja televisiotutkimusta voi opiskella Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa jatkossa vain maisteriohjelmassa.

Helsingin yliopisto on päättänyt leikata elokuva- ja televisiotutkimusta ja tarjoamaansa alan opetusta. Päätöksen mukaan humanistisessa tiedekunnassa ei voi enää jatkossa tehdä kandiopintoja elokuvan ja television alueelta. Kandiopinnoilla tarkoitetaan alempaa korkeakoulututkintoa.

Muutos astuu voimaan ensi vuonna ja kestää ainakin lukuvuoden 2026 loppuun.

Elokuva- ja televisiotutkimuksen professorina Helsingin yliopistossa toimiva Henry Bacon on tyrmistynyt tiedekuntaneuvoston tiistaina tekemästä päätöksestä.

”Suomesta poistetaan tai ainakin typistetään keskeinen kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen ja opetuksen ala. Se on myös pois yliopiston kolmannesta tehtävästä eli siitä, miten yliopiston pitäisi näkyä yhteiskunnassa laajemmin”, Bacon sanoo.

Elokuva- ja televisiotutkimusta voi jatkossa opiskella Helsingin yliopistossa vain maisteriopintoina.

Aiemmin HS kertoi, että vaarassa oli teatteritieteen opetus ja taustasyynä yliopistojen rahoituksen kiristyminen.

Tiedekunnan varadekaani Minna Palander-Collin perustelee opetuksen typistymistä elokuva- ja televisiotutkimuksen lyhyellä historialla Helsingin yliopistossa, ja tästä juontuvalla oppiaineen henkilöstön vähyydellä.

”Elokuva- ja televisiotutkimuksessa on koko aikana ollut palkattuna vain yksi henkilö. Tilanne on ollut kohtuuton yhdelle professorille. Painotus maisterivaiheeseen on siksi järkevä, silloin painotetaan enemmän tutkimuspäätä”, Palander-Collin sanoo.

Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmassa muissa oppiaineissa on moninkertainen määrä opettajia, kuten esimerkiksi yleisessä kirjallisuustieteessä. Miksi typistys kohdistuu juuri elokuva- ja televisiotutkimukseen?

”Me emme voi siirtää opettajia kirjallisuustieteestä elokuvaan, koska henkilöt ovat pitkälti erikoistuneet. Olisi hyvä, jos voisi aukkopaikkaan jonkun palkata, mutta emme voi irtisanoa, emme siirrellä emmekä myöskään palkata lisää.”

Takasyynä on siis lopulta raha?

”Siitä ja sen puutteesta on lopulta kyse”, Palander-Collin sanoo.

Helsingin yliopiston lisäksi elokuva- ja televisiotutkimusta opetetaan myös Turun ja Oulun yliopistoissa, mutta Bacon huomauttaa, että hän on viimeinen professori Suomessa elokuva- ja televisiotutkimuksen nimikkeellä.

”Muissa Pohjoismaissa Islantia lukuun ottamatta on useita yliopistoja ja useita professoreja. Tämä on iso askel taaksepäin. On täysin kiistämätöntä, että ala on todella tärkeä, keskeisimpiä kulttuurin ja yhteiskunnan toimintamuotoja nykymaailmassa. Miten ihmeessä sen tutkiminen ja opettaminen ei olisi tärkeää, suorastaan prioriteetti?” Bacon ihmettelee.

Dosenttina elokuva- ja televisiotutkimuksessa toimiva Jaakko Seppälä sanoo, että pelkkään maisteriohjelmaan siirtyminen on absurdia. Seppälä pelkää, että opiskelijoilta puuttuu maisteriohjelmaan tullessaan perustiedot opetettavasta alasta.

”Voidaanko silloin olettaa, että opiskelijat tuntevat elokuvahistoriaa tullessaan tekemään tutkielmia elokuvan historiasta. Miten varmistamme, että opiskelijalla, joka ryhtyy analysoimaan elokuvia, on perustiedot ja käsitteet hallussa elokuvien analysoinnista?” Seppälä sanoo.

Elokuva- ja televisiotutkimus on ollut Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa vuosia lapsipuolen asemassa. Vasta vuonna 2017 tutkimusalasta tuli tasavertainen muiden perinteisempien taiteentutkimuksen oppiaineiden kanssa.

Professori Bacon on ollut ainoa vakituinen työntekijä oppiaineessa, jossa opiskelijoita on ollut vuosittain noin kymmenkunta. Opiskelijat olivat huolissaan oppiaineen tulevaisuudesta vuonna 2019, jolloin lehtoraattipesti jäi täyttämättä.

Professori Baconin mukaan elokuva- ja televisiotutkimus on ollut vuosia opiskelijoiden parissa suosittu oppiaine taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmassa. Muihin oppiaineisiin kuuluvat estetiikka, musiikkitiede, teatteritiede sekä kirjallisuustiede.

Dosentti Seppälän mukaan laitokselta valmistuneet ovat sijoittuneet työelämässä muun muassa tutkijoiksi, elokuvateattereiden ohjelmistosuunnittelijoiksi, toimittajaksi ja tiedottajiksi sekä elokuvakulttuurista ja yleensä kulttuurista vastaaviin tehtäviin kuntiin tai Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin.

”Peter von Bagh aina haukkui suomalaista yliopistomaailmaa elokuvan väheksymisestä. Olen sitä kuvaa yrittänyt itse muuttaa toiseksi, mutta nyt täytyy myöntää, että Petteri taisi olla oikeassa. Elokuva ei nauti vieläkään sitä arvostusta minkä se ansaitsisi”, professori Bacon sanoo.