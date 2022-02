New Yorkin seurapiireihin uivan Anna Sorokinin tarinassa riittää ällisteltävää, mutta varsinainen koukku puuttuu ja jaksot tuntuvat ylipitkiltä.

Ennen kuin Anna Delvey pidätettiin vuonna 2017, hänet tunnettiin saksalaisena miljoonaperijänä, joka pukeutui kalliisiin designer-vaatteisiin ja asui hulppeissa hotelleissa. Nykyään tiedetään, että hän syntyi Moskovan lähistöllä ja että hänen nimensä on Anna Sorokin. Sarja Inventing Anna kertoo tosihuijarin tarinan.

Ja tarinassa riittää ällisteltävää.

Netflix-sarja lähtee liikkeelle siitä, kun Sorokin (Julia Garner) on jo jäänyt kiinni petoksistaan. Hän on satoja tuhansia velkaa hotelleille ja yksityishenkilöille, ja hän on väärentänyt tietoja saadakseen kymmeniä miljoonia rahoittajilta. Nyt Sorokin istuu Rikersin vankilassa odottamassa oikeudenkäyntiä.

Toinen päähenkilö on kuvitteellisen Manhattan-lehden toimittaja Vivian Kent (Anna Chlumsky), joka kiinnostuu tapauksesta. Vaikka sarja ei seuraakaan tositapahtumia uskollisesti, Vivianillakin on todellinen henkilö innoittajanaan: Jessica Pressler kirjoitti New York Magazineen paljastusartikkelin, johon koko sarja pohjaa.

Yhdeksänosainen Inventing Anna on kultasormi Shonda Rhimesin käsialaa. Hänet tunnetaan muun muassa sarjojen Greyn anatomia ja Skandaali luojana sekä Bridgertonin tuottajana. Niin paljon kuin Inventing Anna mainituista eroaakin, yhteistä ovat ihmissuhdepainotus ja kysymykset vallasta.

Sitä mukaa kun Vivian Kent selvittää tapahtumien kulkua, katsojalle näytetään takaumia. Niiden kautta selviää, kuinka Delvey rakentaa verkostonsa ja maineensa.

Delveyn salaisuus jää silti salaisuudeksi. Hahmon aksentti on tarkoituksellisen sekava, eikä hänen karismansa ole ilmeinen. Ja vaikka tarina on ällistyttävä, varsinainen koukku puuttuu. Rikkaiden piireihin uidaan vain näyttelemällä rikasta.

Tunnin mittaiset jaksot tuntuvat epätasaisilta ja ylipitkiltä.

Anna Chlumsky esittää Manhattan-lehden toimittajaa Vivian Kentiä, joka kiinnostuu Sorokinin tapauksesta. Viviania innoittaa todellinen henkilö Jessica Pressler. Tämä kirjoitti New York Magazineen paljastusartikkelin, johon koko sarja pohjaa.

Puutteistaan huolimatta Inventing Anna heijastaa osuvasti uutta amerikkalaista unelmaa: kun työnteko ei enää vie huipulle, huijaamalla pääsee eteenpäin. ”Hän edustaa sitä, mikä Amerikassa on vikana – eikä hän edes ole amerikkalainen”, kuten Sorokinin tapauksen syyttäjä toteaa.

Vedättäminen ei ole sarjassa ainoastaan Sorokinin harteilla. Toimittaja Kentin aiempi työkömmähdys liittyy huijaamiseen, ja nelosjaksossa piipahtaa Billy McFarland, katteettomiin lupauksiin pohjaavaa Fyre-festivaalia järjestävä hahmo. Jokainen tavoittelee omaa etuaan.

Jossain syvällä kulkee huomio siitä, että menestymispeli on peukaloitu rahakkaiden eduksi. Sorokinin puolustusasianajajan suulla sarja ehdottaakin, että päähenkilö saattaa sittenkin olla robinhoodmainen veijari?

Tosin siinä tapauksessa sarjalta kaipaisi enemmän virnettä.

Inventing Anna, Netflix. (K16)

