Vahvimmillaan Jenni Toivoniemen debyytti on tarkastellessaan taiteilijanalkujen välisiä monimutkaisia suhteita

Kielestä saati kirjallisuuden mahdollisuuksista Valtakausi-romaani ei ole kiinnostunut.

Romaani

Jenni Toivoniemi: Valtakausi. WSOY. 416 s.

Käsikirjoittaja-ohjaaja Jenni Toivoniemen esikoisromaani Valtakausi kertoo aikuisuuden kynnyksellä keikkuvien nuorten kaveriporukasta, joka pitää hovia erinäisissä Kallion baareissa ja kotibileissä 1990-luvun lamanjälkeisinä vuosina.

Erilaisista taustoista tulevia tulevia nuoria yhdistää Torkkelin kuvataidelukio, mutta ennen kaikkea joukon liimana toimiva seurapiirikuningatar Bambi, johon etenkin porukan vanhemmat pojat tukeutuvat.

Valtakausi on näkökulmaromaani, jossa kertojia on paljon, yhdeksän kaikkiaan. Eniten äänessä on vanhan ystäväporukan ydinjengi: Bambi, Johannes, Antti ja Kai. Tarina seuraa yhden vuoden ajan tapahtumia, jotka lähtevät liikkeelle, kun Bambi tutustuu lumoavaan Helenaan.

Uuden ihmisen myötä ystäväpiirin dynamiikka alkaa hajoilla, ja esiin nousee piileviä motiiveja ja keskinäisiä riippuvuussuhteita.

Romaani hahmottelee nostalgista ajankuvaa 1990-luvun Kalliosta, jossa valtaa pitävät nuoret, kauniit ja taiteellisesti lahjakkaat. Yksin he ovat välillä hukassa, mutta yhdessä he ovat vahvempia, jopa parempia kuin kaikki muut.

Lankapuhelimet laulavat, röökiä palaa ja kaljaa kuluu. On paljon huoletonta luuhaamista ja nuohoamista kapakoissa ja toisten nurkissa. Tätä romanttisen nuhjuista yhteisöllisyyttä Toivoniemi rakentaa kivasti.

Vastapainoksi on toki repivää mustasukkaisuutta, kateutta ja kyräilyä. Paljon seksiä ristiin rastiin.

Teoksen suurin heikkous on, ettei se tunnu olevan kovin kiinnostunut kirjallisuuden mahdollisuuksista kerronnan välineenä.

Hahmojen rakentaminen, kenties niiden runsauden vuoksi, on välillä hätäisen osoittelevaa ja kliseistä: ilkeä Antti on ilkeä, koska hänen isänsä ei ollut koskaan kotona, kun hän oli pieni.

Melko epäkiinnostavaa aikuisten kirjoissa on myös loputon ulkonäön kuvailu. Romaanin tytöt ovat pieniä, söpöjä ja eteerisiä. Heillä on täydelliset kasvot, muodokkaat vartalot, sydämen muotoiset pyllyt ja tämä lista jatkuu loputtomasti.

Vastaavasti pojat ovat roomalaiskasvoisia tai heillä on kreikkalaiset nenät (antiikin kauneuskuvasto kuluu nopeasti loppuun) ja enkelinkiharat. Pojat ovat täysin viettiensä vietävissä tyttöjen seksuaalisen vallan edessä:

”En ole tietenkään immuuni täydelliselle vartalolle, joka pursuilee juuri oikeista paikoista vaikuttaen useimpiin y-kromosomin omistamiin ihmisparkoihin - -. “

Suorastaan alkukantaisesta heterohimomeiningistä kertova romaani ohittaa mahdollisuutensa tarkastella kriittisesti tällaisia kuluneita asetelmia.

Välillä teos ihmissuhdekoukeroineen muistuttaakin enemmän naistenlehtien jatkonovelleja kuin yli 400-sivuista epookkia kalliolaisista ysärinuorista.

Sitä ei voi oikein verrata esimerkiksi pitkiä kaaria taitavaan Kjell Westöön, joka myös on kuvannut nuorisoelämää Helsingissä (myös Kalliossa), koska Valtakausi ei ota tarkasteluun yhteiskunnan ja kulttuurin syvempiä virtoja.

Kaunokirjalliset oivallukset, persoonalliset havainnot ja muut kielelliset kohosteisuudet puuttuvat.

Niiden sijaan romaani on vilpittömän kiinnostunut hahmoistaan ja heidän välisistä suhteistaan. Dialogi on luontevaa ja etenkin loppua kohden tarina löytää todellisen intensiteettinsä.

Monimutkaisten ihmissuhteiden ja etenkin nuoruuden myllerrysten kuvaajana Toivoniemi on taidokas. Teoksesta välittyy esimerkiksi syvä ymmärrys siitä, että seksuaalinen halu voi olla muutakin kuin vapautunutta iloa ja nautinnon hakemista. Seksi voi olla ase, jonka myrkyllisinä motiiveina toimivat julmuus ja kosto.

Ennen kaikkea kirjailija on tarttunut hedelmälliseen miljööseen ja hetkeen ihmisen elämässä, kun kaikki tuntuu niin paljon ja raastavasti, mutta samalla oma minuus on vasta muodostumassa.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.