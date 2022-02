W.A.S.P. täyttää 40 vuotta 6. kesäkuuta 2022. Yhtyeen piti viettää juhlavuotta 40th Anniversary World Tourilla ja saapua kiertueensa kanssa myös Suomeen.

Yhdysvaltalainen hard rock -yhtye W.A.S.P. siirtää Euroopan-kiertueensa keväälle 2023, yhtye kertoo verkkosivuillaan. Syynä on koronapandemia, joka siirsi yhtyeen kiertuetta myös kaksi vuotta sitten.

”Minun on suunnattoman turhautuneena kerrottava, että W.A.S.P. joutuu siirtämään vuoden 2022 40th Anniversary World Tourin Euroopan-osuutta. Tämä inhottava pandemia on riistänyt ihmisiltä heidän vapautensa ja elämänsä, pakottanut lukuisia esiintyjiä perumaan tai siirtämään keikkojaan vuosien ajan, ja nyt se on jälleen kerran nostanut ilkeän päänsä... taas! Olemme työskennelleet vuosien ajan tehdäksemme tästä kiertueesta todellisen juhlan, ei vain faneille, vaan meille kaikille mukana olleille”, kirjoittaa yhtyeen laulaja Blackie Lawless.

W.A.S.P. täyttää 40 vuotta 6. kesäkuuta 2022, ja yhtyeen piti viettää juhlavuotta 40th Anniversary World Tourilla ja saapua kiertueensa kanssa myös Suomeen.

Nyt Suomen-keikat tulevat alkamaan Tampereen Tullikamarin Pakkahuoneelta 13. huhtikuuta 2023, josta yhtye jatkaa Helsingin Kulttuuritalolle ja Oulun Teatriaan.

Vuoden 2022 keikkaliput käyvät sellaisinaan uusina päivinä. Mahdollinen lippujen palautus on tehtävä 16. huhtikuuta mennessä lippujen ostopaikkoihin.