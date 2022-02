Suuri osa helmikuun keikoista on jouduttu perumaan, mutta järjestäjät toivovat, että maaliskuun alusta myös ravintolarajoitukset poistuisivat.

Vaikka yleisötilaisuuksien rajoitukset poistuivat Uudellamaalla kokonaan maanantaista 14. helmikuuta alkaen, keikkapaikkojen toimintaa vaikeuttavat edelleen ravintolatilojen yleisö- ja aukiolorajoitukset.

Rajoitusten eritahtisuus on aiheuttanut hämmennystä myös asiakkaissa, kertoo Tavastian ohjelmavastaava Mikko Merimaa.

”Eihän näissä kukaan pysy perässä. Mediassakin on kirjoitettu että paikat avataan, ja on unohtunut että ravintolarajoitukset ovat eri asia kuin yleisötapahtumien rajoitukset. Joten ei ole yllätys, että tilanne on sekava. Varsinkin kun Valtioneuvosto ohjaa Aluehallintovirastoja vapauttamaan kaikki yleisötilaisuudet, mutta samaan aikaan jatkaa itse ravintolarajoituksia – vaikka aika iso osa tapahtumista on juuri ravintoloissa”, Merimaa jatkaa.

Yleisötilaisuuksien rajoitukset ovat Aluehallintoviraston valvonnassa, ravintolarajoituksista puolestaan päättää Valtioneuvosto.

Tästä johtuen useat keikkapaikat ovat joutuneet siirtämään ja perumaan artistien keikkoja tammi- ja helmikuussa. Valtioneuvosto on linjannut, että mikäli tautitilanne ei huononnu, rajoituksista voidaan luopua maaliskuun alussa.

”Uudesta vuodesta lähtien paikat ovat olleet kiinni ja tapahtumat on jouduttu siirtämään eteenpäin”, kertoo helsinkiläisen Kuudeslinja oy:n ohjelmapäällikkö Timo Haapanen. Yhtiön keikkapaikkoja ovat Kaiku, Kuudes linja, Siltanen ja Ääniwalli.

”Oletus on, että maaliskuun alusta pääsisimme järjestämään konsertteja, klubeja ja muita tapahtumia ilman rajoituksia. Päätöstä tästä ei kuitenkaan ole vielä tullut, mikä tuo epävarmuutta. Kaikissa paikoissa ohjelma on tehty valmiiksi maaliskuusta eteenpäin ja mikäli rajoitukset jatkuvat tapahtumia joudutaan jälleen siirtämään. Tilannetta hankaloittaa pitkäjänteisyyden puute. Kun päätökset tulevat lyhyellä aikavälillä varautuminen tapahtumien järjestämiseen on hankalaa”, Haapanen jatkaa.

Samanlaisessa tilanteessa on tamperelainen Tullikamari, joka on niin ikään perunut keikat helmikuun loppuun asti.

”Ravintolarajoitusten helpotusta on luvattu maaliskuulle ja maaliskuun keikat meillä ovat normaalisti myynnissä. Jos tilanne muuttuu, siihen reagoidaan”, kertoo Tullikamarin ohjelmapäällikkö Janne Laurila.

Tällä hetkellä voimassa olevien ravintolarajoitusten aikana keikkapaikkojen on vaikea toimia niin, että se olisi taloudellisesti kannattavaa. Ravintolat saavat tällä hetkellä olla auki keskiyöhön, ja ruokaravintoloissa yleisömäärä saa olla 75 prosenttia kokonaiskapasiteetista, anniskeluravintoloissa 50 prosenttia. Kaikille asiakkaille on myös osoitettava istumapaikka.

Tämä vaikuttaa nimenomaan klubien ja muiden keikkapaikkojen toimintaan.

Helsinkiläinen Tavastia-klubi on perunut melkein kaiken ohjelmansa maaliskuun alkuun asti, koska Tavastia-klubin tiloihin ei ole löytynyt tarpeeksi toimivaa pöytä- ja istumapaikkaratkaisua, kertoo Mikko Merimaa. Ainoastaan istumakatsomolle alun perinkin suunniteltu dokumenttielokuvanäytös toteutetaan 23. helmikuuta.

”Kun rock- tai popkeikalla on tuolit ja pöydät, niin se ei vastaa sitä tuotetta, jonka me haluamme asiakkaille myydä”, Merimaa sanoo.

”Ennen koronapassin käyttöönottoa olemme virittäneet todella monenlaisia ratkaisuja joilla olemme voineet noudattaa alati muuttuvia rajoituksia täsmällisesti. Nyt kun luvataan, että rajoitukset poistuisivat maaliskuun alussa, odotamme mieluummin sitä kuin, että alkaisimme hakemaan salin täydeltä mahdollisimman pieniä pöytiä, jotka jäävät tarpeettomiksi mahdollisesti kahdessa viikossa.”

Yleisöä Joensuu 1685 -yhtyeen levyjulkaisukeikalla Ääniwallissa lokakuussa 2020.

On the Rocks -ravintolan markkinointivastaava Kia Koistisen mukaan keikkojen alkamisaikoja on jouduttu aikaistamaan, eikä lippujakaan voida myydä niin paljon kuin normaaliaikoina.

”Kyllä me joudumme tekemään keikkoja pienemmälle yleisölle ja vähän eri lailla kuin mihin joskus aikoinaan oltiin totuttu”, Koistinen sanoo.

On the Rocksissa kuitenkin järjestetään jonkin verran keikkoja ja klubeja ravintolarajoitusten rajoissa, ennen Mikonkadun kiinteistössä maaliskuussa alkavaa ilmastointiremonttia, joka kestää kuukauden.

”Sitten toivottavasti palataan normaaliin huhtikuussa”, Koistinen sanoo.

Maaliskuusta ja huhtikuusta tuleekin oletettavasti keikkarintamalla erittäin vilkkaita. Esimerkiksi Tavastialla nähdään tämän hetkisten tietojen mukaan maaliskuussa kotimaisista isoista nimistä muun muassa Erika Vikman, Erin, Vesala ja Maija Vilkkumaa. Ääniwallissa esiintyvät maaliskuussa esimerkiksi Isaac Sene, Lasten Hautausmaa ja Ex-Tuuttiz. Tampereen Tulliklubilla nähdään muun muassa J. Karjalainen, Pyhimys, The 69 Eyes ja Antti Tuisku. Myös kansainvälisiä artisteja, kuten GZA ja Tricky, on tarkoitus nähdä klubikeikoilla Suomessa maaliskuussa.