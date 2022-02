Ammattikuvaaja Juha Tanhua on kuvannut 17 vuotta öljy- ja bensiiniläikkiä asvaltilla. Asvalttiin sateella piirtyneet epätavalliset, mutta monille tutut muodot muistuttavat kuvattuina monien mielestä ”kaukaisia galakseja”.

Moni luulee valokuvaaja Juha Tanhuan kuvanneen avaruutta, kun tosiasiassa kokenut lehtivalokuvaaja on suunnannut putkensa alas, maata kohti, asvalttia kohti.

Tanhua on kuvannut 17 vuoden ajan läikkiä maassa, tarkemmin sanottuna autoista asvaltille lorahtaneita öljy- ja bensiiniläikkiä. Niistä on syntynyt hämmentävä kuvasarja nimeltä Hubble No, James Webb No. Nimi on viittaus kuuluisiin avaruusteleskooppeihin.

Nämä kuvat antavat katsojalle vaikutelman tähtitaivaasta, kuten Katri Helenan kuulussa laulussa?

Kuvaaja ei vaikuta rinnastuksesta tyytyväiseltä. ”Minua ei Katri Helenan musiikki niin innosta”, Tanhua sanoo.

Laulussa kuitenkin sanotaan, että Anna mulle tähtitaivas, ja sehän tässä tapahtuu.

”Pitää paikkansa”, Tanhua sanoo.

Tanhualla oli näistä ”avaruuskuvista” viime syksynä näyttely Lahdessa.

”Kansallisgalleria eli Valtion taideteostoimikunta on ostanut yhden kuvista. Se on kuulemma jonkun ministeriön seinällä. En muista minkä”, Tanhua sanoo.

Tanhua on nyt 62-vuotias ammattikuvaaja, joka on ottanut kuvia sanomalehtiin ja ylipäänsä mediaan yli 40 vuotta.

Hän aloitti läikkien kuvaamisen vuonna 2005 mentyään kuvaajakeikalle Lahdessa. Hän ajoi auton parkkiin ja huomasi viereisessä parkkiruudussa läikän. ”Öljyä oli valunut maahan, tai enemmänhän bensaa ne läikät ovat. Se kuvio näytti ihan revontulilta”, Tanhua muistaa.

Siitä se idea lähti.

Öljyläikkiä Tanhua on sen jälkeen kuvannut ties missä, muun muassa suomalaisten S- ja K-markettien parkkipaikoilla.

Tahnuan mukaan Kansallisgallerian hankkima kuva on alkuperäiseltä nimeltään 02 2EM1926, mutta myöhemmin Tanhua nimesi kuvan uudelleen Dragon’s Taleksi.

Lohikäärmeenhäntä.

Nimi on englanniksi, koska Tanhua on hakenut kuvilleen kansainvälistä levitystä.

Dragon’s Tale niminen kuva oli alunperin nimeltään 02 2EM1926.

Tanhuan kuvat onkin vastikään huomioinut kansainvälinen kuvaussivusto Petapixel.

Läikkäkuvat vaativat oikeita olosuhteita, Tanhua kertoo HS:lle.

”Öljyläikät häipyvät nopeasti, ja vasta sadevesi muodostaa taideteoksen. Kuva ei ole kauan esillä, ja jos kuivana kesänä menet, ei siitä tule semmoista. Se vaatii vesisateen, silloin se muodostuu.”

Tai kuten Etelä-Suomen Sanomien toimittaja asian ilmaisi arvioidessaan Tanhuan taannoista näyttelyä: ”Vesisade on käytellyt lätäköissä omia siveltimiään ja saanut läikät muistuttamaan kaukaisia galakseja.”

Kuvaaja Tanhua nimeää ”avaruuskuviaan” digitaalisen ajan perinnetyyliin eli jättää suurimmalle osalle kuvista nimeksi alkuperäisen tiedostonimen, sarjan numeroita ja kirjaimia.

Se sopii asiaan, sillä tähtisumuillakin on samanlaisia nimiä.

Tämä ”avaruuskuva” on nimeltään PL13690.

Läikkäkuvat vaativat myös jonkin verran kuvankäsittelyä. Alkuun Tanhua valotti kuvaa liiaksi.

”Kun kuvaan mustaa asvalttia vasten ja alivalotan kuvan, niin asvaltin kivet muuttuvat kuin tähdiksi. Se on sitten siinä, kun lisää kontrastia Photoshopissa.”

Tanhua sanoo, ettei kuvaan pidä liiaksi kajota. Se on oppi, jonka hän on saanut lehtikuvaajana.

”Lisään vain kontrastia. En muuta värejä. Kun pohja on musta, se tulee melkein aina sinertäväksi, saman sävyiseksi kuin avaruus. Kun asvaltin valottaa oikein, niin tulee mitä tulee. Aika usein sinertäviä sävyjä ja kellertäviä pisteitä asvaltin kivistä. Siksi kuvat muistuttavat avaruutta. Joskus kuvassa saattaa olla mukana lehdenpalasia, ja tupakantumppejakin.”

Kuva nimeltä 3251515 poikkeaa muista Tanhuan ”avaruuskuvista” jonkin verran.

”Se on enemmän kuin satelliittikuva planeetan pinnasta, jossa menisi muinainen joki. Se on kuvattu keväällä lumen päällä, tosin lumi on likaista. Se on minusta kuin post-apokalyptinen Amazon”, Tanhua kuvailee.

Mitä katsoja sitten saa kuvista, jotka ovat kuin avaruudesta mutta eivät kuitenkaan ole?

”Ehkä hämmästystä”, Tanhua arvelee.

Tanhua sanoo, että hänen näyttelyissään on ollut paljon lapsia yleisössä kuvaamataidonopettajien tuomina.

”Moni tulee galleriaan katsomaan kuvia avaruudesta. Oli nimenomaan tarkoitus hämätä katsojaa.”

Miksi et sitten kuvaa oikeita tähtiä taivaalta?

”Niitä kuvataan jo niin hirveästi, ja avaruusteleskoopit Hubble ja James Webb ovat kovia kilpailijoita. Kuvia, joita minä otan, en ole nähnyt kenenkään muun tekevän”, Tanhua perustelee.

Tanhuan ”avaruuskuvat” ovat syntyneet osin vastapainoksi Tanhuan leipätyölle, jossa hän kuvaa medialle urheilutapahtumia sekä henkilöpotretteja.

”Näissä avaruuskuvissa saan rauhassa keskittyä eikä kukaan katso kelloa.”

Tanhualla on läikkäkuville myös kuvaparit, joita hän on kuvannut synnyinseuduillaan Lapissa. Jokaiselle avaruuskuvalle on kuvaparina jokin vanha kelo.

”Ne olen kuvannut yöllä siten, että olen valomaalannut 15 minuutin ajan ne irti pimeästä. Olen saamelainen ja kuvasarja kuvaa saamelaisuuden äärilaitoja: urbaanit bensaläikät ja satoja vuosia vanhat kelot.”

Epätavallisten läikkien ja heijastuminen kuvaaminen kaduilla ja parkkipaikoilla herättää kanssakulkijoissa toisinaan kummastusta.

”Kerran olin kuvaamassa katuun tulevaa heijastumaa. Menin kontalleni. Hain hyvää kuvakulmaa. Ambulanssi tuli paikalle. Ikkunasta oli katsottu ja luultu, että minulla oli joku hätänä.”