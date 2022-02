Hilma af Klintin perintöä hallinnoivan säätiön säännöissä todetaan yksiselitteisesti, että Temppelimaalausten kokonaisuuden hajottaminen on ehdottomasti kielletty. Kyseessä on kuitenkin toisinto säätiön omistuksessa olevasta sarjasta.

Ruotsalaisen taiteilijan Hilma af Klintin teossarja Kunskapens träd (engl. Tree of Knowledge, 1913–15) on myyty yhdysvaltalaiselle museolle.

Kyseessä on ensimmäinen taiteilijalta yhdysvaltalaiseen museokokoelmaan myyty teos; edes Guggenheimin museolla New Yorkissa ei ole af Klintin töitä, vaikka hänen näyttelystään tuli museon kaikkien aikojen kävijämenestys. Paintings for the Future -näyttely oli esillä New Yorkissa syksystä 2018 huhtikuulle 2019. Se sai yli 600 000 kävijää.

Tiedon puu -sarjan osti Potomacissa sijaitseva yksityinen Glenstone-museo, kertoo Artnews-julkaisu. Sarja muodostuu kahdeksasta vesivärimaalauksesta. Myyjä oli David Zwirner -galleria, jonka New Yorkin osoitteessa teokset olivat esillä äskettäin. Maaliskuun alussa ne tulevat näytteille Zwirnerin Lontoon-galleriassa.

Myyjä ei kommentoi Artnewsin mukaan sarjasta maksettua hintaa.

Taiteilija Hilma af Klint (1862–1944) vuoden 1885 tienoilla.

Uutisesta tekee erityisen kiinnostavan se, että Tiedon puu -sarja kuuluu Hilma af Klintin niin sanottuihin Temppelimaalauksiin. Eri sarjoista koostuvia maalauksia on yhteensä 193, ja ne on tehty vuosina 1906–1915.

Taiteilijan perintöä hallinnoivan säätiön (Stiftelsen Hilma af Klints verk) säännöissä todetaan yksiselitteisesti, että Temppelimaalausten kokonaisuuden hajottaminen on ehdottomasti kielletty. Hilma af Klintin teoksia tuleekin äärimmäisen harvoin myyntiin, ja niissä tapauksissa kyse on varhaistuotannosta tai vuoden 1915 jälkeen tehdyistä teoksista.

Miten Tiedon puu -sarjan myynti siis on mahdollinen?

Siksi, että kyseessä on toisinto säätiön omistuksessa olevasta sarjasta.

”Tiesimme, että on olemassa toinenkin versio, sillä Hilma kirjoittaa siitä yhdessä muistikirjoistaan”, vastaa säätiön toimitusjohtaja Jessica Höglund sähköpostitse HS:lle. Hän huomauttaa myös, ettei säätiö suunnittele minkään kokoelmissaan olevan teoksen myyntiä.

Säätiön hallituksen pitkäaikainen jäsen Ulf Wagner on nähnyt molemmat sarjan versiot:

”Sarjat ovat liki identtiset”, Wagner kertoo sähköpostitse. ”Niitä on tutkittava äärimmäisen tarkoin huomatakseen eroavaisuuksia.”

Wagner on viime vuodet työskennellyt kaikki Hilma af Klintin tunnetut teokset esittelevän catalogue raisonné -julkaisun parissa ja tuntee teokset läpikotaisin. Mittavan teoshankkeen julkaisee Bokförlaget Stolpe. Wagnerin mukaan on olemassa joukko figuratiivisia maalauksia, joista Hilma af Klint teki eri versioita.

Myyntiin saattaa siis tupsahtaa lisää toisintoja, esimerkiksi Sveitsistä, josta nyt Yhdysvaltoihin myydyt teokset tulivat kaupan. Ne olivat kuuluneet teosofisen runoilijan Albert Steffenin (1884–1963) säätiölle. Se toimii Dornachissa, Sveitsissä. Artnews kertoo Steffenin hankkineen Tiedon puu -sarjan vuonna 1927.

Ne olivat olleet antroposofian perustajan Rudolf Steinerin (1861–1925) omistuksessa. Hilma af Klintin kerrotaan lahjoittaneen ne Steinerille. Af Klint vietti 1920-luvulla runsaasti aikaa Dornachissa ja ihaili Steinerin ajatusmaailmaa.

Teokset ostanut Glenstone-museo kertoo kotisivuillaan keräävänsä ”modernin ja nykytaiteen ikonisia esimerkkejä, jotka edustavat ratkaisevia käännekohtia oman aikamme taiteen vastaanotossa ja ymmärtämisessä”. Museon taiteilijalistaus on vaikuttava, ja Hilma af Klintin nimi on jo ehditty lisätä listalle.

Glenstone-museo on perustettu vuonna 2006. Se rakentuu keräilijöiden Emily ja Mitchell Ralesin kokoelmalle.